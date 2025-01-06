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健康

善待內心 增生命容量 摯愛突然死亡 3步走出哀傷

【明報專訊】電影《爸爸》改編自一宗家庭悲劇，劇中父親面對兒子殺害妻女，思念亡者的同時需面對兒子，傷痛難以筆墨形容。

面對突然降臨的死亡，任何人都難以平靜接受。研究哀傷輔導的學者普遍認為，突發的死亡更容易引發「複雜性哀傷」，需要長期且深入的心理輔導。這結論實在不難理解，朝夕相處的人突然從生活中消失，這種衝擊與震撼在短時間內根本無法消化，有些人甚至一生都無法完全放下。

黃太是一名家庭主婦，每天都會比丈夫早30分鐘起牀，為他準備早餐和上班衣服。待丈夫吃完早餐出門後，她便開始做家務，隨後到街市購買晚餐材料，煮飯等丈夫回家一起用膳。一天下午，她突然接到丈夫公司來電，告知他在工作時暈倒，已送院急救。黃太帶着徬徨焦急的心情趕往醫院，心中不斷告訴自己，丈夫身體一向健康，應該不會有大礙。

然而，當她抵達醫院，才驚覺事情比想像中嚴重。丈夫心跳已經停頓，醫護人員正在全力搶救。此刻，黃太腦中一片空白，除了哭泣，什麼都無法思考。20分鐘後，醫生告知已盡最大努力，無法挽回丈夫生命。就這樣，黃太突然失去了枕邊人，生活瞬間天翻地覆。

突如其來的死亡，是無法輕易面對的衝擊。究竟應如何面對？如何幫助身邊親友走過哀傷？

第一步：允許自己軟弱 接納哀傷

楊小姐是家中獨生女，年約30歲，與父親相依為命。父親近年因器官衰竭無法工作，楊小姐肩負起掙錢與照顧父親的雙重責任，磨練出堅強性格。某天，父親因身體不適送院，經檢查並不十分嚴重。由於類似狀况已發生多次，因此楊小姐相信父親幾天後便能出院；然而在入院第3晚，醫院突然通知父親血壓驟降，心跳開始減慢，不到半天便因心臟驟停離世。楊小姐無法接受，幾天前還活生生的父親突然離開人世。過去堅強的她變得經常無故哭泣，甚至失去工作動力。親友擔心她的情緒問題，建議她尋求心理輔導。

與楊小姐面談時，印象最深刻是她對自己的質疑。她表示從未見過如此消沉、軟弱的自己，因此不斷懷疑自己是否患上精神疾病。現代社會常讚揚那些在逆境中自強不息的人，並視為榜樣。這類鼓勵正面態度的價值觀固然有其意義，畢竟人應該在創傷後重新站起來；然而，若過度要求自己在喪親後迅速振作，反而容易引發自我懷疑，例如：「他已經去世1個月了，但每當想起他，我仍然會哭，是否不正常？」「為什麼別人做到，而我卻不行？是否我不夠堅強？」當這類質疑反覆出現，可能進一步演變為自我否定，甚至因壓力過大引發情緒疾病。

其實，任何人在喪親初期情緒低落，失去生活動力，只要沒有傷害自己或他人的行為，都是正常反應。近年哀傷輔導研究指出，除了小部分有自傷自殘行為的喪親者以外，只有當喪親者的生活功能長時間、嚴重地受影響，例如無法上班上學、切斷社交聯繫，或無法照顧自己及家人時，才需要長期且深入的心理輔導。

多年前，網絡上流傳一句發人深省的話，「It's ok to be not ok」。有時候，並非不想好起來，而是根本無法好起來。此時我們應該允許自己軟弱，給自己時間去療癒。想哭時就哭，想躲起來就躲一會兒。要撫平受傷的心靈，首要條件是善待自己的內心。當然，情緒低落如維持多月，甚至變得更差，就應該尋求專業人士協助。

下一步：尋回內在力量 紓緩情緒

情緒無法被完全控制或阻止，有時愈是試圖壓抑，反而愈可能引發更大反彈，對心理造成長遠影響。悲傷的情緒需要逐漸釋放，而非強行壓抑。在紓緩哀傷的過程中，應該訂下一個清晰目標：不是讓自己徹底擺脫悲傷，而是學會將情緒控制在受管理範圍內，避免失控。

每個人天生擁有一股內在力量，去面對生命中的挑戰和困難。然而，當哀傷過於強烈時，這份力量往往被掩蓋或遺忘。要重新找回這股力量，可以先回顧自己經歷過的困難，例如重病、意外、失業、破產、欠債、離婚，甚至入獄。然後問自己：「當時的我依靠什麼力量走過難關？」或許這些問題並沒有解決，但內在力量至少支撐着你生活下去。這些內在力量可能來自兩方面：

內在因素：個人信仰、價值觀、人生理想或目標

外在因素：家人和朋友的支持與鼓勵

當你重新尋回這份力量，就嘗試再次運用它來幫助自己紓緩當下的悲傷。如過去親友的支持曾經帶來幫助，那麼現在就應該多與他們聯繫，尋求陪伴，讓他們成為你的支柱。

若內在力量一時難以尋回，不妨嘗試開拓新的力量來源。許多人認為，只有先放下哀傷，才能重新出發。但在面對突如其來的死亡時，哀傷往往伴隨強烈的遺憾、自責或內疚，這使得悲傷無法輕易消退。其實，選擇保留哀傷，然後慢慢增加生命的容量，也是紓緩悲傷的一種有效方法。我過往寫過一篇文章，提到「擴闊生命，令哀傷縮小」這個概念（詳見link.mingpao.com/83510.htm）。簡單說，就是通過接觸新事物來增加生命的可能，讓哀傷變得不再那麼沉重。

要增加生命的容量，最有效是開放自己的心，接受新事物與邀請。以下是兩種可行方式。

1.被動接受

等待別人邀請。例如，朋友邀請你參加興趣班或活動，即使你興趣不大，但因為有朋友陪伴，不妨嘗試接受邀請。這可能成為你接觸新事物的契機

2.主動探索

尋找生命中曾經渴望但未能實現的事。張太的兒子數月前因抑鬱症輕生去世。我在一次輔導中問她：「在你的生命中，有沒有曾經很想做的事，但最終因為金錢、學業、工作或生活忙碌等原因，不得不放棄？」她靜思片刻，想起自己一直希望當義工，幫助有需要的人。我肯定了她這個想法，並一起討論適合的義工活動。最終，張太選擇探訪獨居長者。1個月後，她完成了兩次探訪，從長者的感謝與讚賞中，重新感受到快樂與滿足。雖然她依然思念兒子，但逐漸感覺到生命中多了一些意義與動力。

最後一步：強迫忘記 不如好好懷念

沒有人會希望摯愛離去，尤其是面對突然死亡。時間雖能冲淡離別帶來的傷痛，但對逝者的掛念卻會一直存在，甚至愈來愈深，因為這份掛念是由愛與回憶所構成。與其強迫自己忘記，不如學會「好好掛住」。

文：梁梓敦（香港生死學協會總監）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕香港生死學協會 心理輔導 喪親 哀傷 爸爸 健康 梓想談死

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