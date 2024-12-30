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健康

知多啲：頭前傾60度 頸椎負重60磅

【明報專訊】通話、傳信息、打卡、手遊，統統無手機不行。都市人機不離手，手機滑得多除了可能腦腐，影響精神健康；引發肩頸痛、頸椎勞損亦不容忽視。低頭族，抬起你們的頭來！

致頸椎退化 或需手術治療

低頭滑手機對肩頸背有不良影響已是人所共知，長期下來更會導致頸椎出現各種退化疾病，如骨刺、椎間盤突出、神經壓迫等的傷害，嚴重者可能需要手術治療。

當我們低頭滑手機，頭部壓在頸椎的重量就會增加，而當頭愈低愈向前傾，頸椎的負擔就愈重。長期下來，頸椎所受到的傷害是何等巨大。物理治療師歐陽健表示，頭顱平均重量約12磅（約相等於3個月嬰兒重量），但當頭向前傾60度時，頭顱重量可高達60磅（約相等於8歲孩子重量）。如長期保持這姿勢，頸部肌肉、韌帶及骨骼會過度使用，造成肌肉繃緊，令周邊肌肉群組失去平衡，輕則影響外觀，重則可引發痛症。

歐陽健指出，2019年有研究提及於非工作期間長時間使用電子產品（包括手提電腦及手機），會對頸腰椎、肩膀及手腕造成不良影響。臨牀上，不少病人是因在家用手提電腦或手機時姿勢不正確（如坐卧在牀上或躺在梳化上），引致頸肩或上肢疼痛，而需求助物理治療。嚴重者可能形成頸肩上交叉綜合徵，或是手腕狹窄性腱鞘炎，影響日常生活。

每30分鐘伸展關節肌肉

不少研究提及，長時間使用手提裝置（handheld devices），包括手提電話、平板電腦或手提電腦，會增加引致肌骼痛症風險。歐陽健建議若長期使用手提裝置，每30至45分鐘休息，活動關節，伸展肌肉，以減低痛症出現的機率。另外，手機不要放得太低，相應頸部也不用長時間大幅度屈曲。若身處家中時，建議使用可調校角度的手機支架；如在街上，則可一手持手機，另一手承托操作手機的手肘，令手機拿得高一些，減少頸部負荷。

簡單伸展紓緩肩頸痛

歐陽健提供簡單易做的伸展運動，有助低頭族紓緩肩頸痛。

1. 胸肌伸展（圖A）

手肘貼牆，手掌放頭後；身體前傾至腋下內側有少許拉扯感，維持10至15秒。換邊再做，重複10下

 2. 上斜方肌伸展（圖B）

頭向下望右腳，右手放頭部左方輕壓至肩膀有少許拉扯感，維持10至15秒。換邊再做，重複10下

3. 深層頸屈肌訓練（圖C）

頭向後縮，做出雙下巴動作，保持約5秒，放鬆。15下為1組，做3組

4.下斜方肌訓練（圖D）

雙手持橡筋帶兩端，向外拉，感到背後兩邊肩胛骨向中間夾，維持5秒。重複20次為1組，做3組

[健康]

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