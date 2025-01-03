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Friday Planner：新年看寓言

【明報專訊】「全年度有幾多首歌／給天天的播／給你最愉快的消磨」……又是一年過去，社交平台處處可見有人分享自己的「年度之歌」。全年度有幾多份《開眼》，得閒看看，給你最愉快的消磨？或許文字與藝術的魅力恰在此處，不必時時留心，卻又處處可見。伴隨時間沉澱，總有些文藝細胞，不知不覺間滲透入靈魂，成為你的「年度之歌」。

「年度之歌」，會否唱出種種「還未斷的根」？凱倫偉伯畫廊正舉行「寓言的滋味」群展，從飲食傳統和神話的幽微聯繫反思生活經驗與文化身分。藝術家張慧婷及伍韶勁將其為貓貓展開長生不老之食研究的過程，化為作品《三山之食：方壺、瀛洲、蓬萊，三山之外》。但關係是否真的可以永存？2025不妨對自己誠實一點，梁嘉賢以香港流行文化中的飲食元素探討真相和遺忘的辯證，是次展出的畫作《誠實的豆沙餡》上題款有歌云：「能誠實嗎／我故意吞那豆沙饀（餡）／想話你煩／話你盲 靚橙都話爛／假貨你扮正版／太柒很反眼／要講的一剎又無膽／我想壯膽」。

新年當然要看新書。藝術家羅玉梅首本作品集《海水藍到變黑》「新書發表座談會」後日（5日）將在艺鵠書店舉行。流動的「水體」是她在創作中常用的線索，伴隨藍到變黑的海水，地緣政治、香港歷史、冷戰時期亞裔人口的海上遷移……藝術家13年的創作回溯、13年的情感、記憶與想像，一路漂流到灣仔富德樓，靜待讀者閱讀與聆聽。

新年亦不要忘記「撲飛」。香港藝術節2025門票已經發售，今屆藝術節有希臘國家劇院帶來古希臘經典悲劇作品《希波呂托斯》亞洲首演；有上海越劇院赴港，上演《碧玉簪》、《家》、《梁山伯與祝英台》等多齣越劇經典；還有香港小交響樂團奏響《貝多芬第四鋼琴協奏曲》……新的一年，請繼續暢遊藝文，大開眼界！

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[開眼 藝述速遞]

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