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星期日文學‧文本隨歌延展：淺談YOASOBI的創作力量

【明報專訊】繼2023年底的Clockenflap之後，日本音樂組合YOASOBI在去年12月底重臨香港，在亞洲國際博覽館舉行了兩場演唱會。單是搶購門票，樂迷已掀起龍爭虎鬥。幸虧網上尚有照片、錄像，供鎩羽而歸者望梅止渴：舞台燈光耀眼，彩紙漫天紛飛，主唱ikura表演《HEART BEAT》時，全場大合唱更是字字鏗鏘。盛况如斯，難以想像這組合僅成立了5年多。

2019年10月1日，作曲家Ayase和唱作人幾田莉拉（幾田りら）以組合形式出道，稍後發布首作《向夜晚奔去》（夜に駆ける）。組合名稱「YOASOBI」取自日語「夜遊び」，謂二人各自的事業是日間正職，組合活動則是「在晚間遊玩」。幾田莉拉還特意取了藝名「ikura」，以別於個人名義的作品。當然，所謂「遊玩」實屬噱頭，二人的成功絕對有賴於精密的商業計算。一改過往日本樂壇的行銷風氣，形象青春的YOASOBI重視網絡平台、數位發行。如同基地的YouTube頻道至今累積了693萬追蹤者，影片的總點擊率逾51億，呈現出龐大聲勢。他們亦摒棄前人的版權觀念，大力鼓勵他人翻唱己作，主動分享表現可觀者的影片，營造出活潑的fandom文化。諸多破格行徑宣示新一代流行音樂將由才華洋溢的創作人主導。

突圍而出的「小說音樂化」

既為新世代的音樂組合，終究不可欠缺鮮明獨特的作品。那麼YOASOBI的創作特色如何？Ayase是電子音樂創作人，擅長使用知名的語音合成軟件VOCALOID。然而「Vocalo-P」（ボカロP，P為Producer的縮寫）早已納入業界職系，同道眾多。况且稍早出道的還有「夜鹿」（ヨルシカ）、「永遠是深夜有多好。」（ずっと真夜中でいいのに。），網民統稱三個組合作「三夜」，令YOASOBI的形象顯得不太突出。為此，YOASOBI樹立了更特殊的創作方法，即人所樂道的「小說音樂化」，打通文字與音樂。

回溯當初，日本索尼音樂娛樂（SMEJ）成立這組合，就是打算跟旗下的網絡創作平台「monogatary.com」合作。「monogatary」一詞出自「物語」（monogatari），學者多視之為日本敘事文學的濫觴。平台此名意在標榜徵集小說投稿——「成為小說家吧」、「AlphaPolis」等巨頭在前，SMEJ必須派出YOASOBI充當異軍。

《向夜晚奔去》的「再創造」

主角、情感、世界觀，都是YOASOBI在訪談時常提及的關鍵詞。他們會深入閱讀指定的小說，把體會和思考轉化成曲詞，向聽眾重構文本世界。以《向夜晚奔去》為例，此曲改編自星野舞夜的短篇小說〈桑納托斯的誘惑〉（タナトスの誘惑）。桑納托斯（Thanatos）是希臘神話的死神，何以誘惑世人？小說講述主角為挽救患有自殺傾向的愛人，全力奔往公寓天台。簡短內容無以鋪排複雜情節，篇幅都花在主角的獨白，讓讀者細察千頭萬緒如何撩動心思，從而接上「向夜晚奔去」的驚人結局。作品雖言及生活焦躁等社會問題，但更着重思考「死亡」概念——「愛」與「死」看似二元對立，主角倒以為是一體兩面：愛人執於死亡，如同愛上死神；主角出於愛情，愛人便成了他的「死神」。與其說這是主角、愛人和死神的三角戀，不如承認世人真正愛戀的是死神。充滿詩意的哲學思辨，加上看似涉獵禁忌的題材，令改編得來的《向夜晚奔去》一鳴驚人。其MV的觀看次數在7個月內突破千萬。

