未來城市：健康地老去 不止是個醫療議題

【長壽是福？】

預期壽命雖增 老年殘疾問題嚴重

據衛生署衛生防護中心的生命統計數字，香港男女出生時平均預期壽命（life expectancy at birth） 分別由1971年的67.8歲和75.3歲，上升至2023年的82.5歲和88.1歲，升幅均約兩成，居全球高位。儘管港人的壽命領先全球，鍾一諾與中大研究團隊前年在國際醫學期刊《刺針區域健康—西太平洋》發表研究，他們從政府統計處檢索了2007年、2013年及2020年的人口結構、死亡紀錄和殘疾數據，估算港人在65歲時的預期壽命和無殘疾預期壽命（disability-free life expectancy），發現男性和女性65歲之後離世前維持殘疾狀態時間與總預期壽命比例上升，分別由20.3%和28.1%，上升至25.8%和33.7%，兩者增約5個百分點；團隊推算2020年的65歲男性無殘疾預期壽命為81.3歲，女性則為81.5歲，對比2007年分別只增加1.8年及0.1年，升幅小於平均預期壽命，其分別增加了3.7年及2.1年。鍾一諾解釋，平均預期壽命並不是推算未來的壽命，而是計算現時人口平均能活多久，「譬如你計2024年的平均預期壽命，就是2024年人們平均可活到多少歲，也不代表他們只是活到那個歲數而已」。

根據政府統計處，2023年年底全港人口的臨時數字為750.3萬，當中65歲或以上長者人數為157萬，佔21%，其勞動人口約為21.5萬，勞動人口參與率是13.6%，較10年前增5.5個百分點。隨人口老化，活出健康晚年更重要，試想像生命長度增加，身體機能和生活質素卻下降，那麼長壽是禮物還是懲罰或未易量。因此衍生了「健康預期壽命」這個概念，用於計算一個人沒有患上任何疾病或傷殘、完全健康的預期壽命。鍾一諾說香港目前只有他的研究團隊有統計港人的健康預期壽命，無殘疾平均預期壽命是計算健康預期壽命其中一項關鍵指標，惟政府關於殘疾人口的數據「不是每年都有，因此限制了我們無法經常去做健康預期壽命的研究」。此外，殘疾數據由市民自行報告，殘疾率的準確度取決於他們是否能識別自身障礙和有健康意識。

【長壽只與醫療有關？】

不同地區 不同社經地位存在健康差距

日本厚生勞動省上月公布了每3年抽樣研究的日本國民「健康壽命」推算調查，健康壽命即毋須護理、沒有臥病在牀，能維持日常生活的時間，鍾說這概念與健康預期壽命類似，只是提取數據的方法或有分別。調查結果顯示2022年日本男女的健康壽命分別為72.57歲和75.45歲，數值對比2019年沒增長，有關當局指這或因新冠肺炎縮短了國民的平均壽命。鍾的研究沒觀察香港於2021及2022年的數據，但他縱觀世界各地如美國和英國，兩地人口的平均預期壽命均受新冠疫情影響。美國華盛頓大學健康指標與評估研究所去年於《刺針》發表研究，分析了全球204個國家及地區的數據，發現當中84%的平均預期壽命在2020至21年間縮短。

在醫療科技相對發達的已發展國家，人們往往死於慢性疾病，而非傳染病，但新冠肺炎這種新興傳染病（emerging infectious disease）甫出現，沒治療方案和疫苗，人們容易病歿，後來研發相應疫苗和藥物，疫情得以平息。鍾續說，即使在已發展國家，貧窮人口感染新冠肺炎的機會及死亡率也會高一點，這是社經地位會造成的健康差距。譬如基層工人或因新冠疫情而開工不足和失業，比起工作穩定的白領更常擔心收入，「那個壓力其實很大」，影響身體及精神健康。

鍾一諾作為大學教授，可享有薪病假，但他想像有些人沒這勞工保障，甚或無法選擇在家工作，「生病要死頂上班」或傳染他人，又忙於工作不看醫生，「每次病倒都不看醫生的話，久而久之沒那麼健康」；再想想獨自撫養子女的單親父母，他們為生計或同時打幾份兼職，補貼子女的書簿費，「對他們來說時間就是金錢，他們很大機會生病時不看醫生，此情况下如何健康？」縱然建議這些人多做運動、不吃外賣等，「他會說哪有時間」。如此看來，健康長壽不單是醫療議題，還涉及其他社會因素，「我們說健康，第一時間就想到醫療（問題），但是人們已經病了……我們要多想一點預防（疾病）的政策」。

