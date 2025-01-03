徐曉瑜新書記香港藝術 「前景不特別好，也不特別壞」

【講好香港藝術史系列之二】

通常一篇報道寫數百至千字的Enid，近日寫了本100多頁的藝術歷史書Art in Hong Kong: Portrait of a City in Flux。「出書是因為大家現在對香港看法都好極端，不是說香港藝術圈已死，就是說香港正轉入黃金時期，其實現實是somewhere in the middle（兩者之間），以及有好多未知。」

香港藝術非市場化

最初入行做記者，她報道的範疇是財經，曾在《金融時報》等媒體任職。遇上中國加入世界貿易組織和經濟改革，她常到上海和北京等地採訪企業家，亦寫過雷曼兄弟破產、金融海嘯和澳門賭業，「完全同藝術沒有關係」！說到報道藝術，要到2010年代內地經濟持續增長，資金流入香港，藝術品在拍賣場不斷刷新紀錄後開始。

Enid的腦袋有如藝術市場資料庫，輔以手提電腦即時確認成交價，她告訴記者2013年內地藝術家曾梵志的作品《最後的晚餐》，在香港以1.8044億港元巨額成交，刷新亞洲當代藝術品的價格紀錄，至今仍為行內稱道——「報紙最鍾意這些頭條的啦！」

不過，或還要多過幾年，藝術市場才有更多香港藝術家的席位。「香港藝術其中一個特點，就是非市場化，不同內地當代藝術。（不過這幾年）市場變大了，多了人收藏香港藝術。」Enid說。香港畫家黎清妍的作品《重量》在2022年以504萬港元成交，黃進曦的《麥理浩徑：第十段》2023年以114.3萬港元成交，這都是香港藝術家從前難以想像的價格。

記者與Enid約在被稱為「垂直藝術村」的富德樓就新書採訪，她隨手拿起「艺鵠書店」內香港畫家楊東龍的作品論集《就是繪畫》，感慨楊在「細細間的畫室」內創作，「堅持了好多好多年。2010年打後我才第一次接觸他的畫，是在一間好細間，現在已經『執咗』的荷李活道畫廊」。楊逐步努力，近年突然間有突破，現在他的作品，已經漂洋到澳洲昆士蘭現代美術館展出，「舊年我去他的畫室，他說『無晒，賣晒啦啲嘢（畫）！』哈，真是『咋』一聲」。

Enid憶述，疫情時出入境不易，令香港畫廊和收藏家對本土藝術家開始感興趣，「好多人想要在地、『好香港』的畫；其實之前好多年，（不少）香港藝術家是避免去繪畫的……他們會覺得nothing new we can do with繪畫（沒什麼新可能）」。

私人連結公共 藝術內涵流動

亞洲藝術文獻庫資深研究員翁子健曾撰文寫道，香港藝術有「晦澀（opaqueness）」及「隱密（secrecy）」的特質，以「保衛自我（self-defense）」的姿態介入社會，而非主動出擊。祈大衛等論者亦指出，香港藝術家在1997年前後的創作有反思香港和香港人身分的時代特徵。一大批香港藝術家傾向以個人記憶、私人語言為題，而非由大歷史論述出發創作；媒介以裝置、雕塑、攝影和影片為主，很多不便收藏。

Enid說這些描述大致中肯，她在書中提及雕塑家林嵐在《給想哭的人》等作品中，承載SARS疫情間的創傷，間接扣連社會共同經歷，是典型的「香港藝術」。這樣的特質，可能因香港一度缺乏藝術市場所致，「nobody cares（沒人在乎）」，也與上世紀末不少藝術教師從歐美回流，他們不常繪畫，對跨媒介創作特別有興趣相關；而且不少藝術家非經畫廊和拍賣行銷售作品，而是如林嵐般做公共藝術。

近年本地藝術市場興起，Enid覺得或鼓勵藝術家以市場主流的繪畫作媒介；與以往相比，各大院校藝術系的畢業展，選擇繪畫的畢業生增加。然而，她認為在地緣政治、國際交流和藝術市場影響下，香港藝術的內涵從來都是流動的，「好難說（轉變的）影響是從哪裏來」。她說就如最近瓊瑤和中山美穗先後逝世，前者是台灣作家，後者是日本演員，對香港文化影響卻同樣深遠；同一道理，目前香港畫家更多，是受市場影響，還是藝術家主動選擇繪畫，未可輕易定論。

