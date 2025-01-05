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動物迷城：尋找白海豚

【明報專訊】披粉紅皮膚、滴答哨叫的中華白海豚（Sousa chinensis，下稱白海豚），在香港回歸時被人類喻為「海上大熊貓」。27年後的今天，白海豚的命運不似大熊貓，反而更似「海上野豬」：香港野豬5年間數量減少近三分之二，中華白海豚的數量則在廿年間減少八成，最新公布數據是34條。「徵用」海豚生境的機場三跑於2024年11月啟用，寄望航班於聖誕回復疫情前水平；跑道經濟未起飛，政府提前送白海豚聖誕禮物——北大嶼海岸公園，有望加強保育。白海豚近日兩次上報，一是擱淺二澳的豚屍，另有被繩纏入肉的「V仔」；若出海找剩下的卅多條的豚，在「生態補償」見效前，大概看到垃圾（或水花）的機會會更多。

遇豚蹤講運氣

坐小艇從東涌出發時，白海豚導賞員通常會告訴乘客，與豚相遇要靠點運氣，以防乘客除了水花和垃圾外只收穫滿肚晦氣。「出海保證100%看到垃圾！」環境教育工作者大便妹平時淨灘淨得多，早前隨海洋教育團體出海，見到海豚的她「嘩」了出來；海上漂浮的廢棄物亦令她同感震撼。

旅遊自媒體作者阿金看得比較開。寫遊記多年，在大澳唯一看過的海豚是虎山上海豚雕塑。看到海豚是bonus，遊水鄉風光也不差，他這樣安慰自己。

白海豚生活在香港西面水域，以及鄰近珠江口一帶的鹹淡水交界。其鼓鼓囊囊的前額器官「額隆」能像蝙蝠般，以超聲波溝通和定位；小型魚類難逃過牠們的嘴巴。從前白海豚能在海中暢泳，平均3、4條同游無阻。

沒有超聲波能力的人類，好難訪問經歷過香港赤鱲角機場、港珠澳大橋、機場三跑、深圳機場擴建、澳門新城區和橫琴島南部等填海工程，未來還要迎接「明日大嶼願景」和澳門「生態島」的白海豚有什麼感受。

據香港海豚保育學會的紀錄，白海豚「希希」、「大麻繩」、「Slash」和近日因頸部纏繩上報的「V仔」，背鰭都被割傷留痕；「哨牙蘇」更在8年間4次受傷，看來超聲波無助牠們避開人類和固體廢物的侵擾。

昔日「海豬」變人類好友

好少人知道，到港珠澳大橋一定能看到「白海豚」。大橋江海橋段有3座橋塔名喚「海豚塔」，晚上橋燈亮起如白海豚表演皮球雜耍，寓意「人與自然和諧發展」。為通過大橋環境影響評估報告，港珠澳三地花了好些工夫。大橋蓋好後，內地、澳門和香港推出的郵票上，白海豚大多不過10條。

白海豚跟香港一樣，自古以來都跟中國有關係。有些漁民認為喜歡聚集在漁船後，待捕漏網之魚的白海豚會帶來厄運，有人則相信是好運。有廣東人稱牠們為「海豬」，其血、肉和油都有經濟價值。不過，改革開放後，群居生活的白海豚，在不少內地出版的繪本中被塑造為人類的「好朋友」，有忠誠、友愛和愛家庭的特質。

九七回歸，設計師韓秉華獻上臉掛微笑、光滑無疤的白海豚吉祥物。可是，白海豚數量不斷減少，從2003年漁護署《海洋哺乳類動物監察報告》（下稱監察報告）記錄的188條，到2023年剩下34條。雖然漁護署今年中在立法會指，北大嶼海岸公園啟用後，「有信心」白海豚數量可增長，不知僅存的白海豚族群是否仍有微笑。

三跑填海毁生境 約4個粉嶺高球場

「似乎瞅見了一串水花。」一年前曾在海上遙望二澳尋找白海豚的網民Zoe Duan說，看到海豚背鰭時是驚喜的。導賞員教他留意「爆炸式水花」、「奇怪的水氣噴射」和「海面『可疑』的粉紅色」。

只是，就算是曾拍攝白海豚紀錄片的生態攝影師黃遂心，都沒有找到白海豚的秘訣。她曾受訪指「海上真的有好多垃圾、塑膠，最誇張還有漂浮的椅子」，同船研究員要用望遠鏡才能快速捕捉白海豚身影。

雖然白海豚被稱作海上熊貓、視作吉祥物，香港海豚保育學會會長鄭家泰稱，從事研究工作前，跟香港普通市民一樣，對此種海豚認識不多。學會近日的新聞稿呼籲政府撤回將來涉及白海豚生境的填海計劃，目前生育率低下的海豚復育無望——估計每兩條白海豚出生，就有一條在母豚哺育期間死亡。

為紓緩機場三跑對白海豚影響，政府除了設立海岸公園，亦正與內地部門商討成立「粵港中華白海豚海洋保護區網路平台」，加強兩地管理、執法、生態監察、教育宣傳等合作。漁護署日前表示工程期間白海豚數量下降是「暫時的適應性反應」，相信長遠數量會恢復。

生態真的能「補償」？2006年，時任珠江口中華白海豚國家級自然保護區管理局長陳加林認為，在內地不少水域被工程污染後，當時仍有良好水質的香港大嶼山以西海域，是白海豚重要棲地之一。

漁護署在2000年委約第三方進行、有關大嶼山北部各項發展工程項目的報告指，「如果那片水域是中華白海豚活動範圍的一部分，則填海會導致海豚生境永久消失」。立法會去年10月份文件顯示，因三跑填海永久損失的白海豚生境，有670公頃，約等於4個粉嶺高爾夫球場。

三跑工程於2016年展開，而《監察報告》顯示，大嶼山東北面海域，即港珠澳大橋和機場一帶，已經連續9年沒有記錄到任何白海豚出沒。

誰來救救小海白？

如果動物有分階級，白海豚肯定不及風靡全港的大熊貓，但絕對比禁餵之餘沒納入受保護野生動物名單的野鴿，以及同為原生種但近年被「人道處理」近三分之二的野豬要好。

2003年香港政府新聞網「兒童天地」頻道介紹音樂劇《小海白》，邀請市民與來自未來、能呼喚神奇法寶和勸導人類愛護地球的白海豚「小海白」，一起挽救末日。劇中八爪魚「惡多巴斯」和麾下「鯊癲兵團」是污染海洋的壞人。

童年曾與「小海白」漫遊音樂劇的小朋友，長大後或會發現現實中白海豚無法替自己發聲，更遑論為環保「儆惡懲奸」。對白海豚來說，破壞生境的惡霸和奸人是誰？不是做足「生態補償」的特區政府，那麼是鄰近亦填海的地方政府嗎？還是亂拋垃圾、在水上活動期間亂用洗頭水、防曬霜的人？上月大嶼山二澳發現白海豚屍體後，海洋公園保育基金呼籲市民出海遊玩後帶走垃圾，也不要讓洗頭水和沐浴露流入海洋。

不論誰是壞人，若白海豚數量繼續下降，剛成為廣州全運會吉祥物的白海豚「喜洋洋」和「樂融融」，名字與其生存處境將更加諷刺，且或成為豚屍、海豚塔和雕塑以外，更容易見到的「白海豚」了。

■遊戲：香港水域約有34條中華白海豚，你能在本版找出牠們嗎？圈起白海豚並傳圖片到電郵sunday@mingpao.com，讓我們一起尋找豚蹤。（見附圖）

文˙ 梁景鴻

{ 插圖 } 洪忠傑

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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