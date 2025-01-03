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啟德遊印尼藝術雨林 與紅毛猩猩對話

【明報專訊】身處城市叢林中的我們，或許很難想像原始熱帶雨林是一個怎樣的世界。例如在印尼蘇門答臘有一大片雨林，孕育了許多珍奇生物，包括蘇門答臘虎、蘇門答臘犀牛、紅毛猩猩等。然而牠們正面臨愈來愈嚴峻的生存威脅，其中原因與人類經濟發展、濫伐森林等密切相關。

為喚醒大家對這片瀕危熱帶雨林的關注，AIRSIDE GATE33藝文館與本地藝術創作團隊A.L.A.N.近日再度聯手，合辦數碼藝術體驗展覽「蘇門答臘美術館」，以創新方式讓觀眾體驗蘇門答臘雨林的獨特魅力，繼而反思人類活動對環境的影響。

繼2023年底的「海洋美術館」（BLUTOPIA）展覽後，今次的體驗展將焦點轉移至蘇門答臘熱帶雨林。負責本次展覽的A.L.A.N.聯合創辦人兼策展人林敏兒（Anita）表示：「大家提起熱帶雨林，首先一定想到亞馬遜雨林；但原來亞洲也有一個很重要的熱帶雨林，就是蘇門答臘，它是唯一有齊紅毛猩猩、老虎、犀牛和大象4種動物的地方，很值得大家去了解。」

藝術家深入雨林 創「沒有動物的動物園」

為了深入了解蘇門答臘熱帶雨林的真實面貌，Anita率領一眾來自不同地方的藝術家，共同踏上了為期7天的實地考察之旅。她解釋，A.L.A.N.希望以藝術和科技創造一個「沒有動物的動物園」，讓藝術家們運用自身創作手法和感受，為觀眾講述蘇門答臘這片熱帶雨林的故事。她認為，單靠網絡資訊遠遠不足夠，藝術家最好親身到訪，感受當地的自然環境和人文景觀，與當地保育機構會面交流，才能真正理解這片土地，並通過藝術作品傳遞給觀眾。藝術家們也能夠以更全面的視角，呈現出蘇門答臘熱帶雨林的現况。

混合媒體壁畫 描繪人類與自然聯繫

是次展覽由5個展區組成，巧妙地融合MR混合實境、AR擴增實境和AI人工智能生成科技，製作出9個互動藝術體驗，讓觀眾化身森林探索者。在「蘇門答臘美術館」入口，首先映入眼簾的作品是由印尼藝術創作組合Tempa創作的《自然的啟示》，這幅混合媒體壁畫以蘇門答臘的人文與自然遺產為靈感，用鮮豔色彩和充滿生命力的筆觸，描繪出人類與自然之間的深厚聯繫。Tempa的家人住在蘇門答臘，他們很喜歡這個地方，並將蘇門答臘名物結合在作品中，包括棕櫚樹、咖啡豆、克林奇山等；再加入居住在當地的巴塔克族象徵平衡與繁榮的傳統裝飾圖案Ulos、象徵家族團聚的房屋Bolon等，表達人類與自然之間深厚的聯繫。

巨型環保「紙林」 尋蘇門答臘虎、犀牛

進入展覽範圍，眼前出現由本地創作團隊KaCaMa Design Lab創作的紙品裝置《穿越紙林》，展館化身為巨型的紙藝熱帶雨林，維肖維妙地展現蘇門答臘雨林奇觀，包括全球最大的花朵「大花草」。KaCaMa Design Lab專長於永續設計，聯合創辦人陳少華（Match）指，舉辦展覽常常造成大量浪費。「我們這麼多年來做了很多嘗試，研究怎樣可以環保一點，例如展品可以重複擺放，或令到不同部分更容易回收。」今次為配合森林概念，他們選擇以紙創作，整個作品約95%採用可完全回收的紙張。Match分享，實地考察對作品創作有很大幫助，他們發現蘇門答臘的植物跟想像的很不同，原以為當地樹木十分粗大，但實際上為了搶奪陽光，樹木長得又瘦又高，而且非常擠迫。Anita特別提醒，因為整個森林由紙打造，它與現實大自然很相似：「就是美麗但脆弱，如你不珍惜的話，明天可能就會消失，大家如損壞了作品，明天來的人就欣賞不到。」

在《穿越紙林》除了可欣賞紙藝雨林，還可以體驗本地團隊The Collective與法國藝術家Frédéric Bussiere合作的MR混合實境藝術裝置《野性的勒塞爾》。遊人戴上MR眼鏡後，便走進一個時刻變換的蘇門答臘世界，從白天到夜晚，透過腳印提示，大家就能尋找到難得一見的蘇門答臘虎與蘇門答臘犀牛的身影。

賞1:1紙雕盔犀鳥 與象同行

走出紙藝雨林後來到樹冠，右手邊會看到一隻1:1紙雕盔犀鳥，由本地紙藝家Pauline Yau以巧手製作。頭至尾羽約2米長的紙雕完全由紙製成，每片羽毛均經過精心剪裁、層層疊加，栩栩如生地展現這種因其獨特「頭盔」而成為獵殺目標的極危鳥類。藝術家呼籲，大家欣賞大自然之美毋須以犧牲生命為代價。同場另一件作品，是由A.L.A.N.創意科技總監Andy Stokes帶來的AI生成藝術互動裝置《97%》，將觀眾化身成與人類DNA相似度高達97%的紅毛猩猩，引導大家反思人與自然的緊密聯繫。

繼續往前走，可以看見一個由The Collective團隊創作的AI生成藝術對話裝置《森林中的人》，對話對象就是地球上最聰明的動物之一紅毛猩猩。觀眾可以對着收音咪，以中英文與AI紅毛猩猩Friska交談，其聲音由蘇門答臘保育專家親自錄音製成。雖然我們看到的Friska是一隻AI紅毛猩猩，但牠其實來自真實故事，是以一隻在蘇門答臘森林中生活超過60年的紅毛猩猩Friska為藍本，資料庫的內容均由當地專門保護紅毛猩猩和其棲息地機構提供。

在另一邊，荷蘭3D壁畫藝術家Leon Keer在展覽現場繪製了一幅立體錯視壁畫《自然遺珍》。龐大的大象從禮物盒中踏出，如同大自然是上天給予人類的禮物一樣。藉着這幅巨型壁畫，觀眾猶如置身蘇門答臘Tangkahan森林，與優雅的蘇門答臘大象一同漫步。透過AR技術，更能讓這頭大象活靈活現地出現在眼前。

純白空間藏保育信息

緊隨其後的眼前景象立刻變為純白，氛圍也相對沉靜。在The Collective創作的視覺互動藝術裝置《空寂》中，觀眾面對的是一片純白空間及一個個純白熒幕，要揭開隱藏背後的信息，需要在展區內仔細尋找隱藏的濾鏡，置於熒幕之前，這時就會看到人類開墾森林和種植棕櫚樹的影像，這些破壞森林的行為如何威脅蘇門答臘的森林物種。透過簡潔而有力的視覺手法，讓人反思人類經濟發展與自然保育之間的矛盾與關係。

展覽尾聲由本地青年插畫家林雪瑩的《蘇門答臘雨林遺產圖》作結，以圖像插畫配合文字，向觀眾講述蘇門答臘雨林的故事、挑戰和希望。她還特別設計了6款以蘇門答臘動物為主題的精美明信片，讓觀眾帶走一份雨林的記憶。

「蘇門答臘美術館」數碼藝術體驗展

日期：即日至2025年2月28日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：AIRSIDE 3樓GATE33藝文館

查詢：2686 0333

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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