另邊廂，香港有不少面向公眾的「示威藝術」。Enid指常在過往示威現場出現的藝術行動者（art activist）黃國才，2009年時在作品《漂流家室》中批評香港房屋問題，和反思港人不確定的身分認同；而勞動藝術家程展緯則持續以藝術介入民生議題，為草根權益發聲。「香港藝術不止有好私人的語言」，Enid相信不論是商業的、個人的還是為民發聲的，都是香港藝術。

Enid覺得2010年代「無可否認」是香港藝術的黃金時期，「所有東西，藝術、文化，多錢、多資源、多自由，全亞洲沒有其他城市或國家可以相比。那段時間有些內地非常出名的藝術家在香港開畫室，多了歐美同各地的artist來交流、教書、做創作，那時香港真是一個福地」。

目前香港的藝術生態，在Enid看來稍稍遜色。因政治形勢轉變，本地藝術家正適應多項新法例和規定，有的則選擇移民。視覺文化博物館M+開館後，亦曾經歷館藏內地異見藝術家艾未未作品的風波，既要避免違法，又要衡量如何才不致自我審查；Enid形容M+「生不逢時」，「政府又無錢，跟住又有紅線」。

疫情造就本地藝術受關注

不過，她說香港藝術最近也有好的轉變。如疫情期間，由於外地藝術家無法來港，香港畫廊開始邀請本地藝術家擺展，讓畫廊展品更多元；同時公眾也十分感興趣，「排晒隊，好墟冚㗎！個個都想有些東西去做去睇」。

疫後環球經濟不景，2024年上半年國際三大拍賣行，總成交價共下跌27%，據Enid觀察，很多非華裔收藏家已離開香港。但幾間大型拍賣行仍逆勢擴張，如佳士得亞太新總部進駐中環，Art Basel等藝術博覽會又繼續引入高檔國際畫廊。

此外，Enid發現香港畫廊發展趨成熟，如馬凌畫廊上月宣布，畫廊藝術家楊嘉輝正在三藩市現代藝術博物館設個人展覽。非經畫廊代表的林東鵬和江記，2023年和2022年也在外國有個展，這些動向令她興奮。隨港人離散，香港藝術家把自己的身分和經驗，帶往世界不同角落。

她認為M+、大館和六廠紡織文化藝術館等機構，正為香港藝術圈提供更多機會，港府愈來愈願意就文化資源撥款，「雖然要剔格仔（符合特定申請要求），例如中國傳統文化、認識祖國、art tech，但格仔都比較闊……見到有好作品出來」。與祈大衛一樣，她期待這些大型藝術機構，未來視角更在地。

「所以就是一半一半囉，一半好，一半壞。」Enid描述香港藝術前景不特別好，也不特別壞。「藝術家怎樣去 digest（消化）現在香港的轉變，就是我們接下來好有興趣看到的。」

藝術不止是商品 不要逃避禁忌

讀過6個大學學位，放棄了4個，只在其中2個學位畢業的Enid，回看生涯經歷，笑稱做記者或是頗正確的選擇，「記者attention span（集中力時間）好短」，但不論新聞生命周期有多短或多長，她說報道藝術跟以前負責財經不同，藝術不止是商品。環顧古今和中外，藝術或曾涉及商業，或許折射權力，但創作始終承載更純粹和有力的部分。Enid說報道藝術，既要參考創作者意念，還要分析作品本身、觀眾觀看的反應，甚至與社會的關係。

入行近30年，Enid指自己身為香港藝術記者的使命之一，是記錄「仍有好多嘢可以搞」的香港藝術，和「仍有好多嘢想講」的藝術家。她好喜歡M+博物館館長華安雅就館藏風波的回應——「很多事情就像縫合傷口一樣。要打開它（傷口），讓它（膿液）流出來。」對紅線、對新形勢，藝術界各持份者要面對，也非逃避禁忌。

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

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