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副刊
Happy PaMa 教得樂 第534期

Happy Pa Ma

家家有禮：逛跨世代玩具展覽 主題遊樂區玩個夠

【明報專訊】小朋友夢寐以求的地方，當然是放滿玩具的玩樂天堂！Wise-Kids慧思創智剛於中環開設新店，集合了大大小小不同品牌的玩具。特設的品牌專區中，包括多個受歡迎的國際玩具品牌如Playmobil、Steiff泰迪熊等，也有促進認知和批判思維發展的STEM玩具系列。

新店更設有一個免費開放的個人珍藏玩具展，當中不少珍品有超過50年歷史，甚至帶着傳奇故事，包括Steiff Club會員限量版紙質泰迪熊，世界上最古老的法國洋娃娃製造商所製的Petitcollin Dolls，設計於1978年的椰菜娃娃，還有Playmobil紀念30周年的1:1騎士人偶等。展覽中所有玩具收藏品都是首次對外展出，爸媽可與孩子們游走不同年代，探究這些跨越世代的玩樂寶貝。新店另設付費的主題遊樂區playroom，有各種主題的玩具讓孩子隨意玩耍，孩子們可在特別設計的環境，按照自己的方式自由探索，發揮想像盡情玩自己喜愛的玩具，創造快樂的回憶。

■INFO

Wise kids

玩具展開放時間︰上午10:30至晚上7:00

Playroom開放時間︰上午10:30至晚上6:15

Playroom收費︰$169（1成人1小童，每節1小時45分鐘）

Playroom預約︰6127 8223

地址︰中環都爹利街6號印刷行地下

查詢︰2868 0133

■送Wise kids Playroom（中環店）入場券

Wise kids送出Wise kids Playroom（中環店）入場券予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額20個，每人可獲入場1節（1成人1小童），（圖3）。有興趣的讀者請於1月6日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：Wise-Kids慧思創智的新店設在哪一區？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第534期]

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