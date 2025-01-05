街知巷聞：原居民的大嶼旅遊島想像

大嶼新定位

fb專頁TourisMan.hk的版主John長期關注大嶼山發展，近日趁鳳凰徑40周年推出紀念活動，鼓勵大眾重踏鳳凰徑，感受沿途地區文化。此活動亦適逢政府積極發展大嶼山旅遊，去年先後提出「南大嶼生態康樂走廊」諮詢，把大嶼山定位為「旅遊島」。

「以前大家可能行山就行山，露營就露營。」喜歡行山又曾修讀旅遊管理的John稱，最近10年在大嶼山保育基金資助下，不少生態保育及文化傳承項目相繼推展，部分踏入收成期。因此他希望山客「不只是像過客而已」，可順道體驗這些項目。

記者經John牽線，先後走訪鳳凰徑途經地區──梅窩、水口及大澳，從原居民角度觀察地區文化與旅遊發展。早在政府確立定位以前，大嶼山已是港人及旅客眼中的旅遊島，當地居民對旅遊發展有何期望？又如何看其對文化、生態的影響？

【梅窩原居民】

式微農業有望復興？

「吓，已經係40年前嘅事啦？」往梅窩草原農場的路上，農夫強哥一邊推着單車，一邊說起往事。1984年12月4日鳳凰徑啟用，以大嶼山東面的梅窩為起點，繞行至西面海岸再返回梅窩。翌年1月，「鳳凰徑七十公里環走」競賽盛大舉行，迎來躍躍欲試的485人，強哥正是芸芸健兒之一。據當年報章報道，多人走至鳳凰山時，因欣賞當頭明月而放緩腳步，足證山上景色優美。雖然強哥途中不慎受傷，但最終順利完賽。

見證山林從光禿變綠油油

白銀鄉原居民強哥在上世紀五六十年代長大，年輕時會與朋友行夜山。他說早在政府規劃之前，行山隊已走出一條條山徑，及後才被整合成鳳凰徑。大山屹立千百年，但其外觀在過去幾十年變化明顯。強哥記得小時候村民會砍樹割草，林木不如現在茂密，鄉村小孩常踩着拖鞋「通山跑」，或是上山尋覓走失的牛。自《郊野公園條例》訂立後，伐林屬違法行為，梅窩背靠的山林才從光禿禿變得綠油油。

記者問強哥身為梅窩居民，當年參加「鳳凰徑七十公里環走」會否更熟悉路線？強哥回說，本地人其實對活動興趣缺缺，「就算現在開農耕班，都是外來的人（參加），像我們原居民就不會參加」。在他看來，梅窩在1960、70年代已是旅遊熱點，島外人會在假日特意前來沙灘暢泳、或到瀑布嬉水，度假屋租務興旺，「只是時代轉變了，人們要求愈來愈多，所以便逐漸式微了」。

離開強哥的草原農場，記者與John跟隨另一位原居民農夫Danny再深入梅窩，前往其位於窩田村的何氏果園。在這個周六下午，一行人沿途經過銀礦洞與銀礦瀑布，現場遊人不算少。據John所說，天氣炎熱之時，瀑布吸引很多外國人嬉水，他即使身處Danny的果園也能聽見歡呼聲。

何氏果園距離銀礦瀑布約10分鐘步程，昔日梅窩不止是度假勝地，亦是大嶼山農業重地。Danny指1980年代是其農場產量高峰，一天可出產200、300斤蔬菜，供應予梅窩居民；後來隨着政府在大嶼山的發展規劃轉變，梅窩以至整個大嶼山人口下降，農場銷量亦大受影響。

本地農業不再興旺，仍然堅持出產的農場有否別的出路？John提起其友人會特意去日本、台灣採摘提子、士多啤梨，但若他說起香港也能提供這種體驗，大抵會被對方當作傻子。政府於《大嶼山保育及康樂總綱圖》提及「西北大嶼亦具發展生態農莊的潛力」，而香港亦一直有水果採摘的商業活動，但這些概念有別於John及Danny的想像。Danny稱：「（政府規劃）是玩樂方向，從無到有，但我這些農場是原本已存在，只是調整導向。」John指差別在於後者仍注重出產，類似日本觀光農場模式，在農作物失收時，體驗活動的收入可彌補損失。農業與旅遊，能否互惠互利？

【水口導賞員】

介紹古村歷史倡保育 嘆遊客不理解

「通常行鳳凰徑的人都一定經過水口，近幾年很多內地旅客揹着露營裝備，（挑戰）走遍鳳凰徑。」水口村原居民Mink的家就在嶼南道旁，有山客經過不足為奇，因這段路屬鳳凰徑第9段一部分。John直言，第9段沿途景點較少，遠足來說算是較沉悶的一段，山客大多視水口村為補給點。不過，若行山時配合水口村文化體驗，以及往泥灘觀賞「天空之鏡」，這段路程其實絕不單調。

