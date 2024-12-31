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Happy PaMa 教得樂 第534期

Happy Pa Ma

故事拼盤：免費聖誕大餐背後的矛盾

【明報專訊】英國「社區飯堂」這主題，早在今年初本欄文章《世上真有免費午餐？》已分享過。為什麼隔近一年重提？事緣今個聖誕節，我以義工身分走進鎮上「社區飯堂」廚房，穿上燙有社企名字的藍色圍裙，捲起衣袖，為街坊炮製一頓免費聖誕午宴。由旁觀者轉為服侍者，又是另一番體會。

我參與的「社區飯堂」，模式跟香港社企「惜食堂」頗相似，既定期為有需要人士提供免費膳食，也擔當食物銀行的角色，為有經濟壓力的人或家庭送贈食物包。此等服務予人溫飽之餘，亦拯救大量來自超市食肆過剩的食材，以民間力量為英國浪費食物的嚴重問題力挽狂瀾。

剩食變美食 特價品成焦點

就如這一頓免費聖誕自助午餐，食物水準未必媲美米芝蓮，但豐富程度毫不遜於坊間有規模的餐廳，餐前小食、餐湯、火雞、熱葷、甜品、無酒精飲料道道俱全，而且歡迎添飲添食。所有食品統統由義工們在活動前1、2天，從各大超市拯救回來，再經過悉心烹調及陳設，將剩食變美食；而用來點綴餐桌的聖誕花和傳統應節禮物Christmas cracker，本為減價後仍賣不出的特價品，稍加善用，即成餐桌上的焦點，人見人愛！

這頓聖誕午餐訂於下午12時半開始，預設80個座位。未還夠鐘開席，已聽得人聲漸盛，從廚房探頭一看，大廳幾乎座無虛席！開席後人潮仍然不絕，要臨時加開幾圍滿足需求。全場紅紅綠綠，人們吃吃喝喝，有說有笑，氣氛熱鬧像圍村人過年集體吃盆菜的大場面。

聖誕節是分享愛的佳節，「社區飯堂」以免費優質膳食和關愛給街坊送暖，已是實務不過的愛心行動。當我從廚房望出，看到每個街坊都享受其中，自己也感動，但回望廚房內的食材，內心卻不禁反問：為什麼英國會有這麼多的剩食和未被使用的物資？

減少浪費 從家裏廚房做起

我帶着迷思回家。從網絡上找來英國非政府環保組織ＷRAP（Waste and Resources Action Programme）發表的報告，其中指英國2021年的食物浪費總量為1070萬噸，按重量計，家庭食物浪費佔總量的60%（640萬噸）、農場浪費佔15%（160萬噸）、製造業佔13%（140萬噸）、酒店和餐飲服務佔10%（110萬噸）、零售佔2%（20萬噸）——零售商每年浪費的食物，包括了在貨架上過期、損壞或因消費需求不足而未售出商品。

零售界食物浪費問題原來僅是冰山一角，家庭浪費才是重中之重。儘管有調查指新冠疫情令英國家庭更意識到糧食的價值，減少浪費，但問題至今依然嚴峻。在一大堆我無法理解的天文數字面前，倒是替地球先生和我們的下一代倒抽一口氣，未來的溫室氣體排放問題只會令生活有更多挑戰。地球人，還是好好由自己家裏廚房做起吧！

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第534期]

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