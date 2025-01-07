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由我帶路

流水響1月+早上8時 落羽杉天空之鏡 最美打卡位

【明報專訊】每年1月，流水響的落羽杉林都會抹上迷人的橙紅色，與擁有「天空之鏡」美譽的流水響水塘合組美不勝收的風景。「由我帶路」2025年第一擊，齊齊去流水響觀賞落羽杉林，然後越過九龍坑山，欣賞大埔的壯麗景色；以大自然中滿滿的芬多精為新一年儲足能量。

涼亭右方走下水塘邊 最佳位置取景

由港鐵粉嶺站乘專線小巴52B，在鶴藪道與流水響道交界迴旋處下車起步。沿鶴藪道上斜，經過閘門繼續前行，約走10分鐘（650米）便來到流水響水塘公廁。只要走到公廁後方的水塘邊，其實已可看到有港版「天空之鏡」美譽的流水響水塘，以及對岸左邊位置一排整齊栽種的落羽杉林。今次是為了近距離拍攝落羽杉而來，於是我們沿着馬路前進，數分鐘後來到一個前方及左邊都豎立着流水響郊遊徑牌坊的分岔口。先進入前方的牌坊及經過第一個涼亭，會發現右邊有一條小路可走下水塘邊，而對岸正是一排整齊的落羽杉林，是拍攝流水響落羽杉其中一個最佳位置。

在每年1月初，流水響落羽杉的樹葉都會變成醒目的橙紅色，與後方樹木的綠葉及枯葉形成強烈的色彩對比。在風和日麗的日子到訪，平靜的湖面有如鏡子般清晰倒映着一片橙紅。拍下美麗照片，驟看真的難分清哪一方才是倒影！原路走回涼亭，如果往右邊繼續前進，在分岔口右轉經過木橋，便可來到剛才拍攝的落羽杉林，可在漁農自然護理署精心栽種的樹木長廊下漫步，倍感舒適愜意。

觀景處俯瞰水塘尋「心心」

影完靚相，正式開展新年行大運之旅，原路返回流水響郊遊徑牌坊。今次我們進入另一個牌坊行石級上山，約15分鐘後便到達一個可俯瞰整個流水響水塘的觀景處，可先在這裏的木椅上休息一下。流水響水塘只有3.5公頃，根據水務署資料，它是一個灌溉用水塘，與附近的鶴藪水塘一樣，為農地供水。從這位置觀看流水響水塘，不見落羽杉區域，只見一片綠油油樹木；但暗藏了一個浪漫的風景，大家賞景時不妨將頭傾向左側一點點，再加點想像力，會發現水塘看起來像一個心形呢！再向前看，山丘後的是落成約3年的公共屋邨皇后山邨，再後方隱約可見深圳一帶的商廈。

「長命斜」登九龍坑山 開揚景觀吸睛

小休後繼續前行，接下來將是今次旅程最辛苦的路段，因為差不多要走約2.8公里上斜，攀升海拔約300米。途中雖經過多條分岔路，但只要跟着往「九龍坑山」的指示牌前進，以及沿衛奕信徑的標距柱逆向而行，基本上不易迷路。另外，從觀景處開始山徑會較為原始。經過流水響郊遊徑標距柱C2203或衛奕信徑標距柱W108後數分鐘，會來到一個連接着石屎路的涼亭，這時往左邊上斜便可走到九龍坑山觀景處。注意，行到此處如感體力不支，可右轉沿石屎路下山，在九龍坑村乘專線小巴25B往港鐵太和站離開。

繼續往上走約30分鐘，便會來到九龍坑山觀景處，這個開揚的平台景觀吸睛，環境寧靜舒適，附近街坊視這裏為「後花園」，有人竟私建長椅，甚至是健身設備。

走到懸崖前的空地往東南方向看，近處可見到大埔工業邨、三門仔一帶的景色，而在海的另一邊已是馬鞍山地區。可惜香港最適合行山的秋冬季，空氣質素及懸浮粒子往往較差及多，所以眼前經常只會出現好像褪了色、經低解像處理的風景。

下山之路頗為輕鬆，幾乎全屬下坡路段，只有幾處要上行數十石級。路况方面，以往玉秀峰附近最多碎沙石路段，現已修葺完工，變成了一條用木板加固的梯級，可說完全沒有難度。

沿衛奕信徑下山期間，回望九龍坑山山頂，在晴朗的藍天襯托下，山體顯得特別翠綠。慢走約90分鐘便來到大埔頭村，可先利用大埔頭村北公廁梳洗及更換乾淨衣物，之後跟着指示路牌走約15分鐘便可到港鐵太和站，完成這次賞落羽杉林的旅程。●

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行；拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

● 行程

全長：約8公里

需時：約3.5小時（不連拍照）

交通：

˙去程可於港鐵粉嶺站C出口乘專線小巴52B到鶴藪道與流水響道交界處下車

˙回程可於大埔頭村北公廁步行約15分鐘前往港鐵太和站離開

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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相關字詞﹕粉嶺 九龍坑山 水塘 落羽杉 由我帶路 流水響

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