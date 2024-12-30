俠醫仁心：怪誕醫學過聖誕

幻想最不可能治療方法

行醫多年，我發現思考臨牀問題是醫學創新的第一步，因為突破的醫學研究和發現大都源自於此。思考問題必須像白紙般沒有前設和上限。我常常天馬行空，幻想最不可能的醫學和手術治療方法，刻下科技雖然未能配合，thinking outside the box卻是想出新療法的第一步！

醫學研究和聖誕節看似風馬牛不相及。每年我特別期待12月發表在《英國醫學雜誌》的「最新研究」！自1982年起，《英國醫學雜誌》每年都為聖誕製作特輯，刊登別出心裁的「研究文章」！這些「研究」平日不大可能發表在高影響因子（high impact factor）的期刊中，但聖誕特刊入選文章的重要條件是，研究團隊能否以最科學方法去解釋最怪誕的醫學問題。例如2018年一篇具前瞻的隨機對比研究，以「從飛機跳下時降落傘能否避免死亡或嚴重受傷」為題。研究團隊從92人中邀請23人參與，當中11人的群組在背包沒有降落傘的情况下從飛機躍下，死亡和受傷比率卻跟有降落傘的群組沒有分別。當我看到這個標題和結果後大感驚訝，卻發現兩個群組從飛機躍下的高度相若，都只有0.6米高，而飛行速度是0km/h。對那些看似非常突破的研究標題，我們必須細心閱讀內容，尤其是研究方法和結果數據，方能辨別真假虛實。

「歡笑中存智慧 」改變世界

今年一篇研究對比不同類型的「大語言模型」（large language models）在認知分析能力上的分別。研究靈感來自美國總統大選時，兩名候選人被要求利用「蒙特利爾認知評估」（Montreal Cognitive Assessment）測試認知能力，間接逼令其中一名候選人退選！結果有趣地發現，雖然最年輕的ChatGPT4o得分最高，然而沒有一個大語言模型能達到滿分，顯示它們都有着輕度甚至嚴重的認知障礙症。其中一個模型在過程中更表示「自己」有記憶困難的病徵！雖然這研究發現大語言模型的缺點，但這也會令研究人員注意和改善缺點，數年後大語言模型認知障礙應得到根治！

諾貝爾獎也有相似的搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize），授予「乍看好笑，後引人深思」的科學領域，每年在哈佛大學舉行。2018年醫學教育獎就授予日本昭和伊南綜合醫院的堀內朗，表揚其研究以坐姿自我作大腸鏡檢查。我也認識數名堅持為自己作大腸鏡檢查的專家朋友！

認真地搞笑其實是一種博大精深的學問，「歡笑中存着智慧 」更可能改變世界！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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