明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第534期

Happy Pa Ma

親子筆陣．民房四寶：2024年，以什麼作結？

【明報專訊】去年大概這個時候，與幾位牧者徒步走上西高山，看着遠處漸漸西沉的紅日，默默為這個熟悉卻又陌生的城市禱告。2024年將會是怎樣的一年？那時我們都不知道，明白作為一個普通人，我們都沒有能力為這時代作什麼大事，這也不是我們留下來的原因。而我，只想在貧窮人身上作一點微小的服侍。 即使大環境仍然崩壞，即使生活仍會遇到令人失望的人和事，我們總要提醒自己不要麻木，同時更重要的，就是在能力所及之處繼續堅持活出美善，這是我們在失望中繼續前行的動力，盼望我們的選擇也能成為孩子們的榜樣。

讓無家者感受久違的尊貴

這幾年，有機會接觸一些無家者，他們各自有着自己的故事，也有着自己的限制，身體上、精神上、人際關係上、家人溝通上……也許「我是誰？」這類問題對他們來說，早已沒有意義。露宿街頭，是迫不得已，不可能習以為常，可是，世界似乎已把他們遺忘，至少他們是這樣相信，也慢慢忘記了自己的身分，只在城市中過着漂泊不定的人生。事實上，他們跟我們一樣，每一位都是有名有姓的人。我很想給他們應有的重視，被別人記得起、看得見。

感恩的是，這幾年遇上幾位同樣關心無家者的朋友，無論活得多忙多累，這幾位把無家者看得比自己尊貴的朋友，每個星期，總會預留某個晚上，走進別人不太願去的地方，探望別人不太願意接觸的生命，風雨不改，是約定，也是使命。我常說，時間就是愛，你把時間花在哪裏，你所愛的就在哪裏。這些年他們花上的時間，都使無家的一群人感受到一份久違了的尊貴。在2024年即將結束的時候，我們很想為所記掛的無家者作一件美事，嘗試邀請他們一起晚飯，同慶普世歡騰的聖誕。

分享紅酒 以愛作結

可是，要找一個願意接待無家者吃飯的地方，實在不易，也明白當中的困難。沒想到的是，就在他們經常流連的不遠處，有餐廳老闆竟然願意給我們包場，不但分文不取，還親自留下來款待每一位客人，請廚師給大家預備了各款招牌菜，視他們為上賓。

然而，一群素常不太習慣與人接觸的無家者，會願意前來參加麼？這一夜的聚餐，共有39人，大家都沒有爽約。坐在我旁的男士，早前神神秘秘地說會有禮物帶給我，忽然從袋子裏拿出兩瓶紅酒來，只因記得我曾說過喜歡喝紅酒。原來，他月前收到兩張超市券，一直捨不得用，特意留待這晚買來紅酒跟我和大家分享。當下的我，實在感動得說不出話來。

我留意到同桌另一位街友，靜靜地吃着吃着，也在暗暗落淚，是想起過去不愉快的經歷麼？他說：「不，今晚真的很開心，我只是已記不起，有多久沒有坐在一間餐廳裏吃飯……」我陪他在流淚。

日子一天一天地過，2024年，感恩以愛作結。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第534期]

上 / 下一篇新聞