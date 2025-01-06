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澤星寄語：留住回憶

【明報專訊】轉眼已是新年。不少朋友都喜歡在送舊迎新的日子，回顧過去一年的得失，並期盼百尺竿頭，更進一步。可是一年下來，事情太多，為免掛一漏萬，有人會以日記把經歷和心情記錄下來，作為日後回顧和回憶的憑據。

猶記得小時候，老師曾要求我們寫日記作功課，認為既可以記錄日常生活的點滴，也可以鍛煉文筆。可是說來慚愧，我一向不太熱中寫作，從醫後更沒有什麼時間靜下來整理思緒，所以始終培養不到寫日記的習慣。有些朋友能夠在百忙之中持之以恆，每天抽空寫日記，我倒是由衷的佩服。

最近女兒也開始寫日記，我自然十分支持；只是沒想到她也深明「工欲善其事，必先利其器」的道理——不知她從哪裏得悉日本有一家專賣日記簿的文具店，出品非常精緻。早前我們舉家到日本旅遊時，莫名其妙地陪她跑了大半天，原來她就是要找那家文具店去買日記簿。現在回想起來，難免有點啼笑皆非；然而轉念一想，其實也沒所謂，只希望她會善用那本得來不易的日記簿，別浪費我們眾裏尋它的苦心。

寫日記留住感受最深刻剎那

儘管我沒有寫日記的習慣，這些年來跟不同地方或機構的同業交流與合作，仍有不少難忘片段，值得珍重回味。其中一個片段就是關於2023年獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位的國際風濕病學專家Carol Black女爵士。

我和Black教授相識多年，不僅在工作上有交流，私下亦是要好的朋友。多年前Black教授訪港，我和同事帶她到國貨公司購物。她買了一些羊毛衫，大讚價廉物美，非常保暖。當時她興奮莫名的模樣，令我印象十分深刻。所以她2024年再來醫學院主持專題講座時，我特意選購了本港另一間老字號的毛衣作禮物，令她非常高興。我們敘舊時，不免聊起當年一起去逛國貨公司的情景，大家說着也感到十分興奮。儘管年深月久，回憶並沒有因而褪色，反覺歷久彌新，彷彿至今仍感受到當日愉快融洽的氣氛，令我心頭一暖。

人生在世，我們不斷向前邁步，汲取各種知識和經驗，加上所思所感，我們的記憶寶庫只會愈益豐盛。可是人腦和電腦硬碟一樣，空間有限，每天所遇所感那麼多，總不可能鉅細無遺地記下來；何况年月一久，有些東西就會自然流失。然而人腦的奇妙之處，就在於我們無法完全控制可以記住什麼，忘記什麼——本以為是刻骨銘心，可能只是過眼雲煙；明明是走馬看花，結果卻是永誌難忘。所以寫日記確是留住回憶的好辦法，至少可以記下印象最清晰、感受最深刻的剎那。

不知有沒有讀者打算在新的一年嘗試寫日記呢？

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕日記 Carol Black 港大醫學院院長 澤星寄語

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