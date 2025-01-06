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人生下半場

健康

拉伸強肌×輔助工具 照顧者好姿勢護關節

【明報專訊】全球有超過3.5億人受關節疾病影響。隨着老齡化社會到來，患者人數預計還會持續上升。

「仁濟愛傳家」護老同行計劃在過去4年接觸近2000名護老者，近八成是年長婦女，既要肩負起照顧家人和長者起居生活，亦要面對自身隨年歲漸長而出現的衰退。即使是年輕的照顧者，每日營營役役，為口奔馳，回到家仍要照顧長者，在他們身上不難發現各種勞損和痛症。

關節炎是一種關節系統慢性疾病，主要表現為關節疼痛、僵硬與功能受限等症狀。常見關節炎類型包括骨關節炎、類風濕關節炎和痛風等。這些疾病不僅影響生活質素，也對照顧者身心健康帶來挑戰。由於照顧者需要長時間幫助患者日常護理，若不注意正確護理方法與姿勢，極易導致自身關節和肌肉損傷。

中國銀行（香港）贊助的「仁濟愛傳家」護老同行計劃一直舉辦不同活動，讓照顧者以不同手法紓緩及預防各種痛症，在他們悉心照顧家人的同時，亦希望學會關愛自己，聆聽自己身體需要。正確關節保護不僅能幫助患者減輕疼痛，也能防止照顧者在長期護理中對關節的傷害，讓他們可以一直陪伴重要的家人。

錯誤動作傷關節 肌肉疲勞

在護理過程中，照顧者容易忽視自己的身體狀態，許多錯誤動作和姿勢可能會造成長期健康問題。以下是一些常見的錯誤行為：

‧彎腰提舉重物

許多照顧者在幫助患者時，習慣直接彎腰去提取重物，這樣不僅增加下背的負擔，還可能對膝關節造成壓力

‧長時間保持同一姿勢

在照顧過程中，長時間保持同一姿勢會導致關節僵硬，增加肌肉疲勞感

‧關節長時間處於不良位置

照顧時姿勢不理想，常見例子如手腕過分屈曲或伸展，或依賴小關節發力，增加患網球肘等痛症風險

■保護貼士

靠近患者扶抱 上臂發力

在日常護理工作中，照顧者應該掌握一些基本的關節保護技巧，以節省體力及有效減少對關節的傷害。

1. 提舉：背直立腰微挺 屈膝腿肌發力

當需要提舉患者或重物時，務必保持背部直立及微微挺腰，收緊腹部肌肉，屈膝並利用腿部肌肉發力，可減低對腰背的負荷。有需要時可以向專業人士查詢正確技巧

2. 使用較大和有力關節

以上肢關節為例，由小至大依次為手指、手腕、手肘及肩膀。扶抱時避免用手抓緊患者拉扯，建議用上臂代替發力。另外，把扶抱距離拉近，盡量把自己靠近患者，較容易用較大關節承托患者及發力

3. 變換姿勢和活動

在護理過程中，應定期變換姿勢，避免長時間保持同一姿勢，並適時做簡單伸展運動，活化關節

4. 量力而為

別勉強自己扶抱或提舉，如患者體型較大及較重，建議尋求協助；亦建議適當使用輔助工具如輪椅、助行器等，讓患者能夠在一定程度上參與自理活動，減輕護老者身體負擔

5. 讓環境遷就自己

嘗試調整環境因素，如將患者的睡牀或椅子高度，調校至照顧者腰部水平，便能避免照顧者在護理時過分彎腰。現時家居改裝已十分普遍，有需要可以向專業人士如職業治療師作家居安全評估

6. 加強身體鍛煉

勤作拉伸練習（詳見下文），另照顧者可定期參與如乒乓球、游泳及瑜伽等運動，增強關節靈活度與腰背肌肉力量，提高自身健康水平之餘，亦能提高抱舉及轉移能力

關節為我們每天生活勞碌工作，唯有及早從運動及改良生活習慣方面着手，才能有效強化關節，減低傷害，令生活及照顧上更加輕鬆及安全。

如有照顧困難，亦可善用各項社區資源，尋求幫助。照顧路上，你並不孤單。

■簡單運動

4招拉伸練習 減關節老化勞損

保護關節能減少因老化或勞損而引起的潛在風險，還可提升照顧效率，緊記肌肉力量和拉伸練習缺一不可！以下介紹常見的拉伸練習。

（A）1.手前臂拉伸

伸出右手臂，手心向下，手腕向下屈曲，左手扶右手掌，向身體方向屈曲，直至感到前臂肌肉拉緊，停留10至15秒後放鬆。重複10次，換手重複動作

（B）2.肩膀拉伸

側身站於牆邊，雙腳與肩膀同寬，弓箭步；靠牆手肘彎曲呈90度，身體慢慢往外轉。頭向下，下巴靠近胸口，直至感到頸肩拉緊，停留10至15秒後放鬆。重複10次，換邊重複動作

（C）3.後大腿拉伸

坐下右腳屈曲，左腳膝蓋伸直及腳趾朝上；慢慢將身體前傾至大腿後方有拉扯感，停留10至15秒後，回到起始位置。重複10次，換腳重複動作

（D）4.腰背拉伸

仰臥在牀上，屈曲雙腳，下背貼牀，手抱左膝提至胸前，停留10至15秒後放鬆。重複10次，換腳重複動作

文：仁濟愛傳家護老同行計劃跨專業團隊

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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