只是遊人在享受以外，要如何平衡對民居的滋擾？Mink一直致力傳承水口村的傳統文化、保育自然生態，但同時亦期望「來的人都是有質素的人」，遊客不要一窩蜂湧入。水口的知名度或不及梅窩、大澳，但其「天空之鏡」及「掘蜆勝地」美名約20年前經媒體報道後，遊客慕名而來。John把水口放進這次體驗之旅，認為可趁機探討應對「過度旅遊」之道，供其他旅遊熱點參考。

水口村位於大嶼山南部，是一條有400年歷史的古村。Mink 2017年返村長住，對此地很有感情，「很可惜這條村的文化風俗，愈來愈少人跟隨、關注」。她舉例，小時候每逢正月十九祈福，村民會煎煮傳統食物「雜糍」，但她搬回來住後，發現這類習俗已經失傳，村外不少農田亦荒廢。

水口現正推展多個保育計劃，Mink亦參與其中，不時為推行團隊提供意見。她認為推行保育者須懂得與村民打交道，讓村民多些參與，確保資源真的投放於保育。「如何訓練外人導賞，也不及一個原居民。」現在她不時帶領導賞團，介紹水口村歷史文化，亦會教參加者使用祖傳工具，體驗可持續的掘蜆方法，呈現祖先智慧與文化。曾有人活動後留下評語，直斥過程掘不了蜆，是在玩弄參加者。Mink慨嘆這些心態實屬歪理，很怕面對這類遊客，「很多人認為『我都吃不飽，談什麼保育』」。

有些村民支持保育惟不願出鏡，故Mink常化身水口村發言人，接受傳媒訪問。她牽頭為保育出一分力，亦不忘對其他村民的尊重，例如提出導賞以小規模進行，減低對民居的滋擾。

【大澳父子】

遊客自出自入 百年棚屋鎖鐵鏈

John安排的體驗之旅東至梅窩，南至水口，最終站來到大嶼山西面的大澳。假日的大澳總是人頭湧湧，受遊客追捧程度不用多說。這次記者跟隨原居民黎先生（小黎生），越過新基大橋，來到他祖傳的棚屋。入屋之前，他先除下原本外牆上繫着的鐵鏈，讓記者和John進入。他爸爸大黎生告知我們，以前有遊客自出自入，甚至有人坐在屋中進食，遺下大量垃圾。大黎生愈說愈不忿，「不是不讓人參觀，但總不能進入私人地方」，最終他在疫情期間加設鐵鏈阻止遊人入內。

棚屋是大澳的特色建築，為大澳贏得「東方威尼斯」的美譽。不過棚屋早年歷經取締，政府更曾提出改建成度假村，後來在反對聲中才予以保留。大黎生與妻子同樣生於大澳，他10多歲時搬離大澳尋找工作機會。夫婦二人近年臨近退休，更常返大澳，未來計劃長居在棚屋，「這裏養老、度假很好，很舒服。除了打風、水浸，其實是個安樂窩」。他推斷從其爺爺那代起計，這間棚屋至少有100年歷史。「（以前）每家每戶都泊滿漁船，船隻連着可以走到對岸，那時還沒有橋（1979年啟用的新基大橋）。」如今大澳漁業早已沒落，惟祖傳棚屋仍然屹立。

只要遊客與居民互相尊重，大黎生說其實對其生活沒太大影響，「不要行入來就可以，在外面如何影相也沒問題」。2000年一場大火摧毁了大澳90多間棚屋，在大黎生的記憶中，遊客是在那之後多了起來，「火燒旺地，燒毁以後，人們才發現原來有那麼美的地方」。對遊人來說，所謂保育或許只是在消失前多看幾眼，但棚屋實際上有何保育方案嗎？政府2019年曾表示，會探討可否運用「大嶼山保育基金」，讓已交還政府的棚屋構築物毋須被清拆，可用作有利社區的用途。

現時前往南大嶼一帶只能依靠嶼南路，大黎生希望可興建一條連接東涌和大澳的沿海公路。去年立法會曾討論相關建議，有議員指該沿海公路僅需11分鐘車程，有助釋放南大嶼山的潛力。大黎生認為，若有了便捷的公路，或許下一代會願意返回大澳。小黎生有時會回棚屋「度假」，但至少目前，他並不打算長住。

文、圖˙ 朱令筠

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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