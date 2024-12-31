家庭有教．處理「蔑視」﹙二﹚：重溫美好時光

上回提到，點出伴侶做得好的地方、內在優點，以及伴侶對別人的正面影響，可以減少伴侶間「蔑視」帶來的負面情緒。除此之外，我們還可以和伴侶一起回味相處的美好時光。美國婚姻專家John Gottman就建議，夫婦可以不時一起回想以下種種往事，創造更多正面情緒：

•你和伴侶第一次見面是怎樣的？對對方的第一印象是怎樣的？對方有什麼特點令你難以忘記？

•你們一開始拍拖時經常做什麼？其中最開心的活動又是什麼？

•由你們認識到現在，對方做哪一件事令你最感動？

•你們戀愛多久才考慮結婚？考慮過程中經歷到什麼「苦」與「樂」呢？

•結婚那一天最令你難忘的是什麼？

•結婚後的生活和你想像中相似嗎？你們各自有什麼適應？

•你們成為家長後，生活有改變嗎？請描述對方為孩子的努力和付出。

•你們認識後，有因為對方而改變嗎？

•每段感情都可能有低谷，你們的感情遇過低谷嗎？為什麼你們仍然願意繼續為這段感情付出？

•這些年過去了，你們可能慢慢失去二人拍拖的時間。你們想念這些時光嗎？不如現在立即約時間，重新體會拍拖初期你們最喜歡做的活動。

生活總有美好的時光！夫婦兩人不時重溫往事，可能就會發現，身邊人正是美好生活的來源。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第534期]