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健康

手機侵蝕心智？ 2025年抬起頭 踢走腦腐

【明報專訊】「戀愛腦」、「豆腐腦」大家都聽過，但「腦腐」（brain rot）又聽過沒有？這個詞語大有來頭，是2024年《牛津英語大辭典》的年度代表字，意思是網絡低品質的信息正腐蝕大腦。而腦腐更與都市人滑手機息息相關，就讓我們在新的一年，踢走這個年度字。

「腦腐」是什麼？根據《牛津英語大辭典》定義，指「一個人的心理或智力狀態出現惡化徵兆，尤其是在過量吸收瑣碎、缺乏挑戰的內容後，所引發的現象」，就像是有東西在腐蝕掉大腦一樣，這類東西指的就是網絡上短影音、碎片化的信息。2023至2024年間，「腦腐」一詞使用率增長達230%，關注度大增。

過度上網 或增焦慮抑鬱

香港中文大學醫院精神科專科醫生林煒表示，腦腐是指由於過量使用網絡而導致的腦部及精神健康問題。

林煒指出，都市人由於工作及娛樂的需要，經常使用網絡及電子產品，手機更是不離手。根據研究，過量使用網絡和電子產品有可能增加焦慮和抑鬱，令人暴躁的同時亦會增加過度活躍症的風險。根據美國青少年腦部認知發展研究（Adolescent Brain Cognitive Development Study），這類壞影響對年幼兒童更明顯。

機不離手影響集中力

滑手機為何滑出腦腐？林煒表示，科學家相信過度滑手機可能影響腦神經細胞活動、神經接洽點（synapse），甚至腦細胞之間的結構。另外，機不離手亦導致multi-tasking（同時兼顧多樣任務），影響集中力和情緒。

林煒續指滑手機會刺激大腦的多巴胺獎勵系統。多巴胺的增加會令人感覺振奮，並想增加滑手機的次數，同時亦增加成癮的風險。如一旦減少滑手機，則會像成癮的病一樣，覺得不安和焦躁。所以很多專家都相信多巴胺跟「腦腐」有關。此外，滑手機時間太多，會提高皮質醇和腎上腺素等壓力荷爾蒙的濃度，讓身心更疲勞。

先兆：手機離身感不安、社交減少

都市人滑手機已「入血」，你腦腐了嗎？如何得知自己響起「腦腐」警號？

如覺得日常生活受影響，例如社交覺得有困擾，家人或朋友的關係和工作受影響，有失眠、焦慮、抑鬱、易暴躁和記性差等徵狀，就需要正視問題。林煒表示，有外國研究指出，不時檢查手機、離開手機感到困難或不安、失眠，以及現實世界的社交活動減少等都是一些警號，有可能是「腦腐」的先兆。

惟上述徵狀，跟其他情緒病相似，一般人未必能夠輕易分辨。林煒提醒，如徵狀持續或惡化，宜諮詢精神科醫生詳細評估。

腦腐會慢慢侵蝕精神健康，但一刀切不使用手機及電子產品是不切實際，有何方法避免？

上網勿吃零食 免進食失調

林煒表示，平時應該減少不必要的上網或滑手機，特別是漫無目地滑手機，以減少對腦部健康的影響。養成健康使用電子產品的習慣，對青少年尤其重要，以下是一些貼士：

．睡覺前避免上網或滑手機，否則可能會影響睡眠

． 吃飯時不要看手機

．滑手機或上網時避免吃零食，因為有可能增加進食失調的風險

．家裏設立「無手機地帶」，例如浴室、睡房等

．家長樹立好榜樣，減少不必要的上網或滑手機

健康地使用手機和電子產品，在2025年遠離「腦腐」。

文：林康民

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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