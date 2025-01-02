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STAR CHIC：全新蠟像登陸香港館 中國超模劉雯 時尚品牌寵兒

【明報專訊】■who: 劉雯 ■where: 香港杜莎夫人蠟像館揭幕儀式

提起super model，相信大家會想起1990年代的Cindy Crawford、Naomi Campbell等超模。至於模特兒何以「超級」，當然要符合一定的條件，例如她們都得到各大時尚品牌的垂青，每季行騷和坐擁品牌的代言合約，還要不時登上世界各地各大時尚雜誌封面等。若要數當今超模，中國的劉雯一定榜上有名，她除了符合以上的「超級」條件，最近香港杜莎夫人蠟像館更為她塑造全新蠟像，而何謂「全新」？因為此前劉雯已有兩尊蠟像豎立於北京和上海。

超模被各大時尚品牌垂青，無非因為她們已經成為家喻戶曉的人物。超模的知名度令她們能走出時尚圈，登上的不止是時尚雜誌，還有娛樂雜誌和報章娛樂版，參與電視節目甚至獲得電影角色，以及出席最時髦的派對和宴會等。超模大多來自歐美地區，出自中國的劉雯能突圍而出，確實是她天賦氣質與後天努力，以及天時地利等結合的成果。

全盛時期一季走74場時裝騷

1988年生於湖南一個工人家庭的劉雯，2005年開始她的模特兒生涯，在內地幾年磨練後，憑藉自信又不張揚的優雅氣質而贏得肯定，事業從此一帆風順並衝出國際。當時中國正發展成時尚奢侈品的重要市場，劉雯亦因此而備受時尚界重用，全盛時期的她曾在同季的紐約、米蘭、倫敦和巴黎時裝周一共走了74場大大小小的時裝騷，破了亞裔模特兒的紀錄。她亦是首位亞裔模特兒參與Victoria's Secret高級內衣時裝騷、Estée Lauder選用的首位亞裔代言人，並於2013年被《福布斯》雜誌列為全球收入最高模特兒排行榜第5名，同時也是該榜史上首位入榜的亞洲模特兒。

最難忘巴黎大皇宮行騷

劉雯最近來港，出席香港杜莎夫人蠟像館為其全新蠟像舉辦的揭幕儀式。她的面孔當然是家喻戶曉，這已是繼北京和上海後蠟像館為劉雯製作的第3尊蠟像，展示於香港館內的「時尚專區」。蠟像造型參照她於2023年出席Met Gala的穿搭，當日所穿晚裝乃劉雯與美國時裝設計師Tory Burch共同創作，以黑白為主色，上身由一排排手工縫製的黑色羅緞緞帶拼成，亮點則是位於魚尾裙襬的手繪絲質花朵刺繡。當年Met Gala以紀念Karl Lagerfeld為主題，因此在揭幕儀式時劉雯亦提到，她最難忘的就是為Chanel回到復修後的巴黎大皇宮走騷，令她回想2008年第一次在同一地點走騷的經驗而感受良多。劉雯入行至今差不多20年，不過她一直秉持work-life balance的生活態度，樂觀和自信的個性，即使快要37歲的她風采仍不減當年，超模地位依然穩固。●

查詢：香港杜莎夫人蠟像館 https://www.madametussauds.com/hong-kong/

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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