臺靜農台北舊居 撇捺間尋時代印記

臺靜農、鄭騫，乃至林文月皆已遠去，該處是否真的只剩斷垣敗瓦？一棟素雅的和式建築如今正默默佇立台北溫州街上——臺靜農的晚年居所歷經兩年多復修，現已化為「臺靜農人文會館」，同時延開的開幕紀念展亦以展現臺靜農書畫與教育成就，重現這位文化巨擘的藝術風采。

臺靜農（1902-1990）作為五四知識分子，倥傯的一生與20世紀中國的動盪命運緊密相連，直至接任台大中文系系主任，方能暫歇。豈料這一歇，便是餘生，花果飄零時重植靈根的他方，也成為了家鄉。

1920年代，尚為中學生的他已在《民國日報》發表新詩，之後入讀北大，參與組織未名社並譯介外國文學，以小說《地之子》等見知文壇，深為魯迅所賞識。然而他先在1928年因出版托洛茨基《文學與革命》身陷囹圄，後又因被控與共黨過從甚密兩次繫獄，只得離徙各地。因左翼思潮3次入獄後，於中日抗戰期間入蜀避難，並在創作古典詩歌和歷史小說之餘，在書法找到寄託。1946年赴台灣任教後，在教學之餘進一步潛心書法，終成20世紀下半葉重要書法泰斗。

家國動盪 書藝述志

學者王德威指出，臺靜農於家國動亂、無所逃遁之際寄情書寫，其「筆下的點與線不僅標記字形和意義，更指向歷史不可知的深處，生命的黑暗之心」。一筆一捺，恰好勾勒出其生命史。追溯其源，臺靜農的書藝基礎啟自幼從父集字，兼臨摹華山碑、顏真卿的楷書、行書等；入蜀後始學晚年仕清的晚明書法復興先鋒王鐸，後則轉學晚明倪元璐的書法。倪氏筆墨層次分明既渲染飽滿，卻又含蓄收斂，極盡枯、潤之對比，而在王德威眼中，更重要的是其為忠烈之士，在李自成攻北京後自縊殉國。臺靜農曾於《靜農書藝集》自述：「每感鬱結，意不能靜，惟弄豪墨以自派遣」，若字裏風骨直指人之精神面目，筆墨之間可窺見自我期許。

負責管理臺靜農人文會館業務的台大中文系副主任高嘉謙指，此次書畫展聚焦臺靜農走過一生浪潮之後，在書齋「龍坡丈室」完成的晚年作品。而是次展覽中19件各體書畫，多為其贈予台大中文系師友之作，蘊含着深厚與情感連結。細看「佑森兄來臺小住，經旬即返香港，書靜安先生語為贈」等款識，則書畫雖以頓挫寄意，卻亦見一重歸根之意。

龍坡再現 風貌不變

由早年命名「歇腳庵」到後來「龍坡丈室」，這棟由台大提供的宿舍，先自暫歇之地變為安身立命的居所，如今又在保留原有日式建築格局的情况下，改建為展示和活動為主的空間。高嘉謙雖為適應展覽和活動的需求作出放大玄關、縮小書房等調整，但整體格局不變。而由於展品數量限制，無法完整呈現臺靜農的人生軌迹，故展覽非從時序，而是依據空間特性來策劃，展現筆墨書畫背後的師友情誼——展區集中於傳統日式大廳，以及復修期間延伸加蓋的磨石子地展覽空間，讓建築本身成為展覽敘事的一部分。

以空間格局為經、藝術脈絡為緯，由忠實還原當年陳設的書齋「龍坡丈室」延伸到和式大廳的動線中，書畫作品與展示櫃內的文物、信件相映成趣，交織出質樸素雅的氣息；而磨石子地展覽空間則在字、畫之外，展出了一系列珍貴的歷史照片，包括由名攝影師莊靈操刀、臺靜農與莊嚴、張大千談詩論藝的留影。在文辭與圖像之間，重現這位書法、學術泰斗的精神世界。

字畫留情 瀚墨寄懷

情長紙短，卻總可透過筆墨留痕。高嘉謙提到展品中一件珍貴扇面，正面為已故台大中文系第二任系主任喬大壯所書的黃遵憲詩作〈羊城感賦六首〉其六，背面則有臺靜農於過世前一年所繪墨梅與題詞。喬大壯早逝，作品流傳極少，扇面原為書畫家陳宏勉於舊書攤所購，其後經臺靜農確認真偽後，幾天後於扇背親繪墨梅，並詞道：「大壯先生昔年來臺，予與之共事大庠。」既是追憶與友人於台大中文系共事之誼，也透露出對時代悲劇的感懷——喬大壯在留台不滿一年便返回內地，終投河於蘇州梅村河。而臺之深情，盡託於題詞末段「先生善書而少流傳」、「宏勉兄得此，其永寶之」語，穿越時空直抵參觀者目前。

而高嘉謙又提到大廳陳列了臺靜農贈送給方瑜的著名行草橫軸「人生實難 大道多歧」，筆意縱橫、頓挫有致，於撇捺間盡書生命的艱難與歧路，尤當兩句又分別典出《左傳》及《列子》，幾可視作其藝術、學術與人生的縮影。他又指，本次展內出自《石門頌集聯》的「西安石上校漢隸，北海尊前誦楚辭」，取《石門頌》筆意；雄渾超逸，為策展人李隆獻所見臺靜農親書本聯多幅中，不可多得的佳作。展覽中文與物的重重和應之間，除筆墨中流轉的人文風光，亦鐫刻了其畢生志意。

歧路不再 歲月遺音

「行路難！行路難！多歧路，今安在？」當初的臺靜農本只留寓台灣歇腳，卻逐漸將曾經的「他方」為歸宿，並在餘生以頓挫的筆畫寄寓心志。而如今其幾曾遭拆毁的「龍坡丈室」又經修復重建為臺靜農人文會館，從個人居所到為公共文化場域的轉化，如像重新築起一處暫歇的居停，以作連結過去、未來的橋樑。

而開幕書畫展，或許也像高嘉謙所言般成為「一個理解溫州街人文地圖的契機」，昔日文本中勾勒的人文情懷，也可在台大中文系準備於該處策劃的人文大師演講、學術研究與藝文活動中，以此為座標逐步歸來。跨越時空的藩籬，臺靜農的足迹與遺存再次煥發新暉，而來者的使命，興許是透過這些勾、點、撇、捺尋找屬於這個時代的文化印記。

臺靜農人文會館開幕紀念展

日期：即日至2025年1月15日

時間：上午10:00至下午5:00（周二至六）

地點：台北市大安區溫州街25號

網址：bit.ly/4fvVmUc

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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