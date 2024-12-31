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副刊
Happy PaMa 教得樂 第534期

Happy Pa Ma

媽媽維特：蝕咗底？

【明報專訊】細仔因成績優異，獲學校贈送3張100元書券作獎勵。幾張書券藏了大半年，他才想起可以使用。為了使用時可以寬裕一點，他聽我建議帶了兩張書券，另加15元現金到書店，打算買心儀的書。

他高高興興地回來，我問他買了什麼給自己。不出所料，他買了一冊他很喜歡的系列漫畫，他本身已有好幾冊，也不時會去圖書館借閱。讓我意外的是，他使用了一張100元書券，卻只買了一本57.8元的漫畫。他非常清楚，沒使用的餘額是不會找續的，但對於放棄那40多元，他卻沒有半點介懷。

100元書券換來57.8元漫畫

我細看銷售收據，漫畫一冊原價68元，剛巧書店有八五折優惠，折實只要57.8元。細仔說，如果買兩冊，就要115.6元，他帶的15元現金剛好差了一點點。他又不想動用兩張券，買3冊那麼多，所以就只買一冊算了。

我老公一聽，衝口而出說：「咁咪即係蝕咗底，白白無咗40幾蚊啊！」

我當刻意識到，阿仔此行是為了享受「自由兌換自己所得獎勵」的快樂，始終是值得開心的事，如果將之定性為「蝕底」，就相當於否定其價值了。於是我嘗試「兜番」，修正老公的說法：「都唔係白白無咗嘅，其實係買了好好嘅經驗啊，之後會更加識得善用……」

阿仔聽見我們的反應，意識到自己似乎做了一件蠢事，隨即嘗試自辯：「唔係呀，就算蝕咗，都唔係我蝕，係學校蝕之嘛。」

老公糾正他的概念：「當然唔係學校蝕啦。學校送咗畀你，就係屬於你嘅錢。」

我十分明白，這時兩父子所表達的，是不同層面的東西。老公是大人，談的是物質世界的理性概念；但阿仔畢竟是小孩，尤其在壓力情景下（例如自己被指做了蠢事），難以使用準確的語言概念，向大人表達他的內心感受。其實，他內心的感覺大概就是——「那是學校送給我的獎勵，無論我買了什麼，我都是得到了獎勵，而不是損失了東西呀！」的確，孩子真心不覺得自己有什麼蝕底，覺得蝕了、有損失的，其實是我和老公吧。

趁機教導善用金錢

儘管明白他的心情，我還是覺得要借這個機會，教導阿仔珍惜和善用金錢。我說，雖然那筆錢買不到多一本書，但也可以用來買文具；同時又教他「實務操作」的心得，即是如果拿到收銀處付款時，才發現未用的餘款那麼多，可以即時跟收銀員說暫不付款，去看看還有哪些東西可買，消費者有權這麼做，不用擔心尷尬。

阿仔說，他真的不覺得自己需要買其他東西啊。我心想，阿仔購物慾低，其實也是好事，反映了他內心的簡單和滿足。不過還是提醒他，自己沒有需要，也可以想想其他人會否有需要呢？例如可以買原子筆給媽媽啊。他聽了，恍然大悟。

第一次使用書券，對阿仔是個好經驗，也給我不少反思。孩子從來心思簡單，只是從大人反應中，意識到自己行事是得是失。當他發現自己可能蝕底後嘗試自辯，大人或許視為阿Q想法，其實那是一種自我安慰和保護，是他情感層面的重要一環。我覺得，和孩子溝通時最重要的是empower孩子（讓他感到有能力），而非弱化他的能力感，這往往是大人容易忽略的。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第534期]

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