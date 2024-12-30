兒言自得：家有一老 如有一寶

因教養問題疏遠家中兩老

令兩老大惑不解的，是兒子和媳婦為什麼好端端要搬到既遠離父母，上班也要個多兩個小時車程的新居。趁媳婦不在的時候，他們向兒子問個究竟，小李向來不懂說謊，終於吐出原委。原來是媳婦不認同老李夫婦教養孫兒的方法，認為他們和孩子相處日久，會對孩子成長有不良影響，搬家是避免孫兒和祖父母太多接觸。兒子的解釋令老李夫婦既憤怒，又氣苦，他們覺得一生都是為了兒子，對孫兒也是愛護有加，卻落得如此下場，只覺滿肚委屈。「她老公也是我養大的，不是挺不錯嗎？竟敢說我不懂教孩子？」李夫人在電話搶着說。

年輕父母和家裏老人家因教養孩子意見不合而疏遠的例子，屢見不鮮。本來大家都希望把孩子養得健健康康，品學兼優，但由於方法有異，往往各持己見引致各走極端；這或許是時代不同或「代溝」使然吧。但總歸是一家人，即使兩代意見分歧，一旦家有變故，例如孩子患病，年輕父母欠缺經驗，往往不知所措，六神無主，那時唯有向和自己最親近，也是最可靠的父母求助。本來惹人討厭，會「教壞」孩子的老人家，反成了家中之寶，定海神針。

孩子患病 造就婆媳冰釋前嫌

多年前，我的病人中有一名早產男嬰，他是家中第二名孩子；父母小張和玲玲還年輕，玲玲因為大女兒的教養問題和婆婆發生了矛盾，婆媳之間關係很不愉快。婆婆年輕守寡，獨力養大兒子，覺得是媳婦唆擺兒子疏遠自己，和兒媳不相往來已有一段日子。到第二名孫兒出生，不幸極度早產，還患上肺功能不全、腦出血、肺動脈導管不閉等早產併發症，以及接二連三的細菌感染。小張夫婦三天兩頭便接到醫院報告嬰兒危重的電話，弄到夫妻倆疲於奔命。小張忙於工作，玲玲一人要挑起照顧後勤的責任，既擔心醫院裏小兒子安危，想多留在醫院陪他，又害怕家裏大女兒沒人照顧，令玲玲瀕於精神崩潰邊緣。不知如何是好之際，婆婆突然到訪，並提出願意和兒媳同住，分擔玲玲的工作。

婆婆在玲玲最需要時伸出援手，無異大旱時天降甘霖，亦令玲玲明白到「家有一老，如有一寶」的道理。當家有急事，求助無門的關鍵時刻，能夠無條件，不計前嫌，又有經驗，有能力兼有時間全心全意幫忙，除了老人家還有誰？

嬰兒病况日漸好轉，玲玲和婆婆不但冰釋前嫌，更學懂互諒互讓，婆媳漸漸變成母女般親密。想不到孩子的病成了她們感情的催化劑。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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