明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

港大兒科前線：毒性壓力傷害兒童身心

【明報專訊】「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金」今年8月舉行了第二屆頒獎典禮，一班兒科同事與來自學校、社福機構和不同界別嘉賓一起，為得獎的190名有長期疾病、有特殊教育需要或來自基層家庭的學生慶祝，分享他們的喜悅和聆聽他們的感人故事。頒獎禮上發布了最新的香港兒童健康狀况和為香港孩子制訂的「兒童全面正向身心指數」。在新冠疫情期間，學生長期缺乏户外運動和社交學習機會，體質、精神健康和生活質素都急速惡化，全面正向身心指數大幅下降。

家人支援 壓力可轉化成長經驗

壓力是孩子成長過程中必會面對的經驗。不少科學研究把壓力分為3個層次：良性壓力、可承受壓力及毒性壓力。孩子每天在交友、學習、面對新事物和考試等方面遇上挑戰，適量良性壓力可改善精神集中，加強身體機能和反應，從而提升孩子表現。當孩子遇到不幸事或挫折，如親人離世和生病，身邊的父母家人、朋友教師能成為最重要的支援和緩衝（buffer），陪伴孩子面對困難，令可承受的壓力轉化為正面的成長經驗。

相反，當孩子受到過量而缺乏緩衝的壓力時，這些毒性壓力會傷害兒童的腦部和身心發展。長期在過度壓力下成長的兒童會出現焦慮不安和其他心理問題，更會出現持續負面情緒和行為。如沒有適時支援照顧或適當處理，這些心理壓力和負面情緒，會令精神健康問題發生的風險大大增加。

兒童的情緒和行為問題受多種因素影響，涉及孩子個人因素，如體質、性格、遺傳特徵、健康狀况等；家庭因素如父母親職能力、管教技巧、精神健康、心理和身體狀態、婚姻和經濟困難等問題；還有父母與孩子互動因素，包括親子關係和互動模式，家長過度焦慮和情緒壓力亦會導致家庭功能失調，影響孩子腦部發展和身心成長。

許多時候各個因素會互相影響，家長和教師需要深入了解孩子的情况，安排適時評估和支援，才可以把握最佳介入時間，為孩子提供適切成長和學習環境。

均衡營養、適當親子活動、充足睡眠和運動，是孩子健康成長關鍵。2025年1月11日是香港學校體適能獎勵計劃35周年紀念頒獎典禮，將在啓德體育園室內場館舉行健康講座展覽，與近1萬個學生和家庭一起慶祝，鼓勵兒童和家長多做運動提升體適能，構建一個健康的香港。

文：葉柏強（香港大學兒童及青少年科學系臨牀教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕精神健康 壓力 正向身心指數 兒童健康 港大兒科前線

上 / 下一篇新聞