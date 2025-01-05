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ways of seeing：魷魚遊戲2 壞在制度裏

【明報專訊】韓國神劇《魷魚遊戲》終於在3年後推出續集，第二季去年底於Netflix開播，相信成為全球劇迷跨年追看之選，點播率高企，不過似乎叫座不叫好。導演及演員被罵得體無完膚，有人批評劇本不濟、狗尾續貂，亦有人嫌「遊戲」內容雷聲大雨點小，不及前作獵奇瘋狂。劇情鋪排緩慢不及第一季緊湊血腥，以網劇來說的確是致命傷，但第二季的處理並不是沒聰明之處，尤其幕後班底明白，再精彩的遊戲，再玩、再來一次都會玩厭，因此，第二季沒有將重點放在「遊戲」如何揭露人的恐懼、劣根性，而是圍繞遊戲「制度」背後的建制者與反抗者。

偷換概念的革命英雄

如果批評第二季不及第一季精彩，最主要問題必定關乎李政宰飾演的男主角成奇勳角色描寫不佳。前作最懦弱無能的倖存者、卻贏走了400幾億韓圜的成奇勳，角色本身有其反諷意味，然而，在另闢新章的第二季，這個舊角色被安排發生了許多心理變化，但這些變化彼此很不協調。故事一開始講述成奇勳成為億萬富翁之後，就像《基度山恩仇記》一樣，化身韓國黑社會的幕後金主，用了兩三年時間追查創造這個「魷魚遊戲」的營運團隊，原因是什麼呢？一、昔日同伴慘死，要找始作俑者報仇。二、自己獨吞無異於用別人性命換來的巨款，難以安寢，是夢魘驅使他獻身推翻制度，尋找自我解脫。本身這樣的描寫合乎情理，也很動人，但再次進入「魷魚遊戲」之後，他突然有了革命抱負，覺得自己是過來人，為免出現更多像自己一樣的受害者，他需要以曾經勝出遊戲的身分成為羔羊們的領袖，拯救被制度玩弄的參賽者。

但正如他知道那些死亡遊戲的下場，觀眾也知道他內心偷換概念的真面目，報仇、贖罪這些說法都太個人了，要說服群眾，無能者開始擺出成為大台、救世者的姿態。當然，如果故事把成奇勳真真正正描寫得那麼負面、偽善，沒有政治領袖魅力而不自覺，這個續集可能相當精彩，畢竟貪心怕死是人性，見利忘義是人性，一個背後擁有巨大財富，卻沉迷在扮演革命家、救世主角色的巨嬰，也是人性，但《魷魚遊戲 2》只是打着對抗遊戲制度，本身卻不是一部那麼顛覆電視劇套路的作品。編劇不能把主角寫成壞人，唯有隱藏他齷齪卑鄙的人性一面，讓他淪為扁平的樣板英雄角色：正義感召，然後帶領一批過於輕率地忘記自己是負債賭命的忘命之徒，突然拋棄私慾，突然願意捨命相隨，與制度為敵。結果，成奇勳是一個本性壞不了，但被寫壞了的角色。當然，要明白「遊戲」背後——《魷魚遊戲》背後，必然包括了很多投資者、監製的意見。顧全大局，終究使其失去了自身的完整，主角如是，《魷魚遊戲》亦如是。

被制度豢養的走狗

成奇勳這位「基度山伯爵」的後續發展成為了敗筆，相對而言，寫得最好卻是一開始跟他玩俄羅斯輪盤、由孔劉飾演的西裝男。網上不少觀眾批評劇情拖沓，第二季只有7集篇幅，卻到第3集才正式開始「遊戲」，但我認為開首兩集的「賽前鋪墊」內容才是最精彩的，後面再來一次的所有遊戲都很多餘。

開首兩集講述成奇勳找了幾年，終於找到當初將「遊戲」邀請函交給自己的西裝男。西裝男的日常工作是替「遊戲」招募願意賭命的參賽者，而他的公餘活動很有趣，就是買一堆麵包和彩票，讓公園的露宿者二擇其一。絕大部分都會選彩票，情願賭一把，好過飽一頓。事實上，《魷魚遊戲 2》第一集的故事標題就是「麵包與彩票」。

