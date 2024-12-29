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小不點學堂：落田處理廚餘 耍手擰頭的一課？

【明報專訊】回想去年同樣時間，垃圾徵費正籌備得如火如荼，怎料最終暫緩推行。有指香港環保教育嚴重不足，小不點學堂最後一課來上「廚餘課」，小主角們下農田，反應卻大不同。開始前先揭曉有小不點對這課的總結：「臭！」

簡介：「乜乜乜學校」不教中英數，邀來各界教師，傳授關乎社會議題的價值觀。新欄目「小不點學堂」與明愛莫張瑞勤社區中心合作，跟隨5名高小學生上課去，旁觀體驗學習，探索價值觀教育的可能。

【上課模式】

走到田中去

廚餘回收教育機構「零剩研究所lab0ver」共同創辦人覃必添（Timmy）擔任廚餘課的客席老師，課程設計參考他以往帶領的一次親子活動，原意是讓參加者快速感受食物輪迴，把家中帶來的廚餘轉化成堆肥，投入農田中，最後協助農作物收成。「農田的魅力已經很足夠」，Timmy並不打算多談家中廚餘如何處理，而是「在農田中呈現給大家，講食物、餘物和自己的關係」。

在小三人文科「環保生活」學習主題，涉及廢物處理的篇幅不少。學生須學習減少廢物、節約資源等保護環境的方法，建議學習活動包括調查自己家庭一天產生固體廢物數量，擬定減廢計劃等。Timmy認為，現時小學大推STEAM教育，不少校園有蝴蝶園甚至是種植區，學生對種植或不陌生，「但對於傳統農業可能就距離遠了，現在的小朋友還會不會幫媽媽買菜？」

【課堂剪影】

廚餘「下馬威」

10月中這天出現雨後太陽 ，Timmy形容是適宜下田的好天氣。3位小不點與明愛莫張瑞勤社區中心社工一行人，由堅尼地城千里迢迢來到錦田一個農場，甫抵達便傳來一陣強烈的惡臭。Timmy後來解釋，那是未經發酵的廚餘擺放了兩周的氣味。廚餘臭味恍似打了個下馬威，小不點學堂這課注定是場惡仗。

■活動：參觀農田

流程：

‧Timmy介紹農田環境，再由農夫介紹農作物及種植過程。

記者觀察：

‧Wanderer對農耕毫不陌生，能沿路指出不同農作物的名稱、特性，原來她曾在鄉下農田幫忙。她率先從農田摘了不少莧菜，興奮地說要拿回家煮食。

‧相對Wanderer的積極，唔知（暫名）打從一開始已表現不耐煩，不斷抱怨天氣太熱，反覆說想回家。田邊雜草長得高挺，眾人走過時草會輕掃小腿，唔知（暫名）顯然不喜歡這種刺刺的感覺。

‧Timmy提到農場沒有冲水馬桶，只有旱廁。原以為小不點會嫌棄骯髒，怎料IMO逕自走向旱廁，回來後一副老神在在，似乎沒有被衛生情况嚇倒。

■活動：廚餘處理體驗

流程：

‧Timmy介紹廚餘用途後，參加者協助處理工序包括砸碎蛋殼、往從餐廳集得的廚餘添加發酵菌；其間參加者可倒進從家中帶來的廚餘。

記者觀察：

‧Timmy先問大家，知不知道廚餘有何用途？IMO答施肥，Wanderer貌似純熟，說可倒進廚餘機換積分。參觀農田時表現最抗拒的唔知（暫名）則說：「倒落垃圾桶，送畀垃圾桶食。」

‧桌上放着已曬乾的蛋殼碎和橙皮製成的天然酵素，Wanderer形容酵素味道像柑橘汁的味道，IMO幾經鼓勵才願意嗅一嗅。要把家中帶來的蛋殼倒進桶時，只見IMO用指尖掂着膠袋邊緣，單手伸直保持距離，可見他對廚餘的厭惡。

‧Timmy搬出一桶前一天從餐廳收集的廚餘，內含咖啡渣、果皮等，氣味像咖啡，沒什麼異味。「平時進食都是用手和口，這些都是食物而已。」他着小不點嘗試徒手觸碰，不過沒一人願意。

