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2024年12月29日星期日
星期日生活
星期日生活
一年又一年
編者話：寫在倒數之前
周日話題：戒嚴的啟示
同場加映：收留消失中的香港 港芭《胡桃夾子》
家明雜感：飛．送．地．走——為2024年埋單的四齣紀錄長片
開門讀書：傳統下的獨白
誰人日記：集體Merry Christmas!
什麼人訪問什麼人：台籍日軍「悲劇」再定調——專訪《由島至島》導演廖克發
同場加映：少年情事春寒淺——《城與不確定的牆》和書寫無意識
老少女之麻糬周記！
圖文城市：每一天（春季）
Short D：（三十）：黑窗里片段
五音筆傳：風馬牛不相及的六合彩、「shu-bi-do-ah」與鏗鈴哐唥
#060 金魚囝
風山誌：子夜彌撒
放心寫作：#116 戈特曼比例的幸福
讀者來信：〈有時候，請相信你的直覺〉
阿貓阿狗：#257 島嶼
對號入座：香港紀錄片大步走
電影簡評
單元連載：香港書127
星期日文學‧2024年文學推薦書單
{海邊走達人}文海林 往海邊走 到訪遙遠的深度時間
家常便飯：砂糖戲法
綠色生活：社企示範吃得健康 素食自煮迎新年
小不點學堂：落田處理廚餘 耍手擰頭的一課？
無定向學堂：多元手語 看聾人怎麼說
未來城市：「中央收膠」退場 發泡膠 一爐永逸？
阿貓阿狗：#257 島嶼
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【明報專訊】作者•李香蘭
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一年又一年
編者話：寫在倒數之前
周日話題：戒嚴的啟示
同場加映：收留消失中的香港 港芭《胡桃夾子》
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風山誌：子夜彌撒
放心寫作：#116 戈特曼比例的幸福
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家常便飯：砂糖戲法
綠色生活：社企示範吃得健康 素食自煮迎新年
小不點學堂：落田處理廚餘 耍手擰頭的一課？
無定向學堂：多元手語 看聾人怎麼說
未來城市：「中央收膠」退場 發泡膠 一爐永逸？
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