【人會愈來愈長壽？】

促進健康政策多 平均預期壽命將愈升愈慢

日本人素來長壽，2023年日本男性平均壽命為81.09歲，女性則為87.14歲，僅次於香港。日本自2000年展開以10年為期的「健康日本21」國民健康運動，為人們設定飲食和運動等目標，並推行促進健康的政策，例如按人口動態和地區的社會資源制定都道府縣健康增進計劃，並將9月定為「健康增進普及月」，通過地區公共團體、企業和民間團體宣傳。去年4月開始的「健康日本21（第三版）」新增女性健康的議題，日本媒體日本放送協會（NHK）特別就此在其節目「きょうの健康」解說女性健康風險如骨質疏鬆症。

回望香港，政府有辦「全民運動日」和「精神健康月」等，鍾一諾認為香港在提升市民的健康意識方面下了不少功夫，港人教育水平高，「未成年懷孕和暴力等問題（對比外國）少一點」，而且接觸社區資源也相對容易。至於香港人口是否會持續長壽，鍾說全球的平均預期壽命應持上升趨勢，「但不如以前升得快，我覺得香港應該也會慢下來」。壽命（life span）有限，人一直靠近那極限的邊界，但受生活習慣、物質條件、身體和精神健康影響，並非人人的壽命都能「登頂」。

【Marmot City是什麼？】

支援孩童發展 從生命初期打好健康基礎

健康普遍與疾病掛鈎，很多人認為沒生病便是健康，但鍾一諾表示健康的定義不限於醫療層面。世界衛生組織定義了健康的社會決定因素（social determinants of health），收入、社會安全、教育、住屋、基本設施、環境及兒童早期發展等，都可以影響健康公平（health equity），體現社會資源是否平均分配、人人有平等機會過一個長壽、健康的人生；不少研究顯示這些社會因素比醫療保健和生活模式更影響健康。

鍾舉例說，吸煙危害健康，醫生叮囑病人戒煙，但憑一句話難改變病人的習慣，「可能他想要解放自己，覺得其精神狀態須吸煙，或者他身邊的同事都吸煙」。正因不健康的生活習慣背後涉及許多社會因素，關於健康的政策便要宏觀地考慮社會福利、經濟、勞工和房屋等方面。

健康的社會決定因素最先由英國流行病學家Michael Marmot和Richard Wilkinson於其1999年的著作提出，之後英國衛生部邀請Marmot審視導致英格蘭健康不平等的原因，並提出改善建議。Marmot指，想減輕健康不平等，要給孩子最好的人生開始，讓所有人能最大程度發揮才能和掌控生活，以及創造平等和良好的工作機會等。英國城市考文垂於2013年成為「Marmot City」，與Marmot任職的倫敦大學學院健康公平研究所合作，當地政府增撥支援孩童初期發展的資源，並提供優質早期教育和兒童照顧服務等，改善當地居民福祉和減少健康差距。幾乎所有人類發展層面，包括身體、智力和情感的基礎，都在幼兒期奠定，這時期對人的生理疾病和精神健康、教育成就和經濟狀况等都有終生影響。「我在大學教書，發現很多問題去到大學已經處理不了，因為那些問題由幼稚園、中小學就開始發生。」鍾一諾特別留意到精神健康是一個需要解決的長久問題，他說香港社會要變得健康，須先營造一個沒有壓力且令人滿意的社會環境。

「Marmot的想法是讓大家從小開始有好的生活，家長不需要花大錢也能提供孩子良好的教育。」鍾一諾認為，「Marmot City」的做法值得香港參考，從生命初期入手，有效打造健康長壽的社會。他笑言自從3年前成為父親，發現家長承擔巨大社會壓力，「身邊的家長會帶孩子學這些，學那些，上幼稚園前要報學前班，為孩子鋪路等，這些全部都是焦慮（的原因）」。除此之外，他認為政府須關注香港健康不平等的情况，例如考慮到香港人口密度高，統計處和衛生防護中心可協調，定期蒐集小面積數據，研究健康的社會決定因素，並在2026年人口普查中加入與弱勢群體的健康和護理有關的問題。同時還要監測健康不平等現象，而健康監測不應只停留於計算平均預期壽命，也要推算健康預期壽命。

【人口統計篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 網上圖片、資料圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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