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健康

中醫學×物理學 解讀無形的經絡氣脈

【明報專訊】現代醫學發展中，中醫與西醫的理論基礎常被拿來比較。

中醫所說的「氣」、十二經絡、奇經八脈等，用西醫解剖學方法，無論在人體還是動物裏都找不到。然而，眼睛看不到的東西並不代表它不存在。應如何從現代西醫角度，去理解這些肉眼看不見的東西呢？

中醫理論建基物理現象

在中學時期學習科學可分為3大類：化學、生物學和物理學。西醫主要建基於化學和生物學理論，而中醫則較多建基於物理學和化學概念。因此，當有人質疑中醫是否科學時，如單純從西醫生物化學角度來看，往往會忽略中醫理論中很多建基於物理現象的推論。

中醫起源與道家思想和醫學理論密切相關。在中醫發展的年代，科學革命尚未發生，也沒有電力和精密儀器，因此很多理論都是通過人體感受，以及古代醫學家對天象觀察而發展出來。這使現代人用精準物理學儀器和理論去理解中醫理論時，會遇到一定困難。

「氣」是能量 游走經絡

中醫理論中最重要的概念之一是「氣」。中醫強調五臟六腑都有不同的氣，經絡中有氣在游走。在中醫文獻中所說的氣，其實是一種能量，這種能量在身體中運行，但因為能量很微弱，需要精密儀器才能檢測得到。

有人質疑，用西醫解剖學的方法，無論是解剖人體還是動物，都看不到中醫所說的經絡存在。經絡走向與血管、淋巴和神經系統並不完全一致。但這個現象可以用現代科技來類比理解：就像我們解體一部智能手機，可以看到晶片、零件和電路板，但卻看不到5G網絡信號或Wi-Fi信號，更看不到GPU運算的情况。這是因為當我們解剖一部已經停止運作的設備時，就像解剖沒有生命的軀體一樣，能量已經停止流動。但這不代表這些信號不存在，因為我們每天都在使用這些看不見的信號上網、通話和視訊。

奇經八脈散發不同電磁場

從物理學的角度來看，這些能量實際上就是電磁波。人眼能夠看到的電磁波範圍非常有限，大約只能看到波長在380至750納米之間的可見光。低於380納米的紫外線，高於750納米的紅外線，這些都是肉眼看不見。但是通過特殊設備如夜視儀，我們可以看到人體發出的熱能。這說明了眼睛看不到的東西並不代表它不存在。

現代研究發現，中醫所說的十二經絡、奇經八脈等，實際上散發着不同電磁場。針灸能夠治病的原理之一，就是通過針灸或穴位按壓等方法，改變身體各處的電磁波，利用共振原理來調節五臟六腑的功能。雖然從物理學角度理解經絡和五臟六腑的理論仍處於初步階段，但西醫已經開始運用電磁波的概念，如心電圖和腦電圖等檢查方法。

西醫用電磁波治癌

更值得注意的是，在腫瘤治療領域，西醫已經開始使用電磁波來治療癌症。一種被稱為腫瘤治療電場（tumour treating field, TTF）的治療方法，就是通過特製的帽子，在病人頭部產生交變電場，從而影響癌細胞的分裂過程，令癌細胞死亡。這種療法已經在腦癌治療中得到全球認可，並正在其他癌症治療中接受臨牀研究。

放射治療是另一個很好的例子。在治療過程中，醫生會根據不同類型的癌症，選擇適當的放射劑量和治療方案。例如，在治療肺癌、前列腺癌或乳癌時，醫生會使用高能量的放射線治療。有趣的是，很多病人在接受放射治療前會問：「我會不會感覺到電流通過？」「治療過程中會不會看到光線照射？」實際上，由於放射治療使用的能量遠遠超出了人眼可見光譜的範圍，因此患者在治療過程中既看不到任何光線，也感覺不到任何能量的存在。

然而，這種看不見摸不着的能量，確實在體內發揮着強大作用。舉例來說，有些病人接受5次放射治療後，可能一開始完全沒有任何感覺或副作用，但是過了幾個月後，通過檢查就會發現腫瘤指數開始下降，癌細胞出現死亡的迹象。這說明雖然我們感受不到放射治療時的能量，但這些能量確實改變了體內細胞的結構，達到了治療的目的。

放射治療的副作用，通常在治療後一段時間才開始顯現。例如，有些病人在完成放射治療後1周左右，可能會出現皮膚輕微發紅的現象，情况類似於曬傷。這是因為雖然在治療過程中感受不到能量的存在，但這些能量確實改變了細胞結構，不僅破壞了腫瘤細胞，有時也會對正常細胞產生一些影響，從而導致一些副作用出現。

中醫理論中所說的「氣」，實際上就是古人對能量的描述。雖然古代沒有「電磁波」或「能量」這樣的專業術語，但他們用「氣」這個概念來形容這種現象。中藥治療不僅涉及化學物質的作用，也可能通過影響身體的能量場來發揮效果，這就是中醫常說氣虛、氣滯、寒氣、熱氣等概念。

隨着現代科技發展，我們對物理學、生物學和化學的認識愈來愈深入，這3個領域之間的聯繫也愈來愈緊密。通過這種跨學科的理解，可以看到中西醫學之間存在許多共通之處。理解了科學與疾病之間的物理學關係，就不會認為中醫的理論完全缺乏科學依據。相反，這些古老的智慧正在得到現代科學的印證。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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