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Happy PaMa 教得樂 第534期

Happy Pa Ma

幸福拼圖：管理情緒 維繫幸福家庭

【明報專訊】現代社會，家庭仍然是我們重要的情感依託，惟隨着生活壓力增加，家庭成員之間的關係容易受到挑戰。香港家庭福利會研究發現，家庭幸福感的重要元素，包括家庭相處時間、氣氛、責任、關懷及支援，對於家庭聯繫及團結十分重要。然而，隨着現代生活節奏加快，許多家長專注子女成長的同時，卻常常忽略了夫妻之間的情感聯繫，這不僅影響了自身的幸福感，更會對子女的安全感產生負面影響。

夫妻間的溝通和互動是家庭運作的基石，但當面對日常生活中的挑戰時，情緒往往會主導我們的行為。在孩子學習或成長過程中，家長可能會因為工作壓力或其他生活瑣事，而將負面情緒帶回家中，繼而影響與孩子的互動。譬如，放工後積累了焦慮和不滿，當見到孩子嘈吵及未完成功課時一觸即發，最終以大聲喝令或者威嚇的方式表達出來。儘管這樣的行為在瞬間似乎達到某種效果，但其實往往使家庭氛圍更緊張，也不利於孩子的健康成長。

强化自我反省 和家人正向互動

因此，透過家福會「以家為本」心理健康服務的「心‧悅‧朗——整全認知行為情緒管理小組」，家長們可以更深入理解自身的情緒狀况及其影響。小組致力幫助參加者認識和調整自己的情緒反應，讓家長能夠在處理家庭矛盾或管教孩子的過程中，由「先處理情，後再處理事」的角度出發。小組的運作重點在於強化自我反省的能力，讓參與者察覺那些潛藏的鑽牛角尖思想，並意識到這些思想如何在不經意間放大情緒反應。例如，許多人在面對孩子的功課壓力時，不期然地將自己的焦慮投射到孩子身上，這種情况若未能調整，將可能導致家庭矛盾的惡性循環。

參加者在意識到自己的情緒反應後，可以進一步學習調節自己的思想和與人互動的模式，在處理家庭日常挑戰時，採取更加正面有效的行為應對，從而與家人建立正向的互動和關係，促進家庭成員間的相互理解及關懷，達至家庭的和諧。

認知憤怒來源 找到情感支持

為了更深入理解這一過程，這裏分享一個具體例子：參加者阿強（化名）在思考未來生活時經常感到強烈的焦慮，隨之而來的情緒波動使他指摘妻子，批評她不願意外出工作掙取收入。這種情緒使他感到委屈，覺得自己孤獨地承擔着經濟重擔，卻得不到肯定。經過反思，阿強逐漸意識到，他需要給自己一些時間去探索與發展自己的興趣。這使他開始了解自己內心的憤怒，其實源於孤獨與委屈感，而非生活本身的困難。通過認知和行為調整，阿強不但對妻子的處境多了點理解，還能在情感上找到支持，進而改善彼此關係。

在這個高速變化的社會中，情緒調節與管理的能力顯得尤為重要。「心‧悅‧朗」不僅可以幫助個人在情緒層面上有所成長，更能促進家庭關係的深化和穩定。讓我們攜手，一同學習情緒管理，珍惜每一刻共同生活的時間，讓家庭成為幸福的港灣。若想了解更多，歡迎掃描二維碼，觀看介紹短片及參加小組，開始屬於你的情緒管理之旅。

文：麥偉雄（香港家庭福利會資深社會工作員）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第534期]

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