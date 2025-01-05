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2025年1月5日星期日
星期日生活
星期日生活
專業推介：與精神科醫生細聽叱咤感言
編者話：新年好好多
周日話題：懷舊、殺子與香港的文化症狀——從姜濤叱咤得獎談起
家明雜感：(不是)享和街少年殺人事件 《爸爸》
影像特區：虛己
誰人日記：賞曲賞花賞爛土
音樂本真論：「廣東歌嗰陣除」？ 2024香港流行曲小回顧
風山誌：災難
無名周記：悼卡特——也悼逝去的理想主義
圖文城市：二千的銀禧
Short D：（三十一）：在東京跨年
五音筆傳：演出實力與幽默感並重：美國嘻哈新銳Doechii
#061 金魚囝
放心寫作：#117 與孩子們一起飛得很高很遠
讀者來信：戈特曼比例的幸福
阿貓阿狗：#258 蛇故（一）
評影習寫：那天下午我碰見上帝，她在河岸洗衣服：《墨西哥諸神》
劇透紙背：兩種懸疑電影：《教宗選戰》和《二號陪審員》
同場加映：《南韓民主家政課》：民主在家教
影片短評
單元連載：香港書128
星期日文學‧文本隨歌延展：淺談YOASOBI的創作力量
{積福達人}呂文林 「冰桶挑戰」善款乾塘 肌健協會會長 盼資助聘外傭支援病友
餐桌共學：模糊的澳洲料理
動物迷城：尋找白海豚
ways of seeing：魷魚遊戲2 壞在制度裏
街知巷聞：原居民的大嶼旅遊島想像
未來城市：健康地老去 不止是個醫療議題
放心寫作：#117 與孩子們一起飛得很高很遠
【明報專訊】自從孩子出生後，朋友A一直沒有旅行，不過近這半年心心念念要帶孩子出埠、放眼看世界，卻因為一次經歷而有所卻步。
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專業推介：與精神科醫生細聽叱咤感言
編者話：新年好好多
周日話題：懷舊、殺子與香港的文化症狀——從姜濤叱咤得獎談起
家明雜感：(不是)享和街少年殺人事件 《爸爸》
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誰人日記：賞曲賞花賞爛土
音樂本真論：「廣東歌嗰陣除」？ 2024香港流行曲小回顧
風山誌：災難
無名周記：悼卡特——也悼逝去的理想主義
圖文城市：二千的銀禧
Short D：（三十一）：在東京跨年
五音筆傳：演出實力與幽默感並重：美國嘻哈新銳Doechii
#061 金魚囝
放心寫作：#117 與孩子們一起飛得很高很遠
讀者來信：戈特曼比例的幸福
阿貓阿狗：#258 蛇故（一）
評影習寫：那天下午我碰見上帝，她在河岸洗衣服：《墨西哥諸神》
劇透紙背：兩種懸疑電影：《教宗選戰》和《二號陪審員》
同場加映：《南韓民主家政課》：民主在家教
影片短評
單元連載：香港書128
星期日文學‧文本隨歌延展：淺談YOASOBI的創作力量
{積福達人}呂文林 「冰桶挑戰」善款乾塘 肌健協會會長 盼資助聘外傭支援病友
餐桌共學：模糊的澳洲料理
動物迷城：尋找白海豚
ways of seeing：魷魚遊戲2 壞在制度裏
街知巷聞：原居民的大嶼旅遊島想像
未來城市：健康地老去 不止是個醫療議題
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