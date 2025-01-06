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健康

吾生有杏：時間是最大的謊言

【明報專訊】新的一年開始了，在眾多願望中，「身體健康」應該是最熱門的祝福語。對於很多人來說，身體健康只是一個願望，正因為人有旦夕禍福，疾病似是防不勝防。行醫30多年，我當然遇過很多不幸及無奈的個案，但其實大部分疾病都是可以預防或及早醫治，只是我們都被時間欺騙了。

每天總有比檢測更重要的事

請不要誤會，我不打算老生常談，說什麼健康飲食、不煙不酒、經常運動等。我明白應該做的事並不等於容易做到，因為每個人都會選擇過自己喜歡的生活：有些人覺得最重要的是今天過得開心快活，哪管明天或會大難臨頭；亦有些人由於生活逼人，無奈地過着未能盡如人意的日子，什麼健康生活有如癡人說夢話。

在現實生活裏，其實大多數人並不是不願意或不能夠過着更健康的生活，只是我們太過相信自己還有很長的日子。曾經有這樣一番話：「原來時間就是最巨大的謊言……你以為時間善良，於是你便理所當然。」

不是嗎？已經踏入50歲的你，我相信你不是抗拒預防大腸癌，只是你每天總會找到比檢測早期大腸癌更重要、更緊急的事情要處理。患有「三高」的你，我知道醫生曾經告訴你控制三高的藥物既安全又有效，只是你不斷告訴自己來日方長，急不着從今天開始治療。

時間悄悄帶走健康

當我們以為時間還有很多，但時間其實已經靜悄悄地帶走我們的青春和健康。歲月，從不手下留情。

新年伊始，互相祝福道賀除了對親人及摯友表達關心之外，這些好聽的說話並不能夠帶來真正的平安，但願我們不用等到失去健康才懂得珍惜。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕大腸癌 三高 陳家亮 健康 吾生有杏

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