出於SMEJ的商業大計，「禁忌題材」不過是宣傳行銷的幌子，《向夜晚奔去》沒踏上邪典（cult）路線，甚至毫無沉重感覺。它甚至可以踏上《第71回NHK紅白歌合戰》的華麗舞台，陪伴電視觀眾歡慶2021年元旦。細聽之，全曲維持輕快節奏，開首一節更直接引入ikura的開朗聲線，相當清新。歸根究柢，Ayase重新詮釋了「向夜晚奔去」的含義，迴避其對原作結局的指涉，並隱去「死神」的意象。新焦點轉移至小說前半部分，也就是主角如何努力包容女主角的危險衝動，令「由愛入死」變成「出死入愛」的浪漫意境。且看全曲結尾：

忘れてしまいたくて閉じ込めた日々に

差し伸べてくれた君の手を取る

涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けていく

繋いだ手を離さないでよ

二人今、夜に駆け出していく

身處在心想忘記的封閉日子裏

也想緊握你伸出來的手

涼風在空中浮游一般，現正穿透而過

不要放開相繫的手啊

我們現在，正向夜晚奔馳而去

對比原作，歌曲刪去小說的倒數第二句「從這焦躁及痛苦的世界中逃脫」，大大減輕戾氣和絕望。如今的「夜晚」不是「死神」的居所，男女主角「牽手」之舉也不再意味深長，反而散發濃厚的戀愛氣息，讓人相信與伴侶攜手的話，定能克服「沒有黎明的黑夜」。姑勿論經理人干預，YOASOBI的改編顯然不避主觀和個人意識，強調作品僅「生於」原作，非「附於」原作。換言之，他們不是單純的信息接收者，往往通過節選、詮釋以至誤讀等手段，以樂曲形式「再創造」新的作品意義。有趣的是，星野舞夜嘗在社交媒體笑稱，先觀看《向夜晚奔去》的MV，再重讀她的原著，一而再再而三，有助更深入地理解兩者。

牽動原作的《祝福》

數日文單曲，YOASOBI至今已有廿多首，每一曲俱有所本。一如初衷，這些原作的體裁以小說為主，僅有少數例外，譬如《群青》來自漫畫《藍色時期》（ブルーピリオド），《情書》則改編自書信。他們的歌單就像圖書館索引，引領聽眾巡迴一個個文本。當書店不時借用這些歌曲推銷商品之際，YOASOBI的迷你專輯（EP）也命名為「The Book」。由於單曲都有數位發行版本，每輯僅生產一次（日本稱作「完全生產限定盤」）的實體專輯往往被視作紀念性質的里程碑。

早期的兩輯且不多談，發售於2023年10月的《The Book 3》無疑體現了這組合如何超越「遊玩」，登上流行文化圈的頂峰。掃視歌單上的10個項目，任誰都會馬上注意到3個響亮的名堂：《勇者》、《祝福》、《Idol》（アイドル）。隨着文化風氣改變，Ani-Song與J-pop近年迅速融合，明星歌手爭相為動畫新作獻聲。YOASOBI乘此趨勢，不單接連收到合作邀請，且每一部動畫都是萬眾期待的大作，令這些主題曲一併成為潮流焦點。不過，因應原作性質改變，創作原理漸有轉變。

萬代（Bandai）在股東大會明言《機動戰士高達》系列必須年輕化和國際化，新動畫《水星的魔女》應運而生。除了嶄新的角色設定和故事背景之外，YOASOBI的加入也是革新大計的一環。有別於《向夜晚奔去》的案例，《水星的魔女》是尚未完成的作品，製作單位初時大抵只能提供故事大綱和早期劇情，更遑論贊助商日後可能提出修改要求。可供參考的，只有較早發布的前傳《PROLOGUE》，以及劇本統籌大河內一樓撰寫的短篇小說〈搖籃之星〉（ゆりかごの星）。此篇作為啟發《祝福》的原作，在動畫首播當天公開於官方網站，紙本則是實體CD的贈品。對讀者而言，小說和音樂可謂同時面世。

6000多字的篇幅中，〈搖籃之星〉通過第一身敘述，刻劃風靈高達對電視版主角蘇萊塔．墨丘利的疼愛和擔憂，尤其她們即將離開水星的家園，前往陌生的地球圈學校。直到電視版第二季，風靈高達的真身和《PROLOGUE》的謎題一一解明，觀眾才察覺到〈搖籃之星〉伏筆處處。電視版中，風靈高達無法發聲，一切話語由蘇萊塔轉述，故此篇是觀眾唯一直接理解風靈高達的渠道。而改成《祝福》後，歌詞保留了這視角，ikura所歌猶如風靈高達現身說法：

