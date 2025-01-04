銅鑼灣麵包列強版圖 歐式布里歐大戰日式松露鹽包

2024年9月在銅鑼灣利園山道開業的Bread Of Life，由曾任職香港文華東方酒店、香港麗晶酒店的Iqwan及其團隊主理，選用法國麵粉、法國牛油等高質食材，主打歐式麵包，每天出品約40多款烘焙產品。

來自馬來西亞的Iqwan，24歲入行，在一家五星級酒店學習傳統歐式麵包做法，「我較喜歡authentic、風格老派的歐式麵包」，因此店內不乏傳統法式長棍（baguette）、酸種麵包（sourdough）、布里歐（brioche，亦稱法式牛油軟包）、牛角包及酥皮類產品。要製作美味的歐式麵包，一字記之曰：等。「麵糰發酵需時，要耐心等待，不能心急。」酥皮類麵糰需3天完成發酵等工序，布里歐、酸種麵包及長棍等麵糰亦需發酵至少24小時，才能達到最佳口感。曾於美國、上海等地工作的lqwan亦在傳統麵包中注入現代元素，推出開心果、覆盆子等新派口味牛角包；以及原味和開心果味的千層酥皮撻。

8款布里歐外脆內軟 藍莓、桃子減膩

論到店內的主打製品，不得不提布里歐，款式比一般麵包店多，約有8款。Iqwan指最初留意到銅鑼灣區烘焙店較少有布里歐，因此特別推出更多款式。布里歐按傳統做法，以法國麵粉、法國牛油、鹽、蛋等製成麵糰，發酵24小時後，再定形並發酵30分鐘後烘焗。麵包脆口，內部軟中帶爽，散發香濃牛油香。至於款式方面，傳統brioche à tête頂部帶有圓頭，可作早餐或下午茶輕食；辮子布里歐（brioche challah）適合切塊或製成三文治；手撕布里歐（pull over brioche）可手撕來蘸湯，亦適合開心share；至於藍莓、桃子或砂糖牛油布里歐則可作甜點。記者私心推介藍莓或桃子布里歐，鮮果能中和牛油的膩滯。

Bread Of Life

地址：銅鑼灣利園山道49至51號寶明大廈地下G&H號舖

IG：breadoflife_cwb

東京人氣白松露鹽包 俘虜木村拓哉

日本著名麵包店TruffleBAKERY早前登陸銅鑼灣開設首間海外分店，新店面積逾3000平方呎，試業期間，每日有約20款麵包出爐，包括日本男神木村拓哉至愛的白松露鹽包！

鹽包（塩パン）又稱鹽牛油卷或鹽可頌，有說是源自奧地利的鹽味長條形麵包卷salzstangerl；日本愛媛縣麵包店Pain Maison則自稱是鹽包始祖，在特製法包捲入牛油，再撒上岩鹽，做出外脆內軟效果，最後由鹽味提味。至於TruffleBAKERY則以白松露鹽包打響名堂，品牌首席烘焙師古俣直子認為理想的白松露鹽包是外層及底層均為香脆，內裏鬆軟，每一口也吃到牛油及松露的香味，松露味道不能蓋過牛油香。她透露香港店製法依足日本店配方，以加拿大一等麵粉製作的麵糰捲入原創松露牛油後烘焗，再在麵包表面塗上意大利阿爾巴白松露油，最後撒上法國特級松露鹽，散發三重松露香！

桂花烏龍無花果酸種包 香港店獨有

新店還推出香港店限定松露朱古力鹽包，採用日本麵粉及法國60%黑朱古力製成麵糰，並以60%黑朱古力鮮忌廉作餡；還有黑松露雞蛋三文治，松露粉絲不要錯過。若非松露迷的話，亦可試試香港店獨家推出的桂花烏龍無花果酸種包、菠菜芝士麵包等。

TruffleBAKERY（香港店）

地址：銅鑼灣勿地臣街11號The Hedon地下

IG：trufflebakery.hk

註：現時每人限購5個麵包，每款限購1個。直至另行通知

麵包版堂島卷 鮮忌廉富乳香

日式卷蛋專門店Mon cher於2013年進軍香港，招牌大阪堂島卷以鬆軟蛋糕捲着香滑鮮忌廉而走紅。2024年末，品牌在港開設副線MERCI MONCHER首間海外分店，每日提供約40至50款的鹹甜烘焙產品，主打精緻和風法式麵包。例如日式醬油法包，在法式長棍麵糰中加入醬油，散發的醬油香別樹一格。烘焙店亦以不同日本材料入饌，包括月島芝士、洋葱、粟米等；當然少不了大阪堂島卷出名的鮮忌廉，以北海道農場牛乳製成，輕盈香滑。

新店現時推出2款以堂島卷同款鮮忌廉入饌的產品，一款是牛乳軟包系列，內裏加入原味鮮忌廉、開心果或朱古力味，口感像麵包版堂島卷！另一款是北海道牛乳酥撻，在蛋漿加入鮮忌廉，蛋味一般，但勝在更香滑。對於近日銅鑼灣區的麵包店林立，Mon cher品牌經理Monica也形容銅鑼灣「變成了Bakery bay」，因此他們會保持精緻和風法式麵包的特色，亦會不斷推出結合堂島卷鮮忌廉的獨特產品。

MERCI MONCHER

地址：銅鑼灣蘭芳道15號

IG：moncher_dojima

● 其他推介

Hashtag B

賣點：新派港式麵包

推介：新派菠蘿包系列、拿破崙焦糖千層撻

地址：銅鑼灣利園山道67號寶榮大廈地下F舖

boulangerie DONQ française（崇光店）

賣點：日本百年老店

推介：岩鹽包、博多明太子法包、菠菜或核桃芝士法包、長棍「巴黎香」

地址：銅鑼灣崇光百貨B2樓30號舖

Bakehouse

賣點：香港四季酒店前糕餅主廚Grégoire Michaud創辦

推介：酸種蛋撻、酸種牛角包

地址：銅鑼灣啟超道16號地舖

33 Cubread

賣點：由日本著名麵包師傅川島善行監修吐司

推介：原味海綿小吐司等

地址：銅鑼灣波斯富街116號

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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