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副刊
Happy PaMa 教得樂 第534期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：校長的善意

【明報專訊】小時候，我曾在跑馬地一間佛教小學念過3年，學校規模不大，師生間非常緊密。我特別喜歡親切又謙厚的謝忍之校長，最愛放學跑到教員室纏着她，聽她讚我乖孩子。完成小三那年，家裏把我轉到跟弟弟念同一所公立小學，離校後我年年給謝校長寄聖誕卡問候，也年年收到校長「冬日平安」的溫暖祝福，教我滿心歡喜。待再長大了點才想到，我卡上的聖誕，跟校長信奉的「聖誕」豈是同一回事？但校長從沒戳穿。

那時在她的小學裏，每逢釋迦牟尼佛誕生的日子，全校師生都聚到操場。我們安靜地在長長的隊伍中等候，終於到隊頭了，看見一尊莊嚴的小佛像，安坐在精緻的盒子裏。校長教我們合十，拿起小水勺舀一匙水給祂灌沐。我小心翼翼地照做，感到迷糊又新奇。多年後讀到《浴佛偈》——「我今灌沐諸如來，淨智莊嚴功德聚，五濁眾生令離垢，同證如來淨法身。」

校長慧心如炬，從不輕易受到小學雞冒犯，總是相信孩子的善意（這裏還有一件小事，以後有機會再聊）。她那樣的寬仁大度一直留存在我心中，成為大人的典範。搬家後，幾次路經跑馬地，我都刻意繞路回校探望。幾年前得知，謝校長活到九十有三安詳捨報，我心存感恩。

聖誕之外 各有念記

我記住了親愛的校長，也沒忘記自己的愚鈍和局限。小小的我曾經以為人人都慶祝同一個在馬槽降生的小孩。但其實，在一年之末至新年伊始之間，世界各地的人各有念記。

寬扎節（Kwanzaa）從12月26日延續至翌年的1月1日，高潮是在第六天舉行的卡拉穆公共盛宴。這個節日由非裔美國人Maulana Karenga在1966年倡議訂立，鼓勵黑人社區擁抱和傳承自己的文化歷史。跟我同代的人大概都從美國影集Friends裏知道光明節（Hanukkah），一身犰狳裝扮的Ross向兒子解釋家族的猶太根源，滿滿的喜劇效果。光明節是個充滿力量的節日，紀念猶太人在2000多年前以寡敵眾，從希臘塞琉古帝國國王手中奪回耶路撒冷的聖殿。據說那時，聖殿的燈台只以一罐橄欖油，便奇蹟地在12月25日至1月2日間，點燃了8個日夜，所以這個節日後來以燭台為記。

當然還有華人文化的冬至，我們在北半球全年最短日照的那個晚上，跟家人聚首吃湯圓，慶祝迎接太陽的日子。雖然團圓對很多香港人來說愈來愈不容易，但思念能穿透時空地域。在2024年的最後一日，容我祝福大家活得坦蕩平安，心靈團圓。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第534期]

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