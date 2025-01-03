愛情之上 《久別重逢》築道憶昔尋回自我

「成長是一條時間線，未必每個人都能找回過去的自己。」導演梁禮彥說：「但當你重聽過去的歌、重踩兒時的單車、重見舊時的朋友……我們可以接觸到從前的自己。」他用電影《久別重逢》帶來一個「純愛」故事，希望幫觀眾找到一個通道，憶起過去，尋回自我。

故事開始於一次久別重逢。人到中年遇上事業瓶頸的音樂人蘇昇華（鄭伊健飾）在醫院偶遇中學時喜歡的女子夏文萱（蔡思韵飾），卻未曾想到這次重逢竟是他們見對方的最後一面。梁禮彥解說，看似浪漫的重逢背後，其實充滿辛酸：「在人生最糟糕的時刻，他重遇了這個女孩，但不知道這個女孩也在人生最差的情况中，她重病。這次相見令女孩感到疑惑——這個男人為何會變成這樣。」

從影廿載起伏 梁禮彥投射戲中

他為何會變成這樣？時空倒轉，回到兩人的初遇。夢想成為音樂人的中學生蘇昇華（陳卓賢飾）在唱片舖偶遇同樣喜歡音樂的夏文萱（許恩怡飾），在放學後的琴房、浪花湧動的海邊，品嘗味道甘甜的布丁時，兩人暢想未來、分享心事，醞釀着浪漫。可惜這份青澀的情感還未說出口，便因蘇昇華的家庭變故而被迫中斷，兩人亦就此分別。多年後再重逢，完成夢想的蘇昇華卻並未成為自己想要成為的大人，反而在世俗蹉跎中迷失自我，找不回快樂。

「成熟是不是有些副作用呢？在這個大都市中成長，為了生存，我們必須明白社會的遊戲規則。但小時候的自己，是不是更自由些？」梁禮彥坦言，在這部首執導筒、自編自導的電影中，他將一部分的自己，投入到蘇昇華身上。電影中的蘇昇華，是從業多年的音樂人，有過高峰，卻走向低谷；電影外的梁禮彥，從影20多年，給《殺破狼．貪狼》、《殭屍》等大熱電影做過編劇，亦有「好似蘇昇華咁問過自己，在創作上，到底乜叫堅持、乜叫放下、乜叫執著」。

「必須唱下去」 鄭伊健舊歌呼應故事

在梁禮彥眼中，在堅持與放棄的漩渦中掙扎時，愛很重要。「我很喜歡片中一幕，蘇昇華與夏文萱一起盪鞦韆時，蘇昇華說『喺你身邊，我永遠都係最叻嗰個』。」梁禮彥說，儘管這句對白並未在現實生活中發生過，但他時常產生類似的感受，「總會有啲人，喺佢身邊嗰陣唔需要諗，我就覺得自己幾叻」。愛，讓電影中故事發生，也正是這份愛，讓即將離開人世的夏文萱，決定送給蘇昇華一份禮物，幫他找回「最叻嘅自己」。

來自過去的夏文萱，將中年蘇昇華帶回過去，重遇少年時的自己，並與少年時的自己一起寫完一首歌。「我一直找不同的歌，甚至想過作一首新歌。直到有次聽鄭伊健的歌時，無意中聽到《我的歌》，我發現歌詞與故事再合適不過。」梁禮彥一邊說，一邊用手指敲擊枱面，念道：「唱過去現在與未來，唱到必須唱下去。」

「若我將一生／高低轉變譜出來／然後唱過去／過去目前到未來……如能繼續唱／都必須唱下去」必須唱下去，儘管潮流會更替、時代會變改。梁禮彥感慨，無論是電影中的人物，還是電影外的自己，甚至是銀幕外看電影的觀眾，都會經歷人生的高低起伏，「有時候會覺得自己好叻，有時會覺得自己乜都唔識，好廢，有呢啲循環」。他希望用《久別重逢》這齣愛情小品，鼓勵「對自己信心減少、對自己充滿質疑、對世界感覺變小」的人們，「我近乎信仰地希望，呢個世界有fantasy（魔幻），好多人講『呢個世界會唔會改變』，其實我都唔知，但我會努力，去試下」。

《久別重逢》

預告片：bit.ly/401nzg0

文：王梓萌

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