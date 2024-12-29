編者話：寫在倒數之前

年尾總要靜思，細數今年，一如既往，而且愈發只記得起新近發生的二三事。月初韓國的戒嚴風波，以為國會通過彈劾議案，事情就要告一段落，詎料日前反對黨又發起彈劾總理韓悳洙，林兆軒今期從韓國的新舊影視產品探討當地制度背後的歷史問題，包括網媒近日極速完成的紀錄片《第一夫人》。寫國際的林康琪記下外媒一二有趣的年結方式，數到尾是牛津大學出版社定2024年度字詞為「brain rot」（腦腐），勸喻多讀書，少滑手機。插畫師吳浚匡為此炮製了一個幽默版的中文字卡作提醒（圖）。

Ida寫香港芭蕾舞蹈團的港版《胡桃夾子》今年聖誕演到第4年，似乎當初對加入典型港式符號嗤之以鼻的人減少了，喜歡的變成更多，是因為想要抓住「消失中的香港」？她也提到編舞應該是參考了港人滑手機不喜深究的習慣。相對來說，看一部紀錄片，就是對一個題目的深入挖掘和認識了吧，家明年尾看了4部很好看的，馬志恆則訪問了《由島至島》的導演廖克發。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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