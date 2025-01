【明報專訊】今期「講好香港藝術史系列」受訪者徐曉瑜(Enid Tsui),新年前參加Para Site藝術空間的表演Ghost of Raspberry,把去年鬱結「吞」進肚,並形容此表演是近期較深刻的藝術作品。她在新書Art in Hong Kong: Portrait of a City in Flux中寫道,香港藝術受變幻的社會、政治及經濟情勢影響,多元發展不斷。