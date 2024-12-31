明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第534期

Happy Pa Ma

好去處：食可樂味大餐 沉浸「紅魔」足球世界 歎紅色假期 chill住迎接新一年

【明報專訊】紅色會令你聯想起什麼呢？是公眾假期？還是新一年的熱鬧氣氛？以下兩間酒店最近推出全新主題房間，無獨有偶均是以紅色做主調，讓大小朋友在新一年隨時可替自己策劃一個紅色假期。

住客享免費自助晚餐、博物館導賞

大小朋友都熟悉的「可口可樂」，除了是汽水飲料，多年來亦推出不少特色產品，在香港沙田小瀝源更有一間「香港可口可樂博物館」，不知大家有沒有參觀過呢？鄰近博物館的沙田帝逸酒店最近就設置了兩間「可口可樂」主題客房，房內除有一系列「可口可樂」佈置外，住客更可享「可口可樂」主題自助晚餐及免費參與「香港可口可樂博物館」導賞活動，十分抵玩！

「可口可樂」主題客房共有2個房型，分別為1牀及2牀房，其中2牀房更可以透過窗口眺望博物館。房內佈滿各種主題家品，包括咕𠱸、鬧鐘、小夜燈和面巾，就連鏡子都換成可口可樂主題呢！記者最喜歡的，要數那個主題冰箱，除了設計特別，裏面6瓶汽水及2瓶玻璃樽裝礦物質水更是免費贈送，令staycation變得更chill！

至於主題房，住客入住當天可享免費雙人自助晚餐，自助餐餐廳Alva House亦在活動期間加入「可口可樂」主題食品，除一系列節慶美饌外，還有以可樂入饌的燜和牛肋條、豉油雞，以及可樂造型的香蕉朱古力蛋糕、栗子戚風忌廉蛋糕及多款傳統節慶甜點。非住客享用「可口可樂」主題自助晚餐，亦可免費獲贈「可口可樂」禮品、薄荷香橙可樂特飲或鴨屎香檸檬可樂特飲一杯（款式輪流供應），同時亦可獲「香港可口可樂博物館」參觀名額，博物館特別預留2025年2月28日前逢周五下午4時30分至5時30分的導賞名額予主題房住客及主題自助晚餐客人，名額30個，先到先得。

■INFO

「可口可樂」無限饗樂住宿

日期︰即日至2025年2月28日（預訂日期至2025年2月25日）

房價︰$1830起（2位成人及1位12歲或以下兒童，3天前預訂）

查詢︰3653 1188

地址︰沙田源康街1號帝逸酒店 ●

欣賞主題擺設 房內一較球技

有「紅魔鬼」之稱的曼聯，進駐香港海洋公園萬豪酒店，讓大小球迷都可以在2間充滿曼聯主題用品和擺設的房間內感受紅魔軍團的氣勢，沉浸在足球世界之中！

酒店的2間 「夢想客房」分別為行政套房和家庭房，2間房都注入非常多曼聯元素，如牆身海報、掛畫、小擺設，甚至有撥輪式電話、足球、公仔、曼聯相關書籍和錄影帶等。其中行政套房更放置了足球機，衣帽間設計也猶如主場球員更衣室等，相信球迷來到除了打卡，細心欣賞每一件物品都足夠消磨一整天。

■INFO

曼聯夢想客房住宿

日期︰即日至2025年5月25日

房價︰家庭客房$2000起，行政套房$4000起（2位成人及1位11歲或以下兒童，未連稅）

預訂及查詢︰bit.ly/4iRny6H

地址︰香港仔黄竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店

文︰顏燕雯

小模特兒︰粒粒

[Happy PaMa 教得樂 第534期]

上 / 下一篇新聞