半自助餐牛扒妙配牛面頰 享不同烹飪滋味

烤大蝦叻沙湯麵 自家靈魂湯底

而半自助晚餐的主菜亦甚具特色，如招牌菜之一烤焗頂級肉眼牛扒，配上燴牛面頰肉。前者選用美國Prime Grade頂級肉眼扒，配搭的牛面頰肉則來自澳洲和牛，慢火燜約10小時，令其口感鬆軟兼肉味濃郁。另他特別推薦單點美食中的烤大蝦叻沙湯麵，「叻沙的靈魂在於湯底，而湯底的醬是我們自家製作，先炒香蝦乾、參巴醬、香茅、尖椒、指天椒、乾葱等合共20多種香料，然後加入上湯製成湯底」；再配搭燒大蝦，入口啖啖肉之餘，湯底亦濃郁冶味，兼帶點微辣餘韻，加上油麵和米粉的混合配搭，十分掛湯。

朱古力柚子蛋糕 甜與微酸搭配

門口位置設有餅店Patisserie，由合和酒店餅房資深助理總廚張耀基主理，提供多款特色蛋糕甜點，可堂食亦可外賣。記者私心推介朱古力柚子蛋糕，賣相看似平凡，朱古力的甜與柚子的微酸搭配絕佳。特別鍾情朱古力甜品的張耀基指，牛奶朱古力的濃郁味道配上日本柚子的清香及微酸感，正好平衡朱古力的甜膩。因此，他選用40%牛奶朱古力製成慕絲，再用日本柚子製成內裏軟心，希望營造出甜酸之間的平衡。另一道咖啡胡桃蛋糕則來自他對咖啡及堅果的喜愛，以萃取咖啡豆製成一層慕絲，再以山核桃及咖啡豆製成praline醬，營造流心效果。●

大堂咖啡廳

價錢︰半自助午餐$218起/位；半自助晚餐$388起/位；另加一

地址︰香港灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓

查詢︰2620 2765