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Happy PaMa 教得樂 第534期

Happy Pa Ma

婆媽內心小劇場：「你額頭上嘅間條係咩嚟㗎？」

【明報專訊】自問不算是十分貪靚的人，但自投身社會工作後，我出門前都會化點妝，希望給人精神奕奕的感覺。生小孩前，每天時間總是很充裕，况且那種小妝只需5分鐘，甚至不覺得佔用了時間；但生完大女後，這短短的5分鐘都變得奢侈，不過畫條眉還是有能力做到的；到細女出生後，能帶着她們出門已經是成就，面容是怎樣的都不再重要，反正我都沒時間照鏡。忙碌一整天後，我從前洗完澡會用3分鐘塗護膚品，現在都改為躺在沙發上，看點沒營養短片，吃點垃圾食物，好好放鬆一下。

媽媽的臉 助女兒建立審美觀

久而久之，我已忘了化妝護膚的習慣，有天突然意識到，現在防曬都沒塗便出門了，雖然短時間未看到太大變化，但很可能皮膚已加速衰老了吧，預料不久的將來我就會後悔。於是我努力提醒自己至少要塗防曬才上街，我選了帶點遮瑕度的防曬霜，每次出門整理好小孩們的行裝後便快快手抹上臉。有天，可可對我說：「媽媽你搽咗呢個cream好靚呀！」我道謝後心想，我塗上後的確覺得自己膚色變均勻，但那是自我感覺良好的程度，我以為只有自己才看得出分別，於是我追問她：「有咩靚呀？你覺得我搽咗有唔同咩？」她竟然回答：「有呀，你搽完塊面好似好滑咁。」

原來阿女如此留意我塊面！我知道母女眼裏出西施，我們總是互相欣賞，每次我問她媽媽美嗎，她都會給我「靚」這個標準正確答案，但沒想到她竟然留意到這麼細微的變化！於是除了問她我美不美這膚淺問題外，我們亦探討了深度題目：「你覺得媽咪塊面有無嘢唔好睇㗎？」她說：「呢度有啲紅點囉。」那是斑。我的臉除了訓練可可的觀察力外，也助她建立了自己的審美觀。

內外滋養 做個好榜樣

最近，可可和我聊天的時候，按了按我的額頭，問了很尖銳的問題：「媽咪，你額頭上嘅間條係咩嚟㗎？點解我無嘅？」我解釋，那些是皺紋，老了才有的。有天我們自拍時，一起做各種表情，我絕無欺場用盡我面上每塊肌肉，理所當然會擠出那些「間條」，然後我看到可可很不自然地擠眉弄眼，我問她在做什麼，她說：「我想喺額頭整啲一條條出嚟。」我說不用啦，難道她覺得漂亮嗎？她答：「唔靚，但當裝飾吓。」

對於可可指出我皮膚上的細節，本性豁達的我一點都不介懷，只覺得很好笑，不過有時我也會想，長此下去，我可能真的會愈來愈不修邊幅，甚至邋邋遢遢。作為兩女之母，應該以身作則做個整潔好榜樣，適逢年尾，就為新一年訂下變靚目標：躺沙發滑手機的3分鐘還給護膚，再忙也要吃得健康，最好做點運動、翻幾頁書，內外都滋養一下。

文：婆婆媽媽

作者簡介：年紀不大但愛歎茶，生女前生活像個婆婆般悠閒自在；全職湊兩女後變成婆婆媽媽，育兒每件小事都是大件事，雖然有時感慨瀟灑不再，但抱住兩個寶貝就甜蜜幸福滿載。

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[Happy PaMa 教得樂 第534期]

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