實心實意：流感慎選中成藥 用錯適得其反

流感在中醫歸類為時行感冒的範疇，多互相傳染流行。突然出現惡寒，甚至高熱寒戰，周身痠痛，全身症狀明顯，可出現併發症。一般傷風感冒全身病徵不重，汗出熱退後，一般不再發熱，而且少有併發症。

天灸刺激皮膚 非人人適宜

1. 飲食有常 素體平和

飲食與體質有莫大關係，喜食油膩及甜食的人多痰濕，喜食辛辣煎炸的人素體陽熱，喜食生冷寒涼的人脾胃多虛寒等。人的體質又與外感後的變化相關，喜食甜食、油膩、生冷的人容易痰多久咳不癒；素體陽盛容易發熱、喉嚨痛、便秘；脾胃虛寒的人容易吐瀉、食慾不振。飲食有常、素體平和的人則不容易受到感染，即使不幸感染，亦較容易康復。因此，要預防外感或避免症狀遷延不癒，需注重平時的飲食習慣。

2. 天灸溫通陽氣

天灸療法是在特定穴位敷貼有溫熱作用的藥物，刺激穴位以達到溫通陽氣的作用。天灸除了講究藥物的使用，亦講究治療的時間。一般會在三伏天（即一年最炎熱的時候）或三九天（即一年最寒冷的時候）作天灸。

天灸療法較為適用於呼吸系統疾病，例如鼻敏感、哮喘等。對於易感冒的人，天灸療法可增強體質，扶正祛邪，減少外感。不過，天灸藥物屬溫性，如白芥子、延胡索、細辛、甘遂等，而且對皮膚具刺激，並非所有人都適宜，治療前應先諮詢中醫。

吃熱稀飯、米湯助藥力

1. 中藥煎煮時間宜短

坊間很多治療流感的中成藥，如葛根湯、銀翹散、盒仔茶、感冒茶、桑菊飲、板藍根冲劑、連花清瘟膠囊等，但這些藥物性味寒熱溫涼都有，適應證各不相同，一旦用錯可能適得其反。因此，在不了解病情時，不建議自行使用中成藥，應及時向中醫求診。

服用感冒藥物注意事項：

‧ 煎煮時間宜短，不可過煮

‧服藥後避風覆被取汗，或吃熱稀飯、米湯以助藥力，以遍體微汗為宜，切忌大汗淋漓

‧ 中西感冒藥不宜同時服用

2. 小兒推拿助退熱止咳

小朋友感染流感，除了按醫生指示服藥外，可為小朋友推拿、揑脊，可達到退熱、止咳、安神、通便等作用，療效不俗。適宜6歲以下小朋友，3歲以內的小朋友療效更佳。對於不願食藥的幼兒，推拿等無痛外治法比內服藥物更易操作。

文：譚凱螢（註冊中醫）

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