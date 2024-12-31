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Happy PaMa 教得樂 第534期

Happy Pa Ma

好書推介：細味繪本小故事 啟發迎新年

【明報專訊】大小朋友，你們憧憬2025年要怎樣過呢？書店「繪本．空間」創辦人王淑蕙（Apple）推介了3本非常有趣的繪本，分別是《浣熊的房間》、《上學快來不及了！》和《貓與小鳥》，細味其中，或許能獲得啟發。

《浣熊的房間》是一個關於斷捨離的故事，主角浣熊小哥去了朋友的家玩，發覺對方的家窗明几淨，浣熊小哥決心仿效，於是通過擺地攤，把家中所有雜物統統送出去，結果，牠如願換來一個清爽又簡潔的房間。Apple笑言：「每逢年尾，我們都習慣整理一番，希望新一年，地方更乾淨。但這本書亦同時令人聯想起，其實人生亦有很多事情需要去整理。」

沒多久，浣熊小哥便覺得房間太空洞，很不自在，於是又再展開一場尋找失物之旅！幸好有驚無險，牠最終都尋回所有寶物，並重置於房間，浣熊小哥也繼續開心、滿足地生活。「斷捨離是需要做的，但目的不是為了放棄一些東西，而是通過這個過程，找到自己真正覺得重要的東西。」Apple寄望新一年，大小朋友都可以在生命中「斷捨離」，藉此更加認識自己。

橫掃多個國際大獎的《上學快來不及了！》，用很誇張的畫風，描繪一個小男孩飛奔趕返學校的場面，距離到達校園的時間僅餘13分鐘，但途中卻充滿阻滯！Apple表示，最初讀者都會以為，男孩奔跑是因為他害怕上學遲到會受罰，但事實非然，「原來他拚命奔跑的真正原因，是想趕及上午8時前回到學校，看百年一遇的日環蝕」。新的一年，我們又是否像這個小男孩，願意為閃閃發光的事物而全力奔跑呢？

《貓與小鳥》是Apple近來很喜歡的一本繪本，講述每天辛勤工作、職責是把雜亂細樹枝整理好的貓先生，偶遇前來求索樹枝的小鳥。雖然貓先生不明白小鳥為何求樹枝心切，但見到牠急得快要哭出來的樣子，遂答應每天給小鳥一根樹枝，而小鳥拿了第7根後，便跟貓先生道別，因為她要趕着築巢生BB了。

Apple說：「貓先生並非以高高在上的姿態去幫助弱勢的人，牠只是施一個很小的憐憫，每天給小鳥一根樹枝，但對小鳥來說，牠真的施予了愛；與此同時，其實小鳥也照顧了貓先生的情感需要，因為故事發展下去，是貓先生每天都很期待小鳥的到來。」她又分享了一段蠻有意思的說話：「人一生來到世界，其實沒有什麼 『擁有』，只有很多『相遇』。怎樣對待和感受這相遇，是可以選擇的。不是單向，是彼此。」在新一年，Apple祝願大家都能活好自己，並與別人同行。

[Happy PaMa 教得樂 第534期]

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