明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

街知巷聞：原居民的大嶼旅遊島想像

【明報專訊】《香港旅遊業發展藍圖2.0》上周公布，提及將深化大嶼山作為「旅遊島」的發展。大嶼山一向是香港人以至遊客的旅遊勝地，但對於原居民來說，家園與「旅遊島」的想像怎麼共存？

大嶼新定位

fb專頁TourisMan.hk的版主John長期關注大嶼山發展，近日趁鳳凰徑40周年推出紀念活動，鼓勵大眾重踏鳳凰徑，感受沿途地區文化。此活動亦適逢政府積極發展大嶼山旅遊，去年先後提出「南大嶼生態康樂走廊」諮詢，把大嶼山定位為「旅遊島」。

「以前大家可能行山就行山，露營就露營。」喜歡行山又曾修讀旅遊管理的John稱，最近10年在大嶼山保育基金資助下，不少生態保育及文化傳承項目相繼推展，部分踏入收成期。因此他希望山客「不只是像過客而已」，可順道體驗這些項目。

記者經John牽線，先後走訪鳳凰徑途經地區──梅窩、水口及大澳，從原居民角度觀察地區文化與旅遊發展。早在政府確立定位以前，大嶼山已是港人及旅客眼中的旅遊島，當地居民對旅遊發展有何期望？又如何看其對文化、生態的影響？

【梅窩原居民】

式微農業有望復興？

「吓，已經係40年前嘅事啦？」往梅窩草原農場的路上，農夫強哥一邊推着單車，一邊說起往事。1984年12月4日鳳凰徑啟用，以大嶼山東面的梅窩為起點，繞行至西面海岸再返回梅窩。翌年1月，「鳳凰徑七十公里環走」競賽盛大舉行，迎來躍躍欲試的485人，強哥正是芸芸健兒之一。據當年報章報道，多人走至鳳凰山時，因欣賞當頭明月而放緩腳步，足證山上景色優美。雖然強哥途中不慎受傷，但最終順利完賽。

見證山林從光禿變綠油油

白銀鄉原居民強哥在上世紀五六十年代長大，年輕時會與朋友行夜山。他說早在政府規劃之前，行山隊已走出一條條山徑，及後才被整合成鳳凰徑。大山屹立千百年，但其外觀在過去幾十年變化明顯。強哥記得小時候村民會砍樹割草，林木不如現在茂密，鄉村小孩常踩着拖鞋「通山跑」，或是上山尋覓走失的牛。自《郊野公園條例》訂立後，伐林屬違法行為，梅窩背靠的山林才從光禿禿變得綠油油。

記者問強哥身為梅窩居民，當年參加「鳳凰徑七十公里環走」會否更熟悉路線？強哥回說，本地人其實對活動興趣缺缺，「就算現在開農耕班，都是外來的人（參加），像我們原居民就不會參加」。在他看來，梅窩在1960、70年代已是旅遊熱點，島外人會在假日特意前來沙灘暢泳、或到瀑布嬉水，度假屋租務興旺，「只是時代轉變了，人們要求愈來愈多，所以便逐漸式微了」。

離開強哥的草原農場，記者與John跟隨另一位原居民農夫Danny再深入梅窩，前往其位於窩田村的何氏果園。在這個周六下午，一行人沿途經過銀礦洞與銀礦瀑布，現場遊人不算少。據John所說，天氣炎熱之時，瀑布吸引很多外國人嬉水，他即使身處Danny的果園也能聽見歡呼聲。

何氏果園距離銀礦瀑布約10分鐘步程，昔日梅窩不止是度假勝地，亦是大嶼山農業重地。Danny指1980年代是其農場產量高峰，一天可出產200、300斤蔬菜，供應予梅窩居民；後來隨着政府在大嶼山的發展規劃轉變，梅窩以至整個大嶼山人口下降，農場銷量亦大受影響。

本地農業不再興旺，仍然堅持出產的農場有否別的出路？John提起其友人會特意去日本、台灣採摘提子、士多啤梨，但若他說起香港也能提供這種體驗，大抵會被對方當作傻子。政府於《大嶼山保育及康樂總綱圖》提及「西北大嶼亦具發展生態農莊的潛力」，而香港亦一直有水果採摘的商業活動，但這些概念有別於John及Danny的想像。Danny稱：「（政府規劃）是玩樂方向，從無到有，但我這些農場是原本已存在，只是調整導向。」John指差別在於後者仍注重出產，類似日本觀光農場模式，在農作物失收時，體驗活動的收入可彌補損失。農業與旅遊，能否互惠互利？