僕達は操り人形じゃない

君の世界だ　君の未来だ

どんな物語にでも出来る

因為我們不是被操弄的人偶

屬於你的世界，屬於你的未來

不管是什麼故事，都能譜寫出來

看過電視版本的話，便會知道上述歌詞有多關鍵。風靈高達活現於聽眾耳中，這些予以蘇萊塔的「祝福」根本就是角色對白，不可從故事中分割。同時，製作組也意識到歌曲之重要，特意引其變奏版本為第一季高潮的配樂。變異的樂調，對應母親灌輸給蘇萊塔的歪理，是扭曲的「祝福」，直戳風靈高達在小說中的憂慮。YOASOBI至此已不限於改編，簡直參與了《水星的魔女》的創作。

超越文本互涉的《Idol》

數YOASOBI的事業巔峰，《Idol》斷無爭議。逾5億的觀看次數、Billboard Japan Hot 100榜的21周冠軍、Billboard Global非美國歌曲榜的首支日文冠軍歌，此曲堪稱日本樂壇的疫後奇蹟。一如《祝福》，為了協助製作這首《我推的孩子》的主題曲，漫畫原作者撰寫了補充故事枝節的短篇小說〈45510〉。此篇以偶像組合「B小町」的某前成員為主角，藉第一身視角回憶星野愛與眾成員起初齊心努力，奈何決裂收場。遺恨至結局仍然無以化解，主角只願承認星野愛有着過人的堅強心靈。改編而成的《Idol》則是由旁人位置切換為星野愛的主觀視角，吐露這位「究極完美偶像」的困惑與痛苦。全曲歌詞環繞「愛」和「謊言」的矛盾，首節訴說星野愛如何經營虜獲世人鍾愛的形象；第二節揭露形象源於謊言，帶來迷惘和罪疚感；最後一節則是再一反轉，帶來最精彩的覺悟：

誰かに愛されたことも

誰かのこと愛したこともない

そんな私の嘘がいつか本当になること

我既沒有為某人所愛

也不曾愛上某人

我相信那樣的我的謊言，總有一天成為事實

確實「偶像」是荒謬的，但在支持者眼中，付出過的愛也是真實的，所以她會背負虛偽和貪婪，為世人綻放光芒。《我推的孩子》的故事始於星愛野遇害，真正主角是其兒女阿奎亞和露比，所以《Idol》作為星愛野的代言，對動畫版結構影響重大：每集開首播放一次，等於用她的生命、信念和悲喜貫穿全劇，同時不怕干擾主線的篇幅與發展。

關於《Idol》的奧妙，坊間評論不少。模仿偶像音樂的曲風和唱腔，音域廣闊且變化急速的表演難度，亢奮和陰沉的情感融合，處處匠心獨運。難怪Ayase在訪談中亦為此得意。可是，《Idol》的真正完成其實發生於《第74回NHK紅白歌合戰》上。當晚， YOASOBI毫無疑問地負責壓軸表演，大會也不惜工本，安排十幾組日韓偶像伴舞。櫻坂46、SEVENTEEN、Stray Kids、NewJeans、乃木坂46……青澀臉孔逐一掠過鏡頭，最後一幕定於ikura跟橋本環奈、ano的合影。左是「惡魔系偶像」，右為「千年一遇美少女」，形象與星野愛重疊的ikura遇上真正的頂級偶像，令《Idol》化為連結現實和原作的橋樑。觀眾看着表演，想起偶像是真實存在的行業，星野愛的故事豈是虛構？如是者，原作也好，歌曲也好，意義的空間大幅延展至外部世界，超越單純的文本互涉機制——你我人生何嘗不是彼此對應的文本網絡？相信Ayase在創作時也料不到此神來之筆。

顯然，「小說音樂化」的路線為YOASOBI帶來龐大的創作力量，揭示出文字與歌曲的奇妙關係。兩種媒介的轉換方式富於變化，有時是簡單的改編，有時反過來推動原作，甚或凌駕原作。值得一提的是，YOASOBI也有失手之時，例如《勇者》能否契合《葬送的芙莉蓮》，至今依然意見紛紜。畢竟發展了5年多罷了，YOASOBI和「小說音樂化」的可能性，值得再加觀察和期待。

文˙凌頌榮

編輯˙鄒靈璞

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