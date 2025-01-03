作為展覽「棲與渡」的一部分，跨領域藝術家朱凱婷在Ghost of Raspberry中與聲音藝術家林葉、食物設計師譚嘉琪合作，向參與者提問：喪失在舌尖上是什麼味道？

徐曉瑜回憶觀展經歷：首先進入表演空間，戴耳機聽一段錄音；去另一空間，把雙腳浸泡在盛有暖水的木桶，「跟住就拎啲類似紅梅味嘅雪條仔畀你，好酸嘅，好凍啦吓，浸住暖水。好多唔同嘅感覺一齊，就（請參加者）諗下有咩記憶呢」。

她再被請到另一間地面是軟海綿，如跳彈牀的房間，「好唔穩定嘅」。參加者隨之獲派發一塊蛋糕狀物體、一張米紙和裝有可食用墨水的筆，「你要喺一張紙上面寫低畀自己嘅信息，令你唔開心嘅負面嘢」，寫字後，「（用紙）包住蛋糕，然後吃落肚」。最後，再喝一碗湯，表演完成，「唔使畀錢」。

徐曉瑜觀演後當晚做了個夢，真的釋放了些不開心的想法。她指近年香港有更多療癒、post-traumatic（後創傷）的作品，如涉及食物的這個表演。時局變化，紅線當前，香港藝術家各自用新方法回應社會，是她最期待的演變。

（美藝客廳‧三十六）

「客席策展人」簡介

徐曉瑜，一名土生土長的香港記者，曾在加拿大及英國念書和工作，從2020年開始一直擔任《南華早報》的藝術主編，曾擔任《日經亞洲》的新聞編輯、《金融時報》駐香港記者和國際企業及市場編輯、香港電台第三台主持人，以及經濟學人集團出版的財務總監雜誌主編。她擁有藝術史碩士學位。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

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電郵：friday@mingpao.com

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