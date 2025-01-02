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SHOWCASE：層次穿搭 帶來穿衣樂趣 牛仔服飾 營造愜意休閒感

【明報專訊】在冬與春之間，天氣往往叫人模不着頭腦，當陽光普照時特別令人感覺溫暖，連心靈亦充滿正能量，但若偶然來一陣冷風，又會帶來突然而來的寒意。面對多變的天氣，以層次穿搭來應對就合適不過，而且配搭時往往能為我們帶來穿衣的樂趣，具匠心工藝又隨性的服飾正好派上用場。

45R最近推出的一系列單品，每項均可互相配搭來突顯休閒氣息。造型核心當然是品牌最著名的牛仔褲，顏色有最深的靛藍色——濃（Nou），到經水洗工序而呈現深淺不一漸變至焦（Syou）、重（Zyu）、淡（Tan）和清（Sei）的色調選擇。牛仔褲設6款各有特色的版型，其中CROSSOVER的交叉腰部設計做成不對稱的版型，營造寬鬆的休閒感，加上拼布、明亮的刺繡或鉚釘等裝飾，進一步提升牛仔褲的匠心工藝。

此外，品牌推出全新雙面針織的Smooth Collection針織上衣，版型包括圓領的sweatshirt、復古的henry shirt和自然寬鬆的tunic，質感親膚並多達17種配色，內襯或外穿皆宜。除了Bandanna作頭巾或領巾，品牌亦推出「風呂敷」（Furoshikii）來豐富造型，用上supima棉、絲綢和100%羊毛，能為乍暖還寒的天氣提供額外保暖之用。●

查詢：45R 2861 1145（灣仔星街店）

文：溫兆明

模特兒：Hallelujah K、Saya H（Quest Artists & Models）

編輯：陳淑安

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