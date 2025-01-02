THE BUZZ：推廣永續理念設計 培訓企劃 提攜時尚圈新力量

個別指導 多方面商業支援

Net-A-Porter向來擅長發掘新進設計師，於2018年創辦的The Vanguard培訓企劃，旨在為時尚圈具潛力新星提供全面的訓練和指導，透過廣泛的輔導支持，幫助他們做好準備並發揮潛力。隨着永續時尚成為大趨勢，於2024年底出爐的The Vanguard培訓企劃名單，特別推崇品牌旗下Net Sustain和Mr Porter旗下的Consciously Crafted精選產品的設計師，入選的3個設計師品牌包括主打鈎編單品的Diotima、倫敦製造的奢華裁縫品牌Liberowe，以及男裝品牌Kartik Research，他們都是曾於網店推出獨家別注系列的新興品牌，並致力將永續時尚理念置於其創作核心。

談到入圍的準則，Net-A-Porter採購總監Kate Benson表示：「這屆設計師需要創造符合可持續發展條件的服飾，包括採用低衝擊面料（low impact materials）、負責任工藝，以及迎合循環經濟，為顧客提供精心製作、持久奢華的選擇。」3名被選中的設計師，將獲得為期2年的個人化指導。「在過程中，他們將獲得由全球業界專家組成的委員會所挑選的導師作一對一交流，同時獲得可持續發展顧問公司Create Sustain的個別指導，以及品牌團隊的多方面商業支援，學習包括受眾範圍規劃、分銷策略和市場營銷與經營社交媒體等各種知識。」

另一方面，網站亦希望教育顧客可持續購物的重要。「我們的產品描述會強調每件產品是否採用經認證的低衝擊面料製成，是否根據公平貿易原則負責任製作等相關資訊。網站自家內容製作的PORTER，亦會加強二手銷售和保養服飾價值的知識。」Kate Benson說。這屆The Vanguard培訓計劃的獨家系列，亦首次將數位ID技術嵌入服裝中，鼓勵顧客深入了解衣服設計和來源，認識更多造型技巧、保養資訊和修復服務，這些方法都有助延長產品的壽命。

印度男裝新貴 傳承文化遺產

為了進一步拓展The Vanguard培訓企劃，為設計師提供比以往更多的業務發展支援，Net-A-Porter和Mr Porter亦首次聯手合作，支持雙方的多元化人才培育，並為設計師提供有關男女裝設計的專屬詳細指導。當中包羅在Mr Porter旗下Consciously Crafted精選產品之列的Kartik Research，成為了首個入選The Vanguard培訓企劃的男裝品牌，Mr Porter採購總監Daniel Todd表示：「我們喜歡Kartik Research所做的事情，尤其是以現代方式定義工藝的能力，這亦是品牌與眾不同之處。品牌創辦人Kartik Kumra擁有有趣的背景和視角，他從零開始創立品牌，把總部設於印度德里，並與當地多達60名工匠緊密合作，創作受當地風格啟發的服裝。」

為了頌揚和傳承文化遺產，Kartik Research的每件服裝均限量製造，並採用數百年歷史的工藝技術手工製作而成，記者讓Daniel從品牌的作品中選出個人的心水選擇，他挑選了數件服飾，包括一件刺繡棉紗襯衫，當中飾有手工刺繡花朵，並點綴着同色系珠片和人造珍珠，「如果我要去享受冬日陽光，我會穿上這件輕便、透氣和擁有漂亮刺繡的襯衫」。至於一件背面飾有刺繡細節的羊毛大衣亦被Daniel看中：「這件羊毛大衣在冬季不但可靠保暖，背面的額外色彩和細節，充滿個性。」●

查詢：Net-A-Porter https://www.net-a-porter.com

Mr Porter https://www.mrporter.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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