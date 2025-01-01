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JEWELLERY：從武士裝飾演變成珠寶 赤銅工藝 呈現日本生活文化

【明報專訊】近年不少品牌以銅製作表殼，賣點之一是這種物料會隨時間變色，令腕表變得獨一無二。其實在歷史上，銅在多年前已曾以其他形態製成飾物，以顯示佩戴者的身分地位。

由公元前1300年的圖坦卡門墓文物到12世紀的日本武士刀，均用上以特別方法製成的「赤銅」製作配飾。L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校最近舉行的展覽，便以日本歷史上的赤銅製品為主角，展示赤銅如何在近代從武士裝飾演變成珠寶材料。

不知不覺，L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校已成立5周年，除了將曾在巴黎及其他分校舉行的展覽搬到香港，也有自行策劃的全新展覽，例如最近舉行的《赤銅：從武士裝飾到珠寶》。這是少數專門展示赤銅（shakudō）工藝的展覽，讓觀眾從不同角度了解赤銅，並呈現其日本珠寶工藝和歷史。展覽所有珠寶展品均來自巴黎私人收藏，並首次向公眾展示，當中除了展示赤銅在日本傳統中主要用於武士刀的裝飾元素（如刀柄和飾件），還展出30多件以赤銅製成的珠寶，包括胸針、袖扣、耳環、手鏈、頸鏈等。這些赤銅元素與金、銀和銅相結合，描繪了日本江戶時代的場景。

赤銅非紅色 黑色顯尊貴

展覽分為3個主要部分，首先介紹赤銅的技術特性。這種合金是由94%的銅和4%的金組成，賦予其帶紅色的外形。日文shakudō一字，便是結合了紅色和銅的意思。但不少日本赤銅製品並不會看到紅色，反而是黑色，因為當時社會認為黑色更顯尊貴，象徵身分地位，故刻意將赤銅製成黑色。為了獲得黑色的光澤，工匠會先利用木炭去脂並打磨赤銅，然後在天然銅綠、硫酸銅、明礬組成的化學溶液中浸煮而成。

在展覽的開始部分，展示了香港兩依藏博物館收藏的兩把武士刀，因為赤銅最早期的應用，是製成武士刀的裝具例如刀鐔，即刀劍握柄與刀劍身之間的護手。至12世紀，油漆在武士刀的作用被赤銅取代，但因為缺乏文獻紀錄，至今仍無法確定演變原因。除了日本以外，實際上赤銅在其他文化和文明中也曾經出現，例如約公元前1300年的圖坦卡門墓文物、公元前5世紀的中國鏡子等，甚至在公元前8世紀荷馬的《伊里亞德》（Iliad）等古典文獻中已有所提及。

跟純金屬的刀劍裝具比較，赤銅有幾個優點。在熔化狀態下，成分中的黃金會令銅軟化，令它適合鑄造精細細節或用於鑲嵌，而合金冷卻後比純金屬更硬，故更適用於戰鬥，而當中的黃金成分也令它不輕易氧化。

武士階級消亡 赤銅裝飾變珠寶

赤銅早期的應用也是跟武士裝飾有關，那它是幾時開始由武士刀裝具改裝成珠寶？這源於一件政治事件：1853年，美國海軍准將Matthew Calbraith Perry率領黑船抵達日本，日本被迫開啟與美國的貿易，結束了2個世紀的鎖國政策。隨着封建制度廢除，日本國家的現代化令武士階級消亡，並於1876年實行禁止佩刀的法令。原本以鍛製刀具為生的鍛匠失去了主要顧客，在明治政府提倡傳統工藝的政策下，他們調整製作技術，以迎合歐洲品味。

茶會、漁船裝飾見證江戶商人生活

西方的珠寶商在1867年的巴黎世界博覽會上，發現了日本工匠的高超技藝。日本匠人的多樣裝飾技巧深深吸引了珠寶商人。珠寶商於是透過在倫敦、巴黎和紐約商人購得的赤銅作品，將其融入歐洲的設計中，成為浮雕技術和琺瑯以外用到的工藝。展覽中來自法國私人收藏的海報和圖紙，便展示了19世紀末「日本主義」的盛行，反映當時西方對所有與日本相關事物的迷戀。

赤銅嵌入微型場景的珠寶作品，見證了江戶（即現時東京）富裕商人的生活，正值當時和平繁榮的巔峰。通過放大鏡觀看這些展品，可以發現當時社會和宗教生活的場景及特徵，例如當時人們的歌舞伎、能劇、書法、賞櫻、茶會等休閒活動，而大自然景觀與動植物都是常見的主題，包括漁船在海灣航行的情景，以至花草鳥兒的田園風光和擬人化動物等，當然還有日本的代表富士山。珠寶飾物上的迷你雕刻和繪畫，正正反映出當時武士時代的終結。●

「赤銅：從武士裝飾到珠寶」展覽

日期：即日至4月13日

地址：L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校 尖沙嘴K11 MUSEA 5樓510A舖

註：免費入場

查詢：L'ÉCOLE 2653 0030

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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