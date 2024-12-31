親子筆陣．民房四寶：2024年，以什麼作結？

讓無家者感受久違的尊貴

這幾年，有機會接觸一些無家者，他們各自有着自己的故事，也有着自己的限制，身體上、精神上、人際關係上、家人溝通上……也許「我是誰？」這類問題對他們來說，早已沒有意義。露宿街頭，是迫不得已，不可能習以為常，可是，世界似乎已把他們遺忘，至少他們是這樣相信，也慢慢忘記了自己的身分，只在城市中過着漂泊不定的人生。事實上，他們跟我們一樣，每一位都是有名有姓的人。我很想給他們應有的重視，被別人記得起、看得見。

感恩的是，這幾年遇上幾位同樣關心無家者的朋友，無論活得多忙多累，這幾位把無家者看得比自己尊貴的朋友，每個星期，總會預留某個晚上，走進別人不太願去的地方，探望別人不太願意接觸的生命，風雨不改，是約定，也是使命。我常說，時間就是愛，你把時間花在哪裏，你所愛的就在哪裏。這些年他們花上的時間，都使無家的一群人感受到一份久違了的尊貴。在2024年即將結束的時候，我們很想為所記掛的無家者作一件美事，嘗試邀請他們一起晚飯，同慶普世歡騰的聖誕。

分享紅酒 以愛作結

可是，要找一個願意接待無家者吃飯的地方，實在不易，也明白當中的困難。沒想到的是，就在他們經常流連的不遠處，有餐廳老闆竟然願意給我們包場，不但分文不取，還親自留下來款待每一位客人，請廚師給大家預備了各款招牌菜，視他們為上賓。

然而，一群素常不太習慣與人接觸的無家者，會願意前來參加麼？這一夜的聚餐，共有39人，大家都沒有爽約。坐在我旁的男士，早前神神秘秘地說會有禮物帶給我，忽然從袋子裏拿出兩瓶紅酒來，只因記得我曾說過喜歡喝紅酒。原來，他月前收到兩張超市券，一直捨不得用，特意留待這晚買來紅酒跟我和大家分享。當下的我，實在感動得說不出話來。

我留意到同桌另一位街友，靜靜地吃着吃着，也在暗暗落淚，是想起過去不愉快的經歷麼？他說：「不，今晚真的很開心，我只是已記不起，有多久沒有坐在一間餐廳裏吃飯……」我陪他在流淚。

日子一天一天地過，2024年，感恩以愛作結。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第534期]