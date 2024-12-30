明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

替假讓護老者唞一唞 一句「好在有你」勝萬金

【明報專訊】香港社會老年化，愈來愈多照顧者為照顧家人付出無數心力；然而，照顧者本身也需要支持與休息。如何讓護老者可以休息而行更遠的路？一個創新工種——「替假護老者」應運而生，正好團結社區力量支援護老者。

阿萍（化名）是一名替假護老者，她上門看顧長者，讓護老者得以暫時放鬆喘息。透過阿萍的故事，讓大家理解這個新工種的重要，期望有更多人能投入其中，成為守護長者與護老者的溫暖力量。

阿萍自幼承擔照顧家庭的責任。她在單親環境下成長，母親有長期精神問題，她很早便成為母親的照顧者。從一開始提醒吃藥、陪伴就醫，及至母親患上認知障礙症逾10年，更曾跌倒入院接受手術，之後出院照顧等，這些日常責任伴隨了阿萍40多年光陰，令她深感替假護老者的重要。

依長者狀况簡單互動 玩桌遊、運動

由於阿萍承擔起繁重的家庭照顧責任，無法從事全職工作，僅能以兼職為生。直到母親過世後，約50歲的她決心把自己多年累積照顧經驗投入老人院舍服務，她考牌成為保健員，但院舍繁重的工作，與她原本想關顧長者心靈需要的期望有出入。直至她在長者中心做義工時，得知有「替假」護老者這個工作計劃，便參加了24小時專業培訓課程。阿萍表示，這次培訓讓她學會了如何「助人自助」，學會了一些專業知識和技巧，發覺自己更適合在上門照顧長者的服務中發揮。

替假護老者的工作時間具彈性，按護老者需要安排服務，主要是以2小時為單位的上門服務，讓護老者有短暫休息時間。阿萍上門後，會依據長者狀况作簡單互動，如與他們玩桌上遊戲和做伸展運動。她說玩桌遊不需要太多規範，阿萍會根據長者的能力與喜好調整玩法，如一些簡單顏色分類和數字配對遊戲，不但為長者帶來樂趣，也有助於維持他們的認知能力。此外，拉力帶伸展也是她常用的活動之一，強健筋骨，同時增添生活動力和彼此之間的互動。不少長者也熱中於這項活動。

耐心+真誠 打開長者心扉

這樣的陪伴和支持看似簡單，但阿萍表示作為替假護老者，其中最重要的是有耐心與細心觀察。她曾遇過有長者因為認知障礙或情緒問題，不願意接受外人幫助。記得有名長者第一次見到阿萍上門，便立刻鎖上房門，不願與她見面。然而，阿萍憑着耐心、真誠，逐漸贏得了對方信任。多次上門後，這名長者甚至主動與她聊天及分享生活。阿萍成為了這名長者情感支柱，她的傾聽與理解，讓對方獲得一份來自外界的關愛，而最深刻和感動的是，長者有一次在阿萍臨走前問：「下次幾時嚟？」讓她覺得自己並非單純在履行職責，而是與服務對象建立了連結，成為彼此期待與掛念的關係。

在另一個服務經歷中，阿萍遇到了一個特別家庭。這個家庭的照顧者需要同時照顧行動不便的母親和情緒不穩的妹妹，家中常常出現緊張氣氛。有一次，她一入門口便聽到3人衝突的吵鬧聲，發現照顧者疲憊不堪，她馬上向機構社工匯報，照顧者表示要外出喘息的空間，阿萍就為媽媽和妹妹提供短暫陪伴，讓照顧者可以休息。確實，由於阿萍的背景和過往照顧經驗，面對這些情况能展現優秀的應對能力。從年幼開始，阿萍就一直悉心照顧有精神健康問題的母親；這經歷不僅使她對照顧者的需求有深刻理解，也讓她有敏銳的觀察力和豐富的溝通技巧。最後，照顧者回來後說一句：「好在有你。」這短短的數字勝過千言萬語，有這個和事老在場陪伴和聆聽，為這個家庭帶來和諧氣氛。這些溝通和回應成為她工作最大意義和滿足感。

適當傾聽 為長者與護老者減壓

阿萍認為，要成為一名優秀替假護老者，需要的不僅是基本護理知識，更需要有耐心和具備一顆包容的心。每一個家庭情况不同，每一名長者需求也不同，替假護老者需要有觀察力，能夠敏銳地捕捉到細微的情緒變化，並能根據不同需求調整溝通方式。她強調，耐心與真誠是贏得信任的關鍵，而適當的傾聽和支持則能有效減輕長者與護老者的壓力。此外，阿萍認為替假護老者非單純在履行職責，她的角色不僅僅是照顧，更是有質素的陪伴，護老者本身對上門服務的期望並不是要即時提供護理或認知訓練，而是有人在家中陪伴和聆聽，讓護老者可以放心出門做一些要緊事務如去銀行、看醫生，又或自己輕鬆一下，甚至有照顧者趁機好好睡一覺。這份安心，是一種無價的支持。

對於替假護老者這個新工種的長遠發展，阿萍充滿信心。她相信能夠成為護老者的重要支援，並為他們提供足夠的身心支持。尤其在壓力重重的照顧工作中，替假護老者的陪伴能讓護老者有機會追尋自身的興趣和社交生活，不讓照顧工作忘卻自身的需要和生活，甚至有多一些的空間思考生活的目標，開啟第二人生。

最後，阿萍鼓勵有心服務社區和長者的人士，考慮成為替假護老者。她表示，這份工作最有價值的不是收入，而是一份人與人之間的溫暖；期待更多人理解並支持這項工作，讓更多護老者得到喘息空間。

■免費課程

加入替假護老者行列

香港老年學會與3間非牟利機構（救世軍、基督教家庭服務中心及聖雅各福群會）獲維拉律敦治‧荻茜慈善基金贊助，推動「陪住你」上門看顧支援計劃。

替假護老者證書課程

對象：有意成為替假護老者，服務未有接受長期社區照顧服務的長者和護老者

目的：提升替假護老者的護老心態和能力，為照顧者及長者提供居家照顧或社區生活支援，協助處理日常生活需要和提供心理及情緒支援，讓照顧者得到喘息空間

費用：免費

查詢及報名：

香港老年學會：2775 5155

救世軍油麻地長者社區服務中心：2332 0005

基督教家庭服務中心：3613 0752

聖雅各福群會：5110 0354

文：盧家偉（香港老年學會服務經理）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網: health.mingpao.com

電郵: feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕護老者 照顧者支援 照顧者 替假護老者 人生下半場

上 / 下一篇新聞