明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

俠醫仁心：怪誕醫學過聖誕

【明報專訊】我從小最期待的節日就是聖誕。兒時當然是因為聖誕節日氣氛特別濃厚，而且又可以收到聖誕禮物。當上教授後，我卻發現12月是全世界的休假季節，在會議和工作量大減的情况下，可以在聖誕節找到喘息的空間，靜心思考未來研究的方向。

幻想最不可能治療方法

行醫多年，我發現思考臨牀問題是醫學創新的第一步，因為突破的醫學研究和發現大都源自於此。思考問題必須像白紙般沒有前設和上限。我常常天馬行空，幻想最不可能的醫學和手術治療方法，刻下科技雖然未能配合，thinking outside the box卻是想出新療法的第一步！

醫學研究和聖誕節看似風馬牛不相及。每年我特別期待12月發表在《英國醫學雜誌》的「最新研究」！自1982年起，《英國醫學雜誌》每年都為聖誕製作特輯，刊登別出心裁的「研究文章」！這些「研究」平日不大可能發表在高影響因子（high impact factor）的期刊中，但聖誕特刊入選文章的重要條件是，研究團隊能否以最科學方法去解釋最怪誕的醫學問題。例如2018年一篇具前瞻的隨機對比研究，以「從飛機跳下時降落傘能否避免死亡或嚴重受傷」為題。研究團隊從92人中邀請23人參與，當中11人的群組在背包沒有降落傘的情况下從飛機躍下，死亡和受傷比率卻跟有降落傘的群組沒有分別。當我看到這個標題和結果後大感驚訝，卻發現兩個群組從飛機躍下的高度相若，都只有0.6米高，而飛行速度是0km/h。對那些看似非常突破的研究標題，我們必須細心閱讀內容，尤其是研究方法和結果數據，方能辨別真假虛實。

「歡笑中存智慧 」改變世界

今年一篇研究對比不同類型的「大語言模型」（large language models）在認知分析能力上的分別。研究靈感來自美國總統大選時，兩名候選人被要求利用「蒙特利爾認知評估」（Montreal Cognitive Assessment）測試認知能力，間接逼令其中一名候選人退選！結果有趣地發現，雖然最年輕的ChatGPT4o得分最高，然而沒有一個大語言模型能達到滿分，顯示它們都有着輕度甚至嚴重的認知障礙症。其中一個模型在過程中更表示「自己」有記憶困難的病徵！雖然這研究發現大語言模型的缺點，但這也會令研究人員注意和改善缺點，數年後大語言模型認知障礙應得到根治！

諾貝爾獎也有相似的搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize），授予「乍看好笑，後引人深思」的科學領域，每年在哈佛大學舉行。2018年醫學教育獎就授予日本昭和伊南綜合醫院的堀內朗，表揚其研究以坐姿自我作大腸鏡檢查。我也認識數名堅持為自己作大腸鏡檢查的專家朋友！

認真地搞笑其實是一種博大精深的學問，「歡笑中存着智慧 」更可能改變世界！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕聖誕 醫學創新 中大醫學院院長 趙偉仁 俠醫仁心

上 / 下一篇新聞