‧Wanderer和社工按指示把咖啡渣轉移至另一空桶，分批加入發酵菌，過程有點像製作蛋糕。最初IMO和唔知（暫名）完全不肯參與，但「尋寶遊戲」漸有趣味，眾人一同猜測桶中黃色的是梨皮還是檸檬皮，剷一剷又找到不應出現的咖啡濾紙。IMO和唔知（暫名）也靠近，拿起小鏟子幫忙舀起咖啡渣。

【課後檢討】

感官體驗 牢記所學

「他們竟然會不喜歡戶外活動」，Timmy憶述：「他們話好想涼冷氣，那一瞬間我覺得，咦那麼有趣，之前我未遇過。」以往他推行廚餘教育的對象，要不是學校的環保大使，對廚餘議題有一定認識，要不就是年紀更小的親子，「是看到農田一定很有活力的歲數，不是（像小不點）如此有想法的」。小不點對農田的反應，出乎記者與Timmy意料，這次廚餘課啟發他思考，日後要怎樣引起對農業、環保冷感學生的興趣。

農田體驗的主要目標是呈現食物、廚餘與自己關係，喚起參加者妥善處理廚餘，Timmy點出：「很多香港人和垃圾的關係，是當你見不到它的那刻，就等於解決了問題。」 小不點之中，唔知（暫名）的態度正好符合Timmy的描述，就算他按課堂要求帶來「菜頭菜尾」，那也是家人幫忙準備，在他印象中廚餘是屬於垃圾桶的。

教大社會科學與政策研究學系講師李越民點出廚餘課的困境，個別小不點對廚餘以至農業的概念薄弱，「他不是很理解為何要花那麼多時間，千里迢迢去元朗，示範給他看那種『垃圾』原來可以如此處理」。雖然小不點本應從常識科學過堆填區飽和危機，但李越民說他們未必牢記所學，建議可在廚餘課前回顧固有知識，例如類比香港每天廚餘量等同多少個泳池。此外，導師可邀請參加者比較廚餘剛被丟棄時，以及農田中未經處理廚餘的氣味，後者明顯更臭，引發他們思考廚餘處理的重要。

小不點上廚餘課之際，一群嶺大學生正身處同一片農田默默幹活。他們是嶺南大學文化研究系助理教授（研究）梁仕池的社區服務體驗課程學生，該課程與「零剩研究所lab0ver」合作，學生會在社區學習廚餘分類，然後下田把廚餘轉化成堆肥。梁仕池發現，香港學生在小學以後少有感官學習的機會，而很多參與課程的大學生此前從未下田，他們起初對廚餘的抗拒，無異於兩位小不點。

政府在社區設置的智能廚餘機強調「無臭」，用家甚至不會看到儲存的廚餘，梁仕池認為其便利使人們缺少感官學習，無需理解垃圾及其腐爛過程，因此忽視妥善處理處餘的重要。作為課程設計者，他希望參加者不只是習慣廚餘臭味，而是透過親自參與堆肥，了解自身討厭廚餘的原因，改變他們對氣味的理解。要推動環保，人們常常提到「意識改變行為」；但從體驗學習的角度，梁仕池有另一番理解：「有了行動之後，意識才會改變。」有學生上課後，開始把廚餘分類回收，「他們在農田見過廚餘，（知道）原來這些不是垃圾，也不是那麼恐怖的東西」。

小不點的反應不似預期，但Timmy認為針對這年齡層推行廚餘教育仍有其意義，因他們的思維還未被社會框架完全塑形，「仍是會接受新事物、去思考的年紀」。他舉例IMO不介意使用旱廁，其天真爛漫、不怕骯髒的心態使Timmy相當驚喜；反而大人更注重衛生，或不願嘗試。「其實垃圾議題也是習慣的問題」，人們習慣跟隨社會常規，垃圾眼不見為淨，Timmy希望從小打破這種觀念。

所幸的是，IMO和唔知（暫名）最終願意參與，Timmy形容像獲取他們的認同：「他邁進一步去碰（廚餘），那是很重要的過程——由不願意變願意，可能是對這個議題的接受或者關注。」他期望小不點親身接觸後，會發現廚餘不過是食物的下半生，只要經過妥善處理，不一定會骯髒或臭。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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