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健康

健康點滴：十大癌症新排名啟示

【明報專訊】醫管局香港癌症資料統計中心早前公布了最新（2022年）癌症數字，十大癌症中排名出現變動，其中乳癌新症案例超過5200宗，雖然比2021年的5592宗少逾300宗，卻仍然取代大腸癌，成為新症數目第2多的癌症，大腸癌跌至第3位，肺癌則不論新症數字或死亡個案都仍高踞頭號癌症。這是否代表我們對乳癌需加強預防，對大腸癌則可以稍為放鬆呢？

乳癌新症降但排名升

首先，乳癌新症數字下降但排名上升，主要是由於大腸癌新症數字跌得更多，2022年比2021年減少了700多宗。因此，市民暫時毋須因這個「新排名」而對乳癌過分擔憂，但仍需維持警惕，因為早期（第一期）乳癌只要盡早治療，5年存活機會接近100%！

其次，大腸癌雖然跌至第3位，但2022年實際新症數字其實只比乳癌少18宗，對比起全年5000多宗的基數，沒有太大實質意義。當然，我們樂見大腸癌數字下跌，但全年近5200宗，仍是相當高的數字，所以絕不可因大腸癌排名下跌一級便掉以輕心。　

此外，從十大癌症新症總數來看，2022年比2021年減少了3000多宗。細看之下，十大癌症的新症數目都無一例外地減少。這可能是因為政府防癌工作做得好，市民防癌意識持續提高；但更可能是因為2022年出現第五波新冠疫情，醫療負荷「爆煲」，很多非緊急醫療檢查都被迫延遲，可能因此令2022年癌症新症數字減少。我們還需要多觀察幾年，才可確認乳癌、大腸癌以至其他常見癌症數字是否真正下降。

若大腸癌數字確實減少，相信最大原因是市民多做大腸癌篩查。近年政府和醫學界提倡大腸癌篩查，即在未有任何徵狀前接受檢查，希望藉此找出較早期的大腸癌，提高根治機會。政府推行的大腸癌篩查計劃，提供大便隱血檢查，另外還有大腸鏡篩查，兩種檢查方法各有優劣。大便隱血檢查簡單而有效，符合經濟效益，但有可能出現「假陽性」或「假陰性」。而近年美國和其他先進國家都有較新指引，即任何人若沒有大腸癌的徵狀或風險因素，應考慮在50歲（有些指引更建議45歲）接受第一次大腸鏡篩查。市民可諮詢醫生哪種方法較適合自己。

文：李兆康（臨牀腫瘤科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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