【水口導賞員】

介紹古村歷史倡保育 嘆遊客不理解

「通常行鳳凰徑的人都一定經過水口，近幾年很多內地旅客揹着露營裝備，（挑戰）走遍鳳凰徑。」水口村原居民Mink的家就在嶼南道旁，有山客經過不足為奇，因這段路屬鳳凰徑第9段一部分。John直言，第9段沿途景點較少，遠足來說算是較沉悶的一段，山客大多視水口村為補給點。不過，若行山時配合水口村文化體驗，以及往泥灘觀賞「天空之鏡」，這段路程其實絕不單調。

只是遊人在享受以外，要如何平衡對民居的滋擾？Mink一直致力傳承水口村的傳統文化、保育自然生態，但同時亦期望「來的人都是有質素的人」，遊客不要一窩蜂湧入。水口的知名度或不及梅窩、大澳，但其「天空之鏡」及「掘蜆勝地」美名約20年前經媒體報道後，遊客慕名而來。John把水口放進這次體驗之旅，認為可趁機探討應對「過度旅遊」之道，供其他旅遊熱點參考。

水口村位於大嶼山南部，是一條有400年歷史的古村。Mink 2017年返村長住，對此地很有感情，「很可惜這條村的文化風俗，愈來愈少人跟隨、關注」。她舉例，小時候每逢正月十九祈福，村民會煎煮傳統食物「雜糍」，但她搬回來住後，發現這類習俗已經失傳，村外不少農田亦荒廢。

水口現正推展多個保育計劃，Mink亦參與其中，不時為推行團隊提供意見。她認為推行保育者須懂得與村民打交道，讓村民多些參與，確保資源真的投放於保育。「如何訓練外人導賞，也不及一個原居民。」現在她不時帶領導賞團，介紹水口村歷史文化，亦會教參加者使用祖傳工具，體驗可持續的掘蜆方法，呈現祖先智慧與文化。曾有人活動後留下評語，直斥過程掘不了蜆，是在玩弄參加者。Mink慨嘆這些心態實屬歪理，很怕面對這類遊客，「很多人認為『我都吃不飽，談什麼保育』」。

有些村民支持保育惟不願出鏡，故Mink常化身水口村發言人，接受傳媒訪問。她牽頭為保育出一分力，亦不忘對其他村民的尊重，例如提出導賞以小規模進行，減低對民居的滋擾。

【大澳父子】

遊客自出自入 百年棚屋鎖鐵鏈

John安排的體驗之旅東至梅窩，南至水口，最終站來到大嶼山西面的大澳。假日的大澳總是人頭湧湧，受遊客追捧程度不用多說。這次記者跟隨原居民黎先生（小黎生），越過新基大橋，來到他祖傳的棚屋。入屋之前，他先除下原本外牆上繫着的鐵鏈，讓記者和John進入。他爸爸大黎生告知我們，以前有遊客自出自入，甚至有人坐在屋中進食，遺下大量垃圾。大黎生愈說愈不忿，「不是不讓人參觀，但總不能進入私人地方」，最終他在疫情期間加設鐵鏈阻止遊人入內。

棚屋是大澳的特色建築，為大澳贏得「東方威尼斯」的美譽。不過棚屋早年歷經取締，政府更曾提出改建成度假村，後來在反對聲中才予以保留。大黎生與妻子同樣生於大澳，他10多歲時搬離大澳尋找工作機會。夫婦二人近年臨近退休，更常返大澳，未來計劃長居在棚屋，「這裏養老、度假很好，很舒服。除了打風、水浸，其實是個安樂窩」。他推斷從其爺爺那代起計，這間棚屋至少有100年歷史。「（以前）每家每戶都泊滿漁船，船隻連着可以走到對岸，那時還沒有橋（1979年啟用的新基大橋）。」如今大澳漁業早已沒落，惟祖傳棚屋仍然屹立。

只要遊客與居民互相尊重，大黎生說其實對其生活沒太大影響，「不要行入來就可以，在外面如何影相也沒問題」。2000年一場大火摧毁了大澳90多間棚屋，在大黎生的記憶中，遊客是在那之後多了起來，「火燒旺地，燒毁以後，人們才發現原來有那麼美的地方」。對遊人來說，所謂保育或許只是在消失前多看幾眼，但棚屋實際上有何保育方案嗎？政府2019年曾表示，會探討可否運用「大嶼山保育基金」，讓已交還政府的棚屋構築物毋須被清拆，可用作有利社區的用途。

現時前往南大嶼一帶只能依靠嶼南路，大黎生希望可興建一條連接東涌和大澳的沿海公路。去年立法會曾討論相關建議，有議員指該沿海公路僅需11分鐘車程，有助釋放南大嶼山的潛力。大黎生認為，若有了便捷的公路，或許下一代會願意返回大澳。小黎生有時會回棚屋「度假」，但至少目前，他並不打算長住。

文、圖˙ 朱令筠

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