明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
打卡遊

旅遊

荃灣限時藝術裝置 走進白貓世界玩錯視

【明報專訊】荃灣是新界西的交通樞紐，行人每天行色匆匆，對身邊景物未曾留意一眼。其實，在荃灣鬧市中有不少「唞氣位」，像是港鐵荃灣站附近的西樓角花園，近期便加入了全新限時打卡裝置《荃朋有你》，當中卡通貓貓及其他角色造型可愛，集合了吸睛元素，只要你花點心思在構圖上，保證可以在社交平台上成功吸like。

第一站，來到港鐵荃灣站對面的西樓角花園，這個有30多年歷史的花園是荃灣人熟悉的地標。2016年建築署為公園翻新，打通了港鐵站與公園的連接平台，方便市民到訪，亦令整個花園更開揚，空間感十足。市民只要從港鐵荃灣站B出口便可走到平台花園，往下看已可發現下層花園的樓梯都髹上藍、紅色，地面亦設有許多鮮艷又可愛的卡通造型雕塑及貓貓圖案。

裝置繽紛 模特兒衣著宜素色

這些可愛卡通造型及貓貓，是因應旅遊事務署「#ddHK設計#香港地」計劃而創作《荃朋有你》內的角色，由美國動畫師Coolman Coffeedan設計。主角白貓Spesh及其他角色，大大小小散落在花園不同角落，角色們均入鄉隨俗，參與了各種充滿香港特色的活動，例如學習編織客家紡織品，品嘗菠蘿包、蛋撻與打邊爐等。由於布景豐富、顏色繽紛，隨意均可拍出可愛系照片。不過，亦正因場景色彩豐富，拍攝前更應仔細觀察現場環境及注意衣著，模特兒最好穿著素色衣物，才能突顯其所在，否則穿得像一隻花蝴蝶，反令畫面更雜亂。

利用地形遠攝 拍出巨貓與小矮人效果

西樓角花園設有上下兩層，拍攝前可以先視察環境，能否好好利用這個獨特地形拍攝出較搶眼或新鮮的構圖。以靠牆一邊巨型立體雕塑為例，如模特兒及攝影師都站在同一水平位置拍攝，構圖便顯得較普通；若攝影師走上巨型雕塑旁邊連接富華中心與南豐中心的天橋上，將手機高舉避開前方的植物，以遠攝鏡頭往下拍攝，再教模特兒走位，便可拍出巨貓與「小矮人」互相打招呼的微妙錯視效果。攝影師在同一位置上，讓模特兒走至紅藍階梯上，利用近前方樹枝及樹葉作為前景，拍出帶有植物相框的靚相（圖A）。

提提大家，在拍攝卡通角色之餘，亦不要忽略西樓角花園的有蓋多用途場地。這裏有一個特別設計的玻璃倒錐天窗，目的是為有蓋場地引入自然光，在日照充足時，穿透的日光有如舞台射燈一樣，可將焦點集中在倒錐天窗下方的支柱位置，只要走到正下方舉機拍攝，便可拍出示範圖中的強烈光暗反差效果（圖B）。另外攝影師亦可走到上方往下拍，利用天窗結構作為引導線，同樣可令模特兒更搶眼（圖C）。

白天到西樓角花園打卡固然好看，晚上也有其璀璨一面。花園上層吊橋裝有許多LED燈飾及投影燈，晚上亮起時，整條吊橋如上演幻彩光影show，只要站在吊橋正前方用手機遠攝功能拍攝，就能將不同距離的光管拍出有趣的透視感（圖D）。

巨型充氣噴泉 廣角鏡突顯大小反差

同屬「#ddHK設計#香港地」的最新作品，由澳洲藝術組織ENESS創作的互動裝置藝術《幸福丘比特遊園》，則在鄰近港鐵荃灣西站的荃灣公園裏展出。這是全港首個巨型充氣噴泉，結合描繪丘比特古典雕像和噴泉的裝置。逾6米高的ENESS小愛神，被多條象徵幸福的巨型充氣錦鯉包圍，而散落在裝置四周的小噴泉更有互動功能，當感應到旁人駐足欣賞時，便會噴出水柱問好；加上現場播放的療癒系音樂及流水聲，絕對是鬧市中的綠洲。

由於這組藝術裝置非常大型，一般構圖大概是讓模特兒站立或坐下於鏡頭與藝街裝置之間，才能夠把整個藝術裝置納入構圖範圍內，但無法突顯巨大的裝置造型。建議大家可讓模特兒走進藝術裝置的中央位置，再以手機廣角鏡或超廣角鏡頭從稍低角度拍攝，因廣角鏡產生的邊緣變形效果，可令充氣錦鯉變得更巨大，與模特兒嬌小身軀形成更大反差，相信更易在社交平台呃like。

文：周群雄

模特兒：Sam Sam

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