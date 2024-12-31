明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第534期

Happy Pa Ma

家庭有教．處理「蔑視」﹙二﹚：重溫美好時光

【明報專訊】（上回重溫：https://link.mingpao.com/83494.htm

上回提到，點出伴侶做得好的地方、內在優點，以及伴侶對別人的正面影響，可以減少伴侶間「蔑視」帶來的負面情緒。除此之外，我們還可以和伴侶一起回味相處的美好時光。美國婚姻專家John Gottman就建議，夫婦可以不時一起回想以下種種往事，創造更多正面情緒：

•你和伴侶第一次見面是怎樣的？對對方的第一印象是怎樣的？對方有什麼特點令你難以忘記？

•你們一開始拍拖時經常做什麼？其中最開心的活動又是什麼？

•由你們認識到現在，對方做哪一件事令你最感動？

•你們戀愛多久才考慮結婚？考慮過程中經歷到什麼「苦」與「樂」呢？

•結婚那一天最令你難忘的是什麼？

•結婚後的生活和你想像中相似嗎？你們各自有什麼適應？

•你們成為家長後，生活有改變嗎？請描述對方為孩子的努力和付出。

•你們認識後，有因為對方而改變嗎？

•每段感情都可能有低谷，你們的感情遇過低谷嗎？為什麼你們仍然願意繼續為這段感情付出？

•這些年過去了，你們可能慢慢失去二人拍拖的時間。你們想念這些時光嗎？不如現在立即約時間，重新體會拍拖初期你們最喜歡做的活動。

生活總有美好的時光！夫婦兩人不時重溫往事，可能就會發現，身邊人正是美好生活的來源。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第534期]

上 / 下一篇新聞