明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
打卡遊

旅遊

街頭打卡披一身金光 斜陽下訪荃灣「鳥居」

【明報專訊】每天，我們都穿梭在熟悉的街道，有一些隧道、天橋或隔音屏障經常在視線中掠過，卻鮮有被注意。仔細一看，這些平凡的道路竟然隱藏驚喜，比如說由荃灣海濱長廊走到麗城花園附近，有一道鮮豔橙色的隔音屏障，被形容為「港版千本鳥居」，瞬間讓人有如置身於日本的伏見稻荷大社；又或在石籬邨的一條粉紅色天橋，隨手一拍的照片都充滿少女味，帶來意想不到的驚喜。這些繽紛的建築物，不僅為城市增添色彩和活力，更為我們的打卡之旅帶來新角度。

要到「港版千本鳥居」，大家可從港鐵荃灣西站B出口，沿荃灣海濱長廊向深井方向步行，享受沿途海邊微風與美景。大約步行15分鐘，經過麗城花園及荃灣西約體育館，就會看到一道橙色隔音屏障，網友稱之為「愛馬仕橙」，在一片灰色的行車道中格外突出，非常容易辨認。

一路綿延的橙色線條設計，加點幻想就讓人有如置身伏見稻荷大社山上的千本鳥居。無論你是否攝影高手，只要舉起手機，就能捕捉到壯觀氣勢，因此這裏也被稱為「港版千本鳥居」，並成為大眾的打卡熱點。事實上，這個「鳥居」是為了減低荃灣西一帶車輛噪音而興建的隔音屏障。由於位置靠近海旁，沿路至深井風景宜人，可遠望汀九橋，有不少人在這裏跑步，建議選擇平日下午時段，人流較少，並等待無車經過的時機，拍出無人之境的效果。

從兩端拍攝 透視效果「深不見底」

拍攝隧道時，很多人都想營造「深不見底」的效果，所以在這個形似隧道的隔音屏障，建議從兩端拍攝，將它的長度以透視效果呈現。隔音屏障靠近麗城花園的部分比較筆直，近深井方向的部分則較彎曲蜿蜒，如想拍出更佳的層次感，建議由深井出口往內拍攝，更好地呈現延伸感及深邃感。同時，使用手機人像模式，或使用較長焦距鏡頭，調校大光圈，並且讓模特兒靠近鏡頭而遠離背景，淺景深效果也會更明顯。不過提醒大家，千萬不要衝出馬路拍照，靠在欄杆位置已能夠拍出好照片。若配合中午或黃昏時段，陽光透過頂棚的窗口灑落，也能營造光影效果。

天橋高角度拍攝 鋼柱化身框架突顯主體

走至隔音屏障中段，會看見一條橫跨馬路的行人天橋，你也可選擇走上天橋，以俯瞰角度拍攝隔音屏，將主角置身於寬闊環境中，突顯兩者之間的對比。這條天橋的樓梯位置剛好在外側，只要走到樓梯轉彎位置，我們還可找到有趣的角度，從外向內，以高角度拍攝；而被攝的主角可靠在橙色鋼柱之間的石壆，用簡單框架來突顯主體，同時又不失隧道的延伸感。

往深井方向走出隔音屏障後，就見到廣闊的大海及汀九橋。碰上冬日好天氣的話，大概5時半剛好能看到迷人的「鹹蛋黃」，只需向陽光的方向拍攝，借其逆光就能為主角披上一層金光；又或直接嘗試拍攝剪影，突出人物輪廓，這時主角更適宜背着鏡頭或側身拍攝。

不遠處還有一座翠景臺天橋，橋上更易捕捉到一流的落日景觀。值得一提的是，每年約10月至11月初，這裏經常有攝影愛好者抬着長鏡頭駐足等待，希望捕捉「汀九懸日」——即夕陽剛好穿過汀九橋的特別景色。雖然入冬後不是夕陽的最佳拍攝時間，但從荃灣海濱長廊望出，仍能捕捉到美麗的「鹹蛋黃」。如想令黃昏氛圍更強烈，拍攝時可將白平衡設定為6500K以上的偏暖調色溫。

文：陳真紀

模特兒：Ceci

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