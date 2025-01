【明報專訊】據說上帝無處不在,又有說萬物有靈,俗語則說舉頭三尺有神靈。如果有那麼一個國度,俗世與靈性共存,上帝就在山谷河岸之間,又或者在操勞於世的勞動者手中,那麼我們稱之為神的,可能不過是每個唯一的微物,在洪荒的時光中閃亮又消失。《墨西哥諸神:一個民族的畫像,通過其土地及眾人民》(Gods of Mexico: A Portrait of a Nation Through its Land and Peoples)是意大利導演Helmut Dosantos於2023年的作品。