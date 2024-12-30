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健康

醫言有理：醫學院臨牀教師 一人兼數職

【明報專訊】香港有兩所一流的醫學院，世界排名一直名列前茅，醫學院內的優秀教師功不可沒。臨牀教師一人兼三職，包括優秀臨牀服務、出類拔萃的科研及出色的教學，缺一不可。資深教師還需要投入校內管理工作及校外公職，這是第四職和第五職。校外公職包括本地及海外事務，如醫管局、衛生署、醫務委員會、香港醫學專科學院、各專科學會等；優秀的教師在海外學術及專業機構佔一席位，可為港爭光。

學術研究關乎續約升職

醫學院培訓一名優秀的臨牀教師殊不容易。畢業醫生完成1年實習後，需要接受至少6年專科訓練，經過無數考試和評核，才可以成為合格專科醫生，而這只是邁向成功的第一步。

有志在醫學院發展的專科醫生，同時需要及早投入科研工作；萬事起頭難，好的開始非常重要。全球科研事業競爭激烈，成功殊不容易；充足的研究經費、合拍的團隊、資深的導師、足夠的地方空間、緊密的國際網絡，全皆重要；醫生還要有充足的工作時間。教師續約升職，大學有嚴格要求，尤其學術研究一項，與國際一流大學的標準看齊，甚至超越，絕不馬虎。

優質教學，同樣知易行難。醫學知識如金字塔，既闊且高；傳授醫學知識經驗，宜深入淺出。學而優則教，好教師需要花時間、用心機、費心力，全心做好傳承工作。

大學教師在醫院的臨牀工作，與醫管局員工看齊，包括門診及住院服務，還要晚上當值，隨時on-call 72小時。醫學院教師們對提升醫療服務水平，引入新醫療技術，同樣作出重要貢獻。不成文規定大學教師的臨牀工作時間約佔「正常工時」五成半，但一般遠超此數；超時工作屬常態，家人體諒非常重要。

大學臨牀教師屬「稀有人種」，需要小心栽培和保護。近日城中熱談「第三間醫學院」，大學臨牀教師入職機會將增加，有心有志之士將來可大展拳腳。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

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相關字詞﹕梁憲孫 醫言有理 醫學院

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