專業推介：與精神科醫生細聽叱咤感言

1. 「如果想鬧我，請口下留情」

——活在網絡世界

姜濤上台領「我最喜愛男歌手獎」時，難為地說「唉又要畀人鬧喇」、「想鬧我嘅人，口下留情，多謝多謝」，Dr Wong說從中也感受到網絡對現實生活的影響。他提及曾有病人因在網上出帖發表自己的創作獲讚賞而很高興，卻同樣因飽受攻擊而崩潰，令情緒病爆發，所以這絕不是一件微不足道的小事，「我們對這些批評的恐懼會影響自信心或心理健康，亦有人擔心在網絡發表一些東西會被排斥，而如果信息過量，令我們不知如何做判斷，會造成緊張焦慮」。他認為可抱理性角度分析批評建基於多少事實，若是評論的一方，不妨帶着同理心想想對方處境，並建議「給自己劃一條線」，不必去到最盡。其實說到底，評論背後都是渴求看到改進的心，而不是要造成傷害。

2. 「為自己愛嘅嘢離譜一次」

——在舒適圈內外

所謂離譜，也許只不過是種種「別人覺得不應該」的設想。Kiri T憑《至少做一件離譜的事》奪歌曲獎，寄語大家不要為別人，要為自己而離譜。「從我們專業的分析，這是關於自我價值與自我實現，我們從小就為迎合別人或社會期望而去努力，小孩迎合爸媽、老師的期望，去到成年人都要迎合老闆的期望，有時正因為我們迎合太多期望，忽視自己的需要或想做的事情，這可能會令人心理上不平衡或產生壓力、不滿。」自我實現是心理健康的重要一環，知道自己需要什麼，追求自己所想，「當你把焦點放在自己身上，就會不期然地減少和身邊人作比較，可以幫助提升自我價值，對情緒也好」，提升內在動機，是通往幸福感的一條鑰匙。醫生都想起自己曾經好離譜，沒很多運動根柢，就與有經驗的朋友一起訓練參加毅行者，「這種離譜是挑戰自我界限的方法，過程中會有很多個人成長，了解到自己的潛力和爆炸力」。

3. 「記住當下感覺，攰就唞唞」

——身處情緒漩渦

Jace《間歇性休眠》唱出人在低潮時混沌不明的狀態，她在台上說歌曲承載自己情緒，不快樂不用忍，累就讓自己休息。「其實她就是在講自我照顧。我們要接受每一個人都會經歷不同的情緒，而情緒也是多樣的，有開心不開心，也有如意不如意。」醫生比喻人生旅途就像打機，一直向前走，會得分、拿到禮物，下一刻跌落陷阱，又再來過。「有不開心不要緊，要承認和接受自己的情緒，接受它會過去。」他很欣賞Jace幾句話說出了心理治療的要點，「除了休息之外要懂得自我關懷，對自己的情緒敏感，給自己一些支持」。Dr Wong分享佛法輔導當中有兩個核心概念，無我與無常。「無我是說人並非一個固定不變的自我，是會變的，理解這個可以幫助我們減少對自我身分的過度依附，減少對自己的評價，有時過度關注自己也會帶來很多情緒波動」；而無常，「即所有事情都是變化不定的，情緒亦是短暫的，會隨着時間變化」。照顧自己可以透過慈悲冥想（loving-kindness meditation）培養面對內外的慈悲心，包括練習對自己慈悲。

4. 「我呢個年紀咁做好尷尬？」

——踏入陌生階段

整場頒獎禮最打動人的，是鄭秀文身穿20幾年前奪女歌手獎的紅色外套，在台上剖白內心掙扎：一把聲音對她說這把年紀去頒獎禮會好尷尬好格格不入，但另一把聲音令她「心念一轉」，相信音樂能讓人與人有更好的溝通。Dr Wong都說聽得好感動，「她帶出了人生有時對自己會有懷疑，而能不能從掙扎過渡到自我肯定，就要看她的心理質素和怎樣處理自己的想法」，所以心念一轉是關鍵。當年歲漸長，能否適應一個社交場合、自己會否看起來與別人有「代溝」，即使如天后得過無數崇高榮譽，都有這真實的矛盾。「然而你見到她有幾個心態，首先是很勇敢面對內心一些懷疑，而站上台表現出她願意克服自我懷疑的想法，勇敢去面對一個環境，可能對她而言也是一個挑戰，這已能幫助一個人去提升自己的信心，增加心理上的韌性（resilience）。」當然加上她話裏有積極，不停留在緬懷過去，亦有展望。

5. 「話唔失望就呃你嘅」

——失落所想要的

「為Jay Fung得不到男歌手金獎不值」也是熱門話題之一，歌手本人被問有沒有失望時答「話唔失望，就呃你哋嘅」，同時表示為奪金的Ian高興，自己會在未來一年再努力。「你可以說他的話是一個情緒調節，冇失望就呃人嘅，聽上去帶點自嘲的幽默，可以減輕失落感，好像是一種自我保護的機制，也幫助保持心理健康穩定」；為奪金者開心，「亦表現出他不視獎項是惡性競爭，而是良性競爭，支持和欣賞別人的心態可以建立更好的關係和增強自我價值」。

新一年向歌手學習照顧自己

姑勿論金銀銅，Jay Fung那首《會再見的》是令Dr Wong深受觸動的好歌。作為醫生，他看過很多人面對離別的不容易，「有時不是用藥物就能做到，所以我們也會着重如何用心理介入或怎樣調適自己的心態」。醫生說精神健康一樣是預防勝於治療，新一年他有句話送給大家打打底：「現在世界都有很多不穩定，比如戰爭、經濟不穩定，很多外在我們控制不了，但內在我們可以控制得到，怎樣去面對一個很多挑戰或困難挫折的環境，時刻保持自己的情緒穩定很重要。」我們之所以愛看頒獎禮，他點出其中一個原因，是看到人在獎項宣布一刻各種直接真實的反應，那不如把1月1日的盛會視作「一個很好的提醒」，「他們的分享很值得我們借鏡，對於怎樣更好地調節自己，這些藝人都是很好的model」。

文˙曾曉玲

編輯˙林曉慧

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