西裝男當眾踩爛沒人要的麵包，或是嘲笑這群露宿者是無藥可救的垃圾；卻被成奇勳這個大富豪反過來嘲笑自己是「制度」豢養的走狗，一樣是垃圾。眾所周知，「遊戲」本身就是發達資本社會的寫照，有錢可以玩弄人命，負債的人只能賣命為奴。西裝男卻是主奴辯證之中的變態，他喜歡賭命，而且完全不為錢財，純粹為了滿足自己的樂趣，覺得過癮。在麵包和彩票之間，他同樣堅定選擇彩票，甚至贏了都沒有獎勵，他只是享受刮卡那一刻的快感。從某個角度看，其實他比成奇勳更有反抗制度的自覺。「制度」安排他工作，安排他旁觀，卻不能參與其中。他一直營營役役，直到被成奇勳挑釁，終於激起他去辯證自己不是工作奴隸，他可以不服從「制度」，因為他不想返工，他想做玩家。選擇自己想要扮演的角色，那才是玩家。

怎樣才叫真正推翻一個制度呢？成奇勳引領其他參賽者浴血搶槍、武裝起義可能是一種，無名、無號碼的西裝男卻示範了另外一種。這個變態的角色，以及他反抗制度的方式，實在比起整個乏善可陳的樣板革命故事有趣得多。

荷槍實彈的皮套演員

在「遊戲」世界裏，與玩家相對的角色往往就是NPC（Non-Player Character）。不過NPC這個稱呼並不準確，因為在《魷魚遊戲 2》的「賽前鋪墊」最後一幕，觀眾才被告之，原來這場「遊戲」裏不但有人被派卡片招募參賽，成為玩家，同時亦有人被招募成為NPC。那些荷槍實彈、戴着面具按照符號劃分階級的「工具人」，跟主題公園的皮套演員一樣，其實都是打份工。

再來一次的「遊戲」過程，坦白說並不有趣，但執行「遊戲」的部分卻挺有意思。有點像史丹福監獄實驗的變奏，這些NPC表面上扮演屠殺玩家的劊子手，但其實他們都是擁有自我意識的另一種玩家，譬如有人會偷運屍體、販賣活體器官賺錢，有人不願同流合污，被其他 NPC排擠，總之有人假裝執行命令，有人故意手下留情，各自都在這個「制度」裏各懷鬼胎。

在NPC的「遊戲」裏，朴圭瑛飾演的女主角姜霞跟上季女主角一樣是脫北者，無論在現實還是「遊戲」世界，都受到同樣的種族、階級甚至性別壓迫。一個深深帶着仇恨的NPC角色，可能才是撕爛「制度」的缺口。可惜姜霞戲分不多，都被插科打諢的T.O.P搶了風頭。

最重要的宣傳工具

片商大概都知道第二季反應慘淡，遠不及上季熱烈，於是劇集宣傳上一直都以Big Bang前成員T.O.P（崔勝鉉）復出為噱頭，製造大量話題。作為全劇卡司最大、片酬最高的VIP配角，T.O.P在故事裏飾演吸毒成癮、炒虛擬幣破產的過氣饒舌歌手，呼應了現實中T.O.P自己的吸毒醜聞。適逢Big Bang近期再度合體，T.O.P的本色演出是否恰當、角色描寫如何都無關痛癢，畢竟他本身的任務就是擔當流量密碼，作為拯救《魷魚遊戲 2》的宣傳工具。這個專搞破壞的庸碌反派，可能是整季最重要、也最出色的選角。

導演才是頭號玩家

李炳憲飾演的遊戲「負責人」，上季只是客串演出，今季卻因為被成奇勳下戰書，自己都蠢蠢欲動，落場扮演001號玩家。但在我心目中，真正的頭號玩家並不是他，而是《魷魚遊戲》的導演及編劇黃東赫。導演在宣傳訪問中講明，第二季純粹為了賺錢而開拍。雖然說第一季叫好叫座，但本身沒預計過會全球爆紅，不難想像，導演最終獲得的片酬分成不多。正如今季「負責人」提出的新賽規，賺夠想抽身退出的人，可以打交叉投票離場，但未賺夠、尚有欠債的人，唯有打圓圈，爛命一條永劫回歸繼續玩下去。導演就是圓圈黨了，拯救世界的抱負是騙你的，也不是要推翻什麼制度，最現實的原因，也跟最普通的參賽者一樣，要錢。明知高風險，很大機會愈拍愈爛，自己砸掉《魷魚遊戲》的招牌，但都要拍下去。全世界都臭罵《魷魚遊戲 2》劇情零碎，純粹鋪路給製作團隊再拍《魷魚遊戲 3》，就跟故事裏貪錢的債仔一樣，不管死活，賺多一個回合，非要搾乾IP賺到盡。

麵包與彩票，導演都已經夫子自道了，一次成功，他得到的只是麵包，所以他選了彩票，安排男主角再來一次，讓自己賺回應得的錢。現實中又何嘗不是一場赤裸裸的「魷魚遊戲」？

文˙ 紅眼

{ 圖 } 網